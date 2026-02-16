Skupina TTC kupuje Ayudate. Posiluje v zabezpečení vlaků ETCS
Česká technologická a realitní skupina TTC dokončila akvizici tuzemské konzultační a projektové společnosti Ayudate. Prostřednictvím firmy TTC HOLDING získala ve společnosti stoprocentní podíl. Hodnotu transakce strany nezveřejnily.
Ayudate se specializuje na projekty v oblasti kolejových vozidel, zejména na implementaci evropského zabezpečovacího systému ETCS a na schvalování vozidel a jejich vybavení podle evropské legislativy. Akvizice zapadá do strategie TTC rozšiřovat aktivity v segmentu kolejových vozidel a navázat na své dosavadní silné postavení v oblasti železniční infrastruktury.
„Železniční doprava prochází technologickou proměnou a digitální zabezpečovací systémy se stávají jejím klíčovým prvkem. Akvizicí společnosti Ayudate rozšiřujeme naše know-how v oblasti ETCS a zástavby technologií do kolejových vozidel. Zároveň prohlubujeme spolupráci s dopravci a výrobci kolejových vozidel i na evropských trzích,“ uvedl předseda představenstva TTC HOLDING Josef Šelepa.
Skupina TTC působí v železniční dopravě především v infrastruktuře, kde dodává komunikační technologie, dispečerské systémy a přenosová řešení. Prostřednictvím značky UniControls vyvíjí a vyrábí řídicí a informační systémy pro kolejová vozidla, včetně panelů a displejů.
Zprávy z firem
Ayudate aktivity skupiny doplní o projektové řízení implementace ETCS, návrh systémové architektury a zajištění schvalovacích a certifikačních procesů. Společnost má za sebou více než 200 retrofitů ETCS na různých typech vozidel v osobní i nákladní dopravě. Podílela se například na instalaci ETCS do jednotek Pendolino a CityElefant pro České dráhy či na projektech pro ČD Cargo. Zajišťuje také homologace nových vozidel polských výrobců Pesa a Newag pro provoz v Česku a na Slovensku a spolupracuje i se španělským výrobcem CAF.
„Ayudate vznikla jako odborná konzultační společnost zaměřená na implementaci ETCS do vozidel a řízení složitých schvalovacích procesů. Vstup do Skupiny TTC umožní firmě tyto aktivity dále rozvíjet a zapojit se do větších mezinárodních projektů,“ uvedl zakladatel Ayudate Jan Šamal, který bude se společností nadále spolupracovat jako konzultant.
Firmu Ayudate nově povede dosavadní provozní ředitel Jan Mráz. Společnost bude řízena prostřednictvím svého představenstva a postupně zapojena do spolupráce napříč skupinou TTC, zejména se společnostmi TTC MARCONI, UniControls a TTC MOBILE.
