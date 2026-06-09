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newstream.cz Zprávy z firem USA přitvrdily vůči Číně. Zaměřily se na technologické obry

USA přitvrdily vůči Číně. Zaměřily se na technologické obry

Američané ukázali na čínské obry. Podle nich pomáhají armádě
Profimedia
ČTK
ČTK

Spojené státy zařadily Alibabu, Baidu, BYD a další čínské firmy na seznam společností, které podle Washingtonu pomáhají čínské armádě. Alibaba obvinění odmítá a hrozí právními kroky.

Spojené státy zařadily Alibabu, Baidu, BYD a další čínské technologické firmy na seznam společností, které podle nich pomáhají čínské armádě. Podle agentury Reuters to může zhoršit vztahy mezi oběma zeměmi.

Dlouho očekávaná aktualizace navazuje na seznam ze začátku roku 2025 a přichází necelý měsíc poté, co se americký prezident Donald Trump setkal v Pekingu s čínským protějškem Si Ťin-pchingem.

Konec levných cetek z Číny se blíží, Brusel od července zavádí clo na každou položku

Názory

Éra extrémně levných nákupů z Temu či Sheinu končí. Evropská unie od července ruší bezcelní limit a zavádí paušální poplatek za každou položku. Pro české domácnosti to znamená citelné zdražení drobného zboží i konec iluze o cenách za výrobní náklady. K objednávkám s jistotou doručení postaru zbývají dny.

Lukáš Kovanda

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Alibaba se brání

Americká armáda má zakázáno kupovat výrobky od společností uvedených na seznamu. Firmy mohou požádat, aby z něj byly odstraněny. Internetový prodejce Alibaba, který podniká i v odvětví informačních technologií, už se proti zařazení na seznam ohradil.

„Alibaba není čínská vojenská společnost ani není součástí žádné strategie propojení vojenského a civilního sektoru. Proti pokusům o zkreslování skutečností o naší společnosti podnikneme veškeré dostupné právní kroky,“ napsala firma.

Bezpečnostní obavy USA

Seznam nyní zahrnuje širokou škálu předních čínských technologických firem, které jsou klíčové pro rozvoj vojenské a průmyslové síly Pekingu. Odráží bezpečnostní obavy Washingtonu v čase intenzivní geopolitické konkurence mezi oběma státy.

Čínský internetový prodejce AliExpress nedělá dost pro to, aby zabránil prodeji fejků. Tvrdě za to zaplatí?

Čínský AliExpress nedělá dost v boji proti fejkům. Může za to draze zaplatit

Zprávy z firem

Čínský internetový prodejce AliExpress nedělá dost pro to, aby zabránil prodeji padělků a dalších nepovolených produktů na své platformě, jak požaduje nařízení Evropské unie o digitálních službách (DSA). V tiskové zprávě to uvedla Evropská komise (EK), která firmu začala vyšetřovat před dvěma lety. Pokud AliExpress neuvede své podnikání v EU do souladu s požadavky, hrozí firmě vysoká pokuta.

ČTK

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Čína mluví o diskriminaci

Proti vytváření seznamů protestuje i čínské velvyslanectví ve Washingtonu. Tvrdí, že čínské firmy respektují místní předpisy a zákony.

„Spojené státy by měly s touto nesprávnou praxí přestat a vytvořit spravedlivé, férové a nediskriminační prostředí pro čínské společnosti,“ uvedl diplomatický úřad.

Sam Altman, výkonný ředitel americké firmy OpenAI

Američtí technologičtí giganti spojují síly proti Číně, chtějí zastavit kopírování

Zprávy z firem

Americké technologické společnosti OpenAI, Anthropic a Google začaly spolupracovat, aby zabránily čínským konkurentům kopírovat výsledky z nejmodernějších amerických modelů umělé inteligence, a získávat tak výhodu na globálním trhu. S odvoláním na informované zdroje o tom informovala agentura Bloomberg.

ČTK

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VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

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Čína těží z AI boomu. Exportéři za dvě hodiny utrží víc, než stála dálnice D4

Money

nst

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Skládací iPhone se blíží. Apple ho prozradil ve vlastním softwaru

Apple
ČTK
nst
nst

Apple ve svém novém softwaru zanechal zatím nejvýraznější stopy po chystaném skládacím iPhonu. Podle agentury Bloomberg se v iOS 27 a souvisejících aktualizacích objevují odkazy na skládací hardware, druhý displej i funkce určené pro větší a pružnější obrazovky.

Chystané zařízení má do řady iPhonů přinést nový formát po téměř dvaceti letech od jejího uvedení. Bloomberg dříve informoval, že skládací iPhone má být představen v září spolu s řadou iPhone 18 Pro. Cena má začínat kolem 2000 dolarů, tedy téměř 42 tisíc korun, a telefon má konkurovat skládacím modelům Samsungu a dalších výrobců.

Nové indicie pocházejí mimo jiné z první vývojářské betaverze iOS 27. Softwarový výzkumník vystupující pod přezdívkou M1Astra našel v první vývojářské betaverzi iOS 27 skryté odkazy na skládací zařízení. Jeden z mechanismů Apple interně označuje jako „foldState“. Další položky nazvané „mechanicalAngleDegrees“ a „angleDegrees“ naznačují, že software dokáže určit, pod jakým úhlem je zařízení otevřené.

Operační systém obsahuje také odkazy na aktualizovaný servisní nástroj Applu používaný při opravách displejů iPhonů. V iOS 27 se v něm objevují zmínky o sekundárním displeji, druhém krycím skle a dvou dalších světelných senzorech.

Větší obrazovka

Několik novinek ve veřejné verzi iOS 27 navíc působí jako příprava na zařízení s větší obrazovkou. Některé widgety mohou nově na iPhonu zabrat celou domovskou obrazovku. Aplikace jako Hudba, News nebo Počasí tak mohou využít větší plochu, což by se u skládacího iPhonu hodilo pro zobrazení více panelů vedle sebe.

Apple upravil také funkci zrcadlení iPhonu v nové verzi systému pro počítače Mac, nazvané macOS 27 Golden Gate. Připojený telefon je nově možné zobrazit ve větším rozvržení podobném iPadu. Bloomberg už dříve uvedl, že podpora rozměrů blízkých iPadu má být důležitou součástí práce se skládacím iPhonem.

Jensen Huang na veletrhu Computex 2026

Nvidia chystá superčipy, které změní počítače k nepoznání. Klávesnici nahradí AI agenti

Zprávy z firem

Šéf Nvidie Jensen Huang ohlásil první revoluci v osobních počítačích za 40 let. Klávesnici a myš mají postupně nahradit AI agenti. To je jeden z dopadů nového čipu, na němž Nvidia pracovala společně s Microsoftem v uplynulých třech letech, uvádí Financial Times.

Stanislav Šulc

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Firma zároveň během vývojářské prezentace Platforms State of the Union mluvila o takzvané přizpůsobivosti aplikací. Vývojáři podle Applu nemají navrhovat software jen pro konkrétní zařízení a orientaci displeje, ale pro širší škálu velikostí obrazovek a poměrů stran. „Namísto navrhování pro konkrétní zařízení a orientace nyní navrhujete pro dynamický rozsah velikostí a poměrů stran,“ uvedla společnost.

Podobné stopy se v operačních systémech Applu objevují i proto, že firma software dopředu připravuje na budoucí hardware. Bloomberg upozorňuje, že další indicie míří také k nositelným zařízením s kamerami, například k AirPods nebo chytrým brýlím.

Nový systém pro Vision Pro například obsahuje schopnost rozpoznávat a analyzovat skutečné objekty v okolí uživatele. To zapadá do širší práce Applu v oblasti nositelné elektroniky.

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Stanislav Šulc: Apple Inteligence zklamala i nadchla. Zaměření na bezpečnost je správná volba

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Stanislav Šulc

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Wall Street otestuje víru v umělou inteligenci. OpenAI nebude chybět

Zakladatel a CEO OpenAI Sam Altman
ČTK
ČTK
ČTK

Po Anthropicu se k burze chystá také OpenAI. Spolu se SpaceX tak vzniká trojice očekávaných technologických IPO, která prověří hlad investorů po akciích firem spojených s umělou inteligencí.

Společnost OpenAI, která provozuje známý chatbot ChatGPT, podala u americké Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) žádost o vstup na akciovou burzu. Informovala o tom v pondělí na svém webu. Podobně jako v případě konkurenční společnosti Anthropic nejsou zatím detaily známé. Její primární veřejná nabídka akcií (IPO) by mohla být jednou z největších v historii, píše server CNBC.

Trojice obřích IPO

Trio očekávaných obřích IPO technologických společností je tak kompletní. Už v pátek by se mělo začít obchodovat s akciemi vesmírné společnosti SpaceX miliardáře Elona Muska.

OpenAI nezveřejnila rozsah ani podmínky nabídky. Časový harmonogram zatím také nebyl stanoven. Firma navíc zdůraznila, že vyřizovat některé obchodní záležitosti je snazší, když není na burze.

Anthropic má valuaci 900 miliard dolarů

Anthropic předběhl OpenAI a je nejdražším AI startupem světa. Brzy vstoupí na burzu

Trhy

AI společnost, která letos způsobila šok svým novým modelem Mythos, finišuje nejnovější kolo financování. Účastní se jej tradiční investorské těžké váhy jako Dragoneer, Greenoaks, Sequoia Capital či Altimeter Capital a Anthropic by mohl získat až 30 miliard dolarů nového kapitálu. Tím by se podle Financial Times hodnota společnosti vyšplhala na 900 miliard dolarů a přeskočila by v hodnotě konkurenční OpenAI.

Stanislav Šulc

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Ve hře je bilion dolarů

Agentura Reuters dříve informovala, že gigant v oblasti umělé inteligence (AI) usiluje při svém vstupu na burzu, který by mohl přijít již v září, o tržní kapitalizaci až jeden bilion dolarů (bezmála 21 bilionů korun).

Muskova SpaceX plánuje emisi akcií v hodnotě 75 miliard dolarů při tržní hodnotě 1,75 bilionu dolarů. Šlo by o největší IPO v historii. Společnost Anthropic 1. června oznámila, že podala důvěrnou žádost o primární emisi akcií ve Spojených státech. Učinila tak několik týdnů poté, co v rámci kola financování získala 65 miliard dolarů a její tržní hodnota dosáhla 965 miliard dolarů.

Elon Musk

Musk posílá SpaceX na burzu. Z investorů chce dostat rekordních 75 miliard dolarů

Trhy

SpaceX Elona Muska chystá největší vstup na burzu v historii. Firma chce prodat zhruba 555,6 milionu akcií po 135 dolarech za kus a získat tak kolem 75 miliard dolarů. Pokud se plán podaří, hodnota vesmírné a technologické skupiny se přiblíží 1,77 bilionu dolarů.

nst

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Ohlášená tři velká IPO jsou pokládána za nejvýznamnější test zájmu investorů o rychle rostoucí technologické akcie za posledních deset let.

Tvůrce chatbota ChatGPT má ambiciózní plány na investice do datových center v řádu stovek miliard dolarů. K tomu by mu mohly pomoci výnosy z uvedení na burzu. Stejně jako u jiných firem v tomto odvětví však panují pochybnosti, zda se tyto obrovské výdaje na infrastrukturu umělé inteligence nakonec vrátí.

Elon Musk v Číně

Stanislav Šulc: AI revoluce míří na burzu. Proč právě nyní?

Názory

Rok 2026 se může stát jedním z nejúspěšnějších z pohledu burzovních startů za poslední dekády. Na burzu již zcela jistě vstoupí firmy SpaceX, OpenAI a Anthropic, tedy klíčové společnosti nejen v oblasti umělé inteligence. Ale tím jízda primárních emisí zdaleka nekončí, protože i další firmy z dalších oblastí se chystají upsat akcie. Co za touto vlnou stojí? Je situace na trhu tak příznivá? Nebo se jen andělští a venture kapitáloví investoři snaží vyexitovat včas?

Stanislav Šulc

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OpenAI chce na burzu již v září. Za pár dní by AI startup měl spustit proces IPO

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Stanislav Šulc

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SpaceX Elona Muska míří k rekordnímu IPO. Ocenění má být nejméně 1,8 bilionu dolarů

Trhy

nst

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