Čínský AliExpress nedělá dost v boji proti fejkům. Může za to draze zaplatit

Čínský internetový prodejce AliExpress nedělá dost pro to, aby zabránil prodeji padělků a dalších nepovolených produktů na své platformě, jak požaduje nařízení Evropské unie o digitálních službách (DSA). V tiskové zprávě to uvedla Evropská komise (EK), která firmu začala vyšetřovat před dvěma lety. Pokud AliExpress neuvede své podnikání v EU do souladu s požadavky, hrozí firmě vysoká pokuta.

Komise ale zároveň přijala návrhy na zlepšení, které jí AliExpress předložil. Série návrhů je nyní závazná a čínský podnik musí prokázat, že je skutečně plní. K obavám komise patří i transparentnost platformy, pokud jde o reklamu a doporučovací systémy. AliExpress je součástí čínské internetové skupiny Alibaba.

Unijní exekutiva v listopadu 2023 firmě AliExpress nařídila, aby poskytla informace o tom, jak postupuje proti nelegálním produktům, například padělkům léků či nepravým doplňkům stravy. Loni v březnu se EK začala zabývat možným šířením pornografického obsahu na síti AliExpress.

Evropská komise je exekutivním orgánem EU s rozsáhlými pravomocemi, plní mimo jiné také úlohu antimonopolního úřadu. Podobně jako firmu AliExpress už začala zkoumat i další internetové podniky, jako je TikTok nebo X, dříve Twitter. Velké on-line platformy jsou podle DSA povinny přísně zakročit proti nelegálnímu obsahu na internetu.

