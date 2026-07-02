Apple chce využít slabší pozice čínských rivalů. Chystá několik nových iPhonů včetně skládacího modelu
Apple chystá novou ofenzivu na trhu s chytrými telefony. Do roku 2027 chce uvést nejméně pět nových iPhonů včetně prvního skládacího modelu a podle CNBC využít situace, kdy čínské konkurenty brzdí nedostatek pamětí.
Apple plánuje mezi druhou polovinou letošního roku a první polovinou roku 2027 uvést nejméně pět nových modelů iPhonu. Podle webu CNBC, který odkazuje na zprávu Nikkei Asia, zároveň zvyšuje výrobní plány pro skládací zařízení. Firma se tak snaží získat větší podíl na trhu v době, kdy celé odvětví bojuje s nedostatkem komponentů.
Americký technologický gigant podle Nikkei Asia instruoval dodavatele, aby se připravili na výrobu zhruba deseti milionů skládacích iPhonů v letošním roce. Dřívější plán přitom počítal se sedmi až osmi miliony kusů.
Američané slaví 250 let od Dne nezávislosti. A děje se tak v době, kdy USA stále platí za globální supervelmoc číslo 1, ať už v tradičním, tedy vojenském slova smyslu, tak také v ekonomické dominanci ve světě. I díky tomu stávající prezident Donald Trump může využívat různých forem nátlaku na celý svět, aby dosáhl naplnění svého programu America First. Jedním z důkazů americké nadvlády, ale také jeden z klíčových faktorů umožňující tuto dominanci je tamní kapitálový trh, který je nejsilnější na světě.
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Trhy
Američané slaví 250 let od Dne nezávislosti. A děje se tak v době, kdy USA stále platí za globální supervelmoc číslo 1, ať už v tradičním, tedy vojenském slova smyslu, tak také v ekonomické dominanci ve světě. I díky tomu stávající prezident Donald Trump může využívat různých forem nátlaku na celý svět, aby dosáhl naplnění svého programu America First. Jedním z důkazů americké nadvlády, ale také jeden z klíčových faktorů umožňující tuto dominanci je tamní kapitálový trh, který je nejsilnější na světě.
Velikost a nákupní síla jako výhody
Apple si podle zprávy už před uvedením svého prvního skládacího zařízení zajistil komponenty pro zhruba 80 milionů smartphonů určených pro nové modely ve druhé polovině roku 2026. Celková výroba chytrých telefonů Applu má v roce 2026 překročit 220 milionů kusů.
Důležitou výhodou Applu je jeho velikost a nákupní síla. Firma si podle CNBC dokáže zajišťovat paměti a další komponenty lépe než většina konkurentů, a to i v době, kdy dodavatelské řetězce zatěžuje poptávka ze strany datových center pro umělou inteligenci.
Apple
Aktuální cena akcií
Čínští konkurenti Xiaomi, Oppo a Vivo podle Nikkei Asia naopak snížili své roční výrobní cíle pod 100 milionů kusů. „Ve srovnání s vyjednávací silou Applu jsou čínští výrobci smartphonů ve slabé pozici, pokud jde o získání větších dodávek paměťových čipů nebo zvyšování cen,“ uvedl manažer dodavatele, který spolupracuje s Applem i Xiaomi.
Podle něj to Applu dává motivaci uvést iPhony na jaře a ukrojit si větší část trhu na úkor konkurence.
Newstream CLUB červen 2026
Letní Newstream Club je pozvánkou k přemýšlení o domově jako o investici – do místa, vztahů, kultury i země, kterou někdy neumíme docenit. Sourozenci Sara a Teo Sandevovi, kteří mají kořeny v Makedonii, mluví o Česku jako o domově, který si vybrali. Petr Dvořák o Vltavské filharmonii jako symbolu odvahy posouvat Prahu dál a Marek Dospiva s Olgou Trčkovou ukazují, jak se potkává svět umění,…
Rozšíření sítě dodavatelů
Apple se zároveň snaží rozšířit síť dodavatelů. Bloomberg podle CNBC uvedl, že firma jedná o nákupu paměťových čipů pro zařízení prodávaná v Číně od společností ChangXin Memory Technologies a Yangtze Memory Technologies. Obě firmy jsou na seznamu Pentagonu, který zahrnuje společnosti údajně podporující čínskou armádu. Apple jednání nepotvrdil a rozhovory podle Bloombergu pokračují.
Nedostatek pamětí se mezitím promítá do cen napříč elektronikou. Apple minulý týden zvýšil ceny u řad MacBook a iPad právě kvůli rostoucím nákladům na paměti a úložiště.
Podle Nikkei Asia má Apple v první polovině roku 2027 představit nejméně dva další iPhony, včetně standardního iPhonu 18 a nového iPhonu Air.
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.