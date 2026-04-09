Hypotéky prudce zdražují: sazby vyskočily nad pět procent
Průměrná sazba hypoték na začátku dubna výrazně vzrostla a dosáhla 5,18 procenta. Meziměsíčně se zvýšila o 0,29 procentního bodu a je tak nejvyšší od prosince 2024. Vyplývá to z údajů Swiss Life Hypoindexu, který vychází z nabídkových sazeb bank na začátku každého měsíce.
Podle analytika Swiss Life Select Jiřího Sýkory jde o nejvýraznější růst úrokových sazeb od léta 2022. „Průměrná nabídková sazba se během jediného měsíce zvýšila o 29 bazických bodů a po delší době se opět dostala nad hranici pěti procent,“ uvedl. Vyšší sazby se okamžitě promítají do měsíčních splátek, které u nových úvěrů rostou o stovky korun.
Nejvíce zdražily hypotéky s tříletou a pětiletou fixací, které patří mezi nejžádanější. U úvěrů s poměrem LTV do 80 procent vzrostly sazby u tříleté fixace o 38 bazických bodů a u pětileté o 35 bodů.
Změna trendu
Dubnový vývoj podle expertů naznačuje možnou změnu trendu. Po období relativní stability se banky vracejí k opatrnějšímu přístupu a do cen hypoték promítají vyšší náklady na financování i rostoucí nejistotu na finančních trzích. Další vývoj bude záviset především na měnové politice a makroekonomických datech.
„Úrokové sazby hypoték dnes neurčuje pouze Česká národní banka nebo domácí ekonomika. Stále větší vliv mají globální geopolitické faktory,“ upozornil vedoucí produktového oddělení Swiss Life Select Tom Kadeřábek. Konflikt na Blízkém východě podle něj zvyšuje nervozitu investorů a obavy z vyšší inflace, což se promítá i do úrokových sazeb.
Roli hraje také strategie bank. Po období, kdy některé instituce sazby snižovaly, nyní dochází ke korekci a banky spíše vyčkávají. „Rychlé zlevňování proto nelze očekávat,“ dodal Kadeřábek.
Měsíční splátka hypotéky ve výši 3,5 milionu korun se splatností 25 let při sazbě 5,18 procenta vzrostla o 591 korun na 20 832 korun. Podle Sýkory se může zdát nárůst relativně malý, v součtu za celé fixační období však znamená výrazný zásah do rodinného rozpočtu, zejména u vyšších úvěrů nebo delších splatností.
