Čína dohání americkou AI elitu. Moonshot chystá model, který má překonat Anthropic
Čínský startup Moonshot se chystá uvést model Kimi K3, dosud největší čínský jazykový model s až třemi biliony parametrů. Podle Financial Times by se mohl výkonem přiblížit špičkovým americkým laboratořím a v některých testech překonat model Opus 4.8 od Anthropicu. Navíc má být volně dostupný jako open-weight model, což může zvýšit tlak na americké firmy, jejichž nejpokročilejší systémy zůstávají uzavřené a drahé.
Čínský startup Moonshot se chystá představit velký jazykový model, který má znovu zmenšit náskok amerických laboratoří v závodě o nejpokročilejší umělou inteligenci. Podle textu Financial Times má pekingská firma v nejbližších dnech uvést model Kimi K3, dosud největší čínský model AI.
Kimi K3 má mít podle lidí obeznámených se situací dva až tři biliony parametrů. Právě počet parametrů ukazuje velikost neuronové sítě a obecně platí, že vyšší počet může znamenat větší schopnosti modelu.
Anthropic počet parametrů u svých modelů nezveřejňuje. Odborníci však odhadují, že jeho Opus 4.8 má 1,5 až dva biliony parametrů.
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Čínský model má být otevřený
Podle zdrojů Financial Times by Kimi K3 mohl v hlavních benchmarkových testech překonat výkon modelu Opus 4.8. Zároveň má být volně dostupný ke stažení jako takzvaný open-weight model, tedy model s otevřenými vahami.
To je zásadní rozdíl proti nejpokročilejším systémům amerických firem, jako jsou Anthropic nebo OpenAI. Jejich frontier modely zůstávají uzavřené a přístup k nim je drahý.
Kimi K3 by však podle zdrojů stále neměl dosahovat schopností modelu Fable od Anthropicu. Ten firma krátce pozastavila poté, co Spojené státy vyjádřily obavy z jeho možného využití k hackerským útokům.
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Čína zmenšuje náskok USA
Uvedení modelu Kimi K3 může narušit dosavadní představu, že čínské AI modely za americkými zaostávají výkonem o osm až dvanáct měsíců.
Americké modely si sice podle Financial Times stále drží náskok v nejsložitějších úlohách, ale stále více investorů a manažerů ze Spojených států upozorňuje, že rozdíl se rychle zmenšuje.
Spoluzakladatel investiční skupiny Andreessen Horowitz Marc Andreessen minulý měsíc napsal, že model GLM-5.2 od čínské laboratoře Z.ai je „prvním čínským modelem AI, který bez kompromisů dorovnává a často překonává veřejné modely velkých amerických laboratoří“.
Firmy hledají levnější alternativu
Rostoucí tlak na americké laboratoře přichází i kvůli ceně. Firmy od Silicon Valley po Evropu začínají využívat levnější čínské modely, aby snížily rostoucí náklady na technologie od amerických poskytovatelů.
Američtí lídři v AI investovali stovky miliard dolarů do infrastruktury a vývoje nejpokročilejších modelů. Letos zároveň začali firmám účtovat vyšší poplatky za přístup.
Anthropic podle svého webu v září zvýší cenu modelu Opus 4.8 o 50 procent, a to na tři dolary za milion vstupních tokenů a 15 dolarů za milion výstupních tokenů.
Čínské laboratoře jako Moonshot nebo DeepSeek naopak uvádějí modely s otevřenými vahami. Ty jsou levnější na provoz a uživatelé si je mohou stáhnout i upravovat. Například model Moonshot K2.6 stojí zhruba třetinu ceny modelu Anthropic Opus 4.8.
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Spor o „destilaci“ modelů
Rychlý růst čínských modelů vyvolává ve Spojených státech napětí. Anthropic v únoru obvinil čínské AI laboratoře z „destilačních útoků v průmyslovém měřítku“ na své modely.
Destilace znamená, že menší modely se trénují na výstupech pokročilejších systémů. Vývojářům to umožňuje napodobit vysoký výkon bez stejného objemu výpočetních zdrojů.
Některé čínské firmy tato obvinění odmítají. Tvrdí, že jde o záminku k ochraně amerického monopolu.
Ocenění čínských firem roste
Zájem investorů o čínské AI laboratoře letos výrazně vzrostl. Jejich ocenění však stále zůstává jen zlomkem hodnoty amerických konkurentů.
Moonshot podle jednoho ze zdrojů získává nové financování při ocenění kolem 31,5 miliardy dolarů. DeepSeek podle Financial Times zahajuje nové investiční kolo při ocenění přibližně 71 miliard dolarů.
Pro srovnání, Anthropic při posledním květnovém kole dosáhl ocenění 965 miliard dolarů. Nejnovější ocenění OpenAI činilo 852 miliard dolarů.
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