USA přitvrdily vůči Číně. Zaměřily se na technologické obry
Spojené státy zařadily Alibabu, Baidu, BYD a další čínské firmy na seznam společností, které podle Washingtonu pomáhají čínské armádě. Alibaba obvinění odmítá a hrozí právními kroky.
Spojené státy zařadily Alibabu, Baidu, BYD a další čínské technologické firmy na seznam společností, které podle nich pomáhají čínské armádě. Podle agentury Reuters to může zhoršit vztahy mezi oběma zeměmi.
Dlouho očekávaná aktualizace navazuje na seznam ze začátku roku 2025 a přichází necelý měsíc poté, co se americký prezident Donald Trump setkal v Pekingu s čínským protějškem Si Ťin-pchingem.
Éra extrémně levných nákupů z Temu či Sheinu končí. Evropská unie od července ruší bezcelní limit a zavádí paušální poplatek za každou položku. Pro české domácnosti to znamená citelné zdražení drobného zboží i konec iluze o cenách za výrobní náklady. K objednávkám s jistotou doručení postaru zbývají dny.
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Názory
Éra extrémně levných nákupů z Temu či Sheinu končí. Evropská unie od července ruší bezcelní limit a zavádí paušální poplatek za každou položku. Pro české domácnosti to znamená citelné zdražení drobného zboží i konec iluze o cenách za výrobní náklady. K objednávkám s jistotou doručení postaru zbývají dny.
Alibaba se brání
Americká armáda má zakázáno kupovat výrobky od společností uvedených na seznamu. Firmy mohou požádat, aby z něj byly odstraněny. Internetový prodejce Alibaba, který podniká i v odvětví informačních technologií, už se proti zařazení na seznam ohradil.
„Alibaba není čínská vojenská společnost ani není součástí žádné strategie propojení vojenského a civilního sektoru. Proti pokusům o zkreslování skutečností o naší společnosti podnikneme veškeré dostupné právní kroky,“ napsala firma.
Bezpečnostní obavy USA
Seznam nyní zahrnuje širokou škálu předních čínských technologických firem, které jsou klíčové pro rozvoj vojenské a průmyslové síly Pekingu. Odráží bezpečnostní obavy Washingtonu v čase intenzivní geopolitické konkurence mezi oběma státy.
Čínský internetový prodejce AliExpress nedělá dost pro to, aby zabránil prodeji padělků a dalších nepovolených produktů na své platformě, jak požaduje nařízení Evropské unie o digitálních službách (DSA). V tiskové zprávě to uvedla Evropská komise (EK), která firmu začala vyšetřovat před dvěma lety. Pokud AliExpress neuvede své podnikání v EU do souladu s požadavky, hrozí firmě vysoká pokuta.
Čínský AliExpress nedělá dost v boji proti fejkům. Může za to draze zaplatit
Zprávy z firem
Čínský internetový prodejce AliExpress nedělá dost pro to, aby zabránil prodeji padělků a dalších nepovolených produktů na své platformě, jak požaduje nařízení Evropské unie o digitálních službách (DSA). V tiskové zprávě to uvedla Evropská komise (EK), která firmu začala vyšetřovat před dvěma lety. Pokud AliExpress neuvede své podnikání v EU do souladu s požadavky, hrozí firmě vysoká pokuta.
Čína mluví o diskriminaci
Proti vytváření seznamů protestuje i čínské velvyslanectví ve Washingtonu. Tvrdí, že čínské firmy respektují místní předpisy a zákony.
„Spojené státy by měly s touto nesprávnou praxí přestat a vytvořit spravedlivé, férové a nediskriminační prostředí pro čínské společnosti,“ uvedl diplomatický úřad.
Americké technologické společnosti OpenAI, Anthropic a Google začaly spolupracovat, aby zabránily čínským konkurentům kopírovat výsledky z nejmodernějších amerických modelů umělé inteligence, a získávat tak výhodu na globálním trhu. S odvoláním na informované zdroje o tom informovala agentura Bloomberg.
Američtí technologičtí giganti spojují síly proti Číně, chtějí zastavit kopírování
Zprávy z firem
Americké technologické společnosti OpenAI, Anthropic a Google začaly spolupracovat, aby zabránily čínským konkurentům kopírovat výsledky z nejmodernějších amerických modelů umělé inteligence, a získávat tak výhodu na globálním trhu. S odvoláním na informované zdroje o tom informovala agentura Bloomberg.
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