V povolování staveb je chaos, čekáme na digitalizaci, říká Šiller z Neocity

Dalibor Martínek

V posledních několika letech bylo na pražský nemovitostní trh dodáno pouze kolem pěti a půl tisíce nových bytů. V dohledné době nelze čekat nějaké zlepšení, říká Michal Šiller, obchodní ředitel společnosti Neocity. Výsledkem je nedostatečná nabídka nových bytů a tím jejich zdražování.

Největším problémem je dlouhý a nepředvídatelný proces povolování nových staveb. Nejhorší je, že každá městská část povoluje jiným způsobem. Developeři sice už situaci na jednotlivých úřadech znají, ale celý proces povolování je tím přesto velmi špatně předvídatelný. Často podle Šillera úřady nedodržují zákonné lhůty, v nichž mají konkrétní podklady projednat.

„Zákon by měl být vykládán všude stejně, ale někde musíme doložit víc než někde jinde,“ podotýká Šiller. Obecně se však developer do žádného sporu s úřadem, například kvůli nedodržování zákonných lhůt, nepouští. „To by nefungovalo, musíme zapojit velkou diplomacii,“ říká manažer Neocity.

Naděje v digitalizaci

Velká očekávání má od novely stavebního řízení, která právě prochází Sněmovnou a jejíž ambicí je sjednotit přístup stavebních úřadů a urychlit povolování výstavby. „Hlavně si od toho slibujeme sjednocení. Jakmile máte možnost digitalizace, dokážete vyhodnotit, kde je v povolování problém,“ říká Šiller. Kde se nedodržují lhůty a proč. V papírové formě řízení neexistuje žádná databáze, ze které by šly analyzovat problémové kroky.

Další překážkou rychlejší výstavby bytů je český způsob odvolávání se proti stavebním záměrům. Problém podle Šillera není v tom, že se někdo proti plánům výstavby odvolá, ale ve lhůtách, ve kterých je odvolání vyřízeno. Pokud se stížnost nevyřeší na úrovni stavebního úřadu, putuje na pražský magistrát. „Tam si můžete klidně odškrtnout dva roky čekání.“ Zrychlení by mohla přinést právě digitalizace, kde by žádné zpoždění nemohlo vznikat, byl by okamžitě odhalen jeho důvod.

Projekty bez konfliktů

Neocity podle Šillera nevytváří projekty tak, aby si do budoucna vytvářelo problémy s jejich schvalováním. Vždy dodržuje mantinely územního plánu a dohody se všemi subjekty. Firma nyní rozvíjí bytový projekt Veni Vidi Vinoř v samotném středu Vinoře, kde původně stál zanedbaný poplužní dvůr. Zde firma dlouhodobě spolupracuje s municipalitou.

Na místě, kde dříve stála opuštěná a léta zanedbaná budova, vyrůstá projekt Simply Prosek, který svou nabídkou reflektuje požadavky současných kupujících a nabízí i plně vybavené jednotky. Jejich nejnovější projekt Connect Vršovice staví spolu s Daramisem na místě hned vedle bývalého brownfieldu v oblasti Slatiny Bohdalec.

Pozemky zdražují bydlení

„V Praze je pořád hodně pozemků, brownfieldů. Ale pozemky nejsou levné, je to další položka, která se promítá do ceny nové bydlení,“ upozorňuje Šiller. Cena pozemku nyní může tvořit i třicet procent ceny bytu. Na základě hrubé podlažní plochy, kterou umožňuje vybudovat územní plán, potom platí developeři ještě kontribuce městské části, což bývá tisíc nebo dva tisíce korun za metr. „Mělo by platit, že se tyto kontribuce utratí v místě výstavby,“ míní obchodní ředitel Šiller.

Michal Šiller byl hostem podcastové série Realitní Club. Epizodu si můžete poslechnout v úvodu tohoto článku, nebo na vaší oblíbené podcastové platformě. Jsme na Spotify i Apple Podcasts

Brno roste. A Praha hledá směr

Je tu nové, podzimní číslo magazínu Realitní Club. Zaměřuje na současné trendy ve výstavbě, investicích a dostupnosti bydlení.
Titulní rozhovor patří Radimu Passerovi, který otevírá pohled do zákulisí developerských projektů a rozvoje pražské Brumlovky.

Hlavní tematický blok sedmého vydání magazínu přináší detailní pohled na Brno, které se mění v jedno z nejdynamičtějších měst střední Evropy.

Exkluzivní data z Flat Zone potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský. Magazín doplňují rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

V rozsáhlé reportáži i rozhovorech například s Tomášem Vavříkem, šéfem brněnské developerské společnosti Domoplan, a Janem Tesárkem, ředitelem Kanceláře architekta města Brna, magazín mapuje největší proměnu Brna od meziválečného období.

Realitní Club vychází dvakrát ročně a je součástí multiplatformního projektu Newstreamu: zahrnuje rubriky na newstream.cz, tematické eventy a diskusní setkání pod hlavičkou klubu i úspěšný podcast moderovaný Petrou Nehasilovou a Daliborem Martínkem.

Aktuální číslo je k dostání u dobrých prodejců tisku, online a v předplatném na SENDu. Digitální verze magazínu je dostupná na newstream.cz.

Budoucnost cestování? Luxusní hotely, které nezanechají stopu

Na vrcholu výběru stojí ootoolno ZEM na Vysočině, projekt založený na principu nulové stopy.
Amazing Places, užito se svolením
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Od off-grid chat po chytré apartmány. Česká ubytování ukazují, jak může vypadat udržitelný turismus nové generace.

Udržitelnost v cestování se rychle mění z doplňku na rozhodující faktor. Stále více lidí řeší, jaký dopad má jejich pobyt na okolní krajinu,  a je ochotno si za šetrnější variantu připlatit. Spolu s tím roste i nabídka projektů, které kombinují moderní design, technologie a minimální ekologickou stopu.

Portál Amazing Places proto vybral deset míst v Česku, která podle něj ukazují směr, kterým se bude udržitelný turismus ubírat. Nejde přitom jen o „zelené“ deklarace, ale o konkrétní řešení v oblasti energetiky, hospodaření s vodou nebo architektury. „Chceme ukázat, že moderní glamping nebo luxusní hotel mohou fungovat v symbióze s přírodou, aniž by ji zatěžovaly,“ říká zakladatel Amazing Places Petr Kotík.

Na vrcholu výběru stojí ootoolno ZEM na Vysočině, projekt založený na principu nulové stopy. Off-grid chatička funguje bez napojení na inženýrské sítě, energii získává ze slunce a je koncipována jako mobilní objekt. Pokud by z místa zmizela, krajina by se podle autorů projektu okamžitě vrátila do původního stavu. Silný důraz na ekologický provoz má také Bohemian Cottage v Českém Švýcarsku. Penzion využívá vlastní hlubinný vrt a kořenovou čistírnu odpadních vod, která vrací vyčištěnou vodu přirozeně zpět do krajiny. Za příklad architektury citlivě zasazené do krajiny označuje Amazing Places Gurdau Vinařství v Kurdějově.

Udržitelnost už není jen o ručnících

V cestovním ruchu se pojem udržitelnost dávno neposuzuje jen podle omezení výměny ručníků. Do popředí se dostávají témata jako cirkulární ekonomika, energetická soběstačnost nebo neinvazivní architektura, která krajinu nezatěžuje a přirozeně do ní zapadá. Právě tento aspekt se podle Amazing Places stává jedním z klíčových kritérií při výběru výjimečných míst.

Deset míst, kde dává udržitelnost smysl

Na vrcholu výběru stojí ootoolno ZEM na Vysočině, projekt založený na principu nulové stopy. Off-grid chatička funguje bez napojení na inženýrské sítě, energii získává ze slunce a je koncipována jako mobilní objekt. Pokud by z místa zmizela, krajina by se podle autorů projektu okamžitě vrátila do původního stavu.

Silný důraz na ekologický provoz má také Bohemian Cottage v Českém Švýcarsku. Penzion využívá vlastní hlubinný vrt a kořenovou čistírnu odpadních vod, která vrací vyčištěnou vodu přirozeně zpět do krajiny.

Za příklad architektury citlivě zasazené do krajiny označuje Amazing Places Gurdau Vinařství v Kurdějově. Betonová stavba je zapuštěná do terénu a krytá zelenou střechou, která pomáhá s termoregulací i zadržováním dešťové vody.

V Bílých Karpatech zaujalo místo 4úhly, které pracuje s lokálními materiály i podporou biodiverzity. Rozlehlý areál slouží jako pastevní plocha pro ovce, které přirozeně udržují luční ekosystém.

Mezi průkopníky patří také Chateau Mcely ve středních Čechách, jeden z mála pětihvězdičkových hotelů v Česku s certifikací Green Key. Hotel využívá ekologické čisticí prostředky, vlastní biodynamickou zahradu i bio-kotelnu.

Pozornost si zaslouží i Salori u Hradce Králové, kde vsadili na přírodní principy v oblasti wellness. Saunová zahrada využívá koupací biotop bez chloru a kuchyně pracuje se sběrem divokých bylin.

Ukázkou energeticky úsporného přístupu je Domesi Concept House v Budíkově, dřevostavba v pasivním standardu s minimální spotřebou tepla.

Na principu citlivé rekonstrukce stojí Vejminek v Chřibské, kde se podařilo obnovit sto let staré stavení s maximálním využitím původních materiálů.

Na ekologii dopravy se zaměřuje Hotel Orlík v Adršpachu, který podporuje bezemisní pohyb hostů díky nabíječkám pro elektromobily a cyklogaráži.

Desítku uzavírá Aparthotel Svatý Vavřinec v Krkonoších s inteligentním řízením spotřeby energií a důrazem na lokální dodavatele.

Trend, který poroste

Podle Amazing Places roste poptávka po udržitelném ubytování zhruba o 20 procent ročně. Eco-friendly místa dnes tvoří asi desetinu jejich nabídky a jejich podíl dál roste.

Hosté přitom čím dál častěji nehledají jen komfort, ale i smysl. Udržitelný turismus se tak z okrajového segmentu posouvá do hlavního proudu  a redefinuje, co dnes znamená kvalitní cestování.

Investiční stálice, nebo předražené akcie? Svět polovodičů je pro investory stále složitější

Nvidia
ČTK
Stanislav Šulc
Stanislav Šulc

Zlatá horečka nabídla jasné vítěze – prodejce lopat a dalších prostředků pro kutání cenného kovu. Aktuální AI horečka ukazuje, že se historie opakuje a největším vítězem je zatím společnost Nvidia, která poskytuje technologie potřebné pro růst AI infrastruktury. Je ale svět polovodičů skutečně tak jasným vítězem?

Růst akcií společnosti Nvidia se stala největším příběhem posledních dvou let, během nichž se firma známá zejména hráčům počítačových her proměnila v nejhodnotnější veřejně obchodovanou společnost světa. A spolu s rostoucí poptávkou po výkonných čipech se očekávalo, že postupně porostou i další firmy vyvíjející čipy.

To se ale potvrzuje jen zčásti. Polovodičový trh skutečně roste mimořádným tempem a podle letošního Global Semiconductor Industry Outlook společnosti Deloitte by se již v příštím roce mohl stát bilionovým trhem. To alespoň naznačuje optimistický scénář společnosti Deloitte, zatímco střízlivý scénář očekává prolomení bilionové hranice v roce 2030. Pro kontext: v roce 2021 tržby polovodičových firem představovaly „pouhých“ 556 miliard dolarů.

Růst ano, ale ne všichni

Co to znamená pro investory? Jistě lze očekávat další růst těchto společností, jenomže dosavadní vývoj neslibuje jednoduchý investiční příběh ve stylu vsadím na konkrétní firmu nebo ETF a automaticky vyhraju.

Dosavadní vývoj totiž ukazuje výraznou koncentraci růstu u pouhých třech společností. Tržní kapitalizace deseti největších čipových firem světa totiž sice překročila hranici 9,5 bilionu dolarů. Nicméně 80 procent této hodnoty drží pouhé tři firmy: Nvidia, TSMC a ASML.

To se pak sice pozitivně podepisuje na portfoliích, kde jsou tyto firmy zastoupeny ve vyšší míře, případně na růstu hodnot ETF zaměřených na tento sektor, jako je například VanEck Semiconductor ETF (SMH). Ten má výrazně zastoupené právě tyto největší firmy. Letos si sice připsal pětiprocentní nárůst, nicméně vykazuje enormně volatilní vývoj. Stačí totiž jediné zaváhání v reportu Nvidie nebo geopolitické jiskření v Tchajwanském průlivu a investoři stahují z trhu miliardy dolarů.

V důsledku toho se část investorů pokouší sázet jiným způsobem. To nabízí například First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL), který využívá výběr a vážení na základě fundamentálních faktorů a nikoli jen na základě velikosti firmy. Sleduje jejich ziskovost, to, jak firmy využívají prostředky pro růst zisků a další faktory. I díky tomu toto ETF jen za letošní rok posílilo o 12 procent, tedy výrazně více než ETF sázející na velké společnosti.

CCC

Sektor polovodičů se tak z investičního pohledu začíná rozpadat na několik samostatných příběhů, které mohou mít zcela odlišný vývoj v dalších měsících. Největší firmy v čele s Nvidií plně vsázejí na AI boom. Report Deloitte ale upozorňuje, že tato strategie se může vymstít, zvláště pro investory, kteří vstup do sektoru zvažují až nyní, tedy ve fázi vysokých valuací.

Přesto jde stále o nejrychleji rostoucí segment polovodičového průmyslu, v němž ostatní část spíše stagnují.

