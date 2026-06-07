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newstream.cz Názory Konec levných cetek z Číny se blíží, Brusel od července zavádí clo na každou položku

Konec levných cetek z Číny se blíží, Brusel od července zavádí clo na každou položku

Konec levných cetek z Číny se blíží, Brusel od července zavádí clo na každou položku
ČTK
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Éra extrémně levných nákupů z Temu či Sheinu končí. Evropská unie od července ruší bezcelní limit a zavádí paušální poplatek za každou položku. Pro české domácnosti to znamená citelné zdražení drobného zboží i konec iluze o cenách za výrobní náklady. K objednávkám s jistotou doručení postaru zbývají dny.

Mimořádně laciné nakupování na čínských e-shopech končí. Právě nyní odeznívá éra bezstarostného klikání na asijských megatržištích typu Temu, Shein nebo AliExpress, kdy si i četné tuzemské domácnosti zvykly objednávat trička za stovku, plastové organizéry do kuchyně za padesátikorunu či levnou elektroniku s nulovým celním zatížením. Evropská unie se rozhodla pro zásadní řez a od 1. července 2026 ruší dosavadní bezcelní limit 150 eur pro drobné zásilky ze třetích zemí (což je prakticky výhradně Čína). Namísto něj zavádí paušální clo ve výši tří eur za každou jednotlivou položku v balíčku.

Ceny kontejnerové lodní dopravy mezi Asií, Amerikou a Evropou v uplynulém týdnu výrazně vzrostly.

Cena lodní kontejnerové dopravy do Evropy prudce roste. A to ještě ani nezačala vrcholná sezona

Zprávy z firem

Ceny kontejnerové lodní dopravy mezi Asií, Amerikou a Evropou v uplynulém týdnu výrazně vzrostly. Důvodem byly konflikt v Perském zálivu, vyšší ceny pohonných hmot, dopravní zácpy v některých asijských přístavech a nárůst poptávky před vrcholnou sezónou pro rezervaci námořní přepravy, uvedla agentura Bloomberg.

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Mnoho nakupujících i v Česku žije v omylu, že stačí zboží zaplatit před koncem června. Rozhodující je však okamžik, kdy zásilka fyzicky vstoupí na území Evropské unie a projde celním odbavením. Pokud balíček dorazí na celnici až 1. července 2026 nebo později, bude podléhat novým pravidlům, i kdyby byl objednán o několik týdnů dříve.

Cesta balíčku z asijských skladů do České republiky standardně dva až čtyři týdny. Vzhledem k očekávanému náporu na konci června se navíc dají předpokládat zpoždění jak při přepravě, tak přímo na celních úřadech. Pokud chtějí mít zákazníci jistotu, že jejich zásilka projde celnicí ještě postaru, měli by objednávku odeslat nejpozději v první polovině června. Hraničním termínem je období mezi 10. a 15. červnem. U produktů, které nemají garantované rychlé doručení, je lepší nákup nenechávat ani na tyto dny a objednat hned teď, okamžitě.

EU přitvrdila hru proti záplavě zásilek

Zavedení cla ze strany EU představuje kontroverzní posun v globální e-commerce. Brusel sice chce zatočit s nekalou konkurencí z Východu, realita všedního dne ale pro miliony českých zákazníků, sužovaných uplynulou inflační krizí, bude znamenat jediné – zdražení každodenního života.

Proč právě teď? Z čísel zachycujících nástup čínských tržišť už evropským úředníkům i evropským maloobchodníkům, internetovým i kamenným, vstávají vlasy hrůzou na hlavě. Podle dat Celní správy ČR doputovaly v roce 2023 do ČR z Asie zhruba tři miliony drobných zásilek s hodnotou do 150 eur. V roce 2024 to bylo už 23 milionů a loni rekordních 105 milionů balíčků. To je v průměru deset zásilek na každého jednoho Čecha včetně nemluvňat.

Letos už to může být dvacet zásilek na každého Čecha (od ledna do dubna 2026 přišlo 70 milionů zásilek). Celá Evropská unie je zaplavena miliardami balíků ročně. Asijští dravci zpeněžují fenomén „dopaminového nakupování“. Lidé u obrazovek chytrých telefonů propadli návyku a iluzi, že kupují zboží za výrobní náklady, přičemž systém stál na systematickém využívání – a nutno říct, že i zneužívání – děr v unijní legislativě.

Jak to fungovalo

Dosavadní limit 150 eur totiž fungoval jako daňová a celní oáza. Čínské platformy se formálně tvářily jako pouzí zprostředkovatelé, čímž se zbavovaly právní odpovědnosti za kvalitu, bezpečnost či ekologické standardy prodávaných věcí. Objednávky se kvůli obcházení limitu uměle štěpily do menších balíků a deklarovaná hodnota zboží se podhodnocovala.

Zatímco běžný evropský či český e-shop musel projít peklem unijní byrokracie, platit vysoké domácí daně, odvody, recyklační poplatky a garantovat nezávadnost materiálů, čínská konkurence posílala zboží na evropský kontinent s nulovým celním rizikem. Jednalo se o učebnicový příklad tržní asymetrie. Evropský regulátor vytvořil prostředí, kde v podstatě trestal domácí podnikatele za to, že dodržují zákony, a dotoval asijské giganty.

Zavedení paušálního cla tři eura (v přepočtu zhruba 73 korun) za položku je proto ze strany Rady EU vnímáno jako ochranný štít. Má narovnat podnikatelské prostředí. Které ale – nutno dodat – předtím pokřivil primárně sám Brusel.

Rána pro marže

Jenže… Pokud si dnes zákazník objedná na čínské platformě zimní bundu za 2 500 korun, přirážka 73 korun pro něj nepředstavuje fatální problém. Ovšem byznysmodel e-shopů jako Temu nestojí na drahých položkách. Stojí na kvantitě drobností. Když si člověk v jednom balíku objedná deset drobností – pouzdro na telefon, sponky do vlasů, kuchyňskou škrabku, ponožky a pár cetek –, z nichž každá stojí padesátikorunu, celková hodnota nákupu je 500 korun. Od letošního července k původní pětisetkorunové objednávce rázem přibude clo ve výši 730 korun. Z levného nákupu se stává drahý špás, který ztrácí ekonomický smysl.

Pro asijská tržiště je to rána, kterou pocítí na svých maržích. Evropská komise navíc opatření prezentuje jako předehru velké celní reformy plánované na rok 2028, kdy má vzniknout centrální celní datové centrum EU a dojde k individuálnímu celnímu zpoplatnění položku po položce, jež nahradí nadcházející přechodný paušální celní poplatek. Unie zkrátka staví kolem své ekonomiky novou celní zeď.

DeepSeek

Čína má nového AI šampiona. DeepSeek míří k investici za 7,4 miliardy dolarů

Zprávy z firem

Čínský startup DeepSeek se může zařadit mezi nejlépe financované hráče v globálním závodě v umělé inteligenci. Firma podle informací agentury Bloomberg připravuje investiční kolo v objemu zhruba 7,4 miliardy dolarů, tedy více než 154 miliard korun. Mezi investory mají být technologický gigant Tencent, výrobce baterií CATL i státem podporovaný fond. DeepSeek přitom investorům naznačuje, že jeho hlavní prioritou zatím není rychlý zisk, ale technologický průlom.

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Otázkou však zůstává, zda toto administrativní vítězství evropských úředníků nepřinese více škody než užitku. Prvním kamenem úrazu je logistika. Logistická a celní centra v čele s Českou poštou a soukromými přepravci už dnes jedou na hraně svých kapacit. Představa, že celníci budou schopni efektivně vymáhat a administrovat clo z každého jednoho trička či plastové hračky, hraničí s naivitou. Hrozí, že se doručovací doby výrazně prodlouží a byrokratické náklady na správu celého systému pohltí podstatnou část vybraných peněz.

Druhým, ještě vážnějším aspektem je dopad na spotřebitelskou poptávku a peněženky občanů. Kupní síla českých domácností sice po letech propadu ožívá, ale lidé jsou stále značně citliví na cenu. Levné nákupy z Číny pro mnohé nízkopříjmové rodiny, samoživitelky či důchodce nepředstavovaly luxus, ale racionální ekonomickou strategii, jak vyžít s omezeným rozpočtem. Pokud jim Brusel tento kanál zdraží třeba na dvojnásobek, nezačnou automaticky nakupovat dražší zboží od tuzemských obchodníků. Omezí svou spotřebu.

Ultralevným nákupům je konec

Zároveň nelze podceňovat přizpůsobivost čínského kapitálu. Peking nebude nečinně přihlížet, jak mu EU zavírá dveře před nosem. Už dnes vidíme masivní investice asijských firem do budování obřích logistických center přímo na území EU, například v Polsku, Maďarsku či na západě Německa. Pokud bude zboží naskladněno v rámci schengenského prostoru ještě předtím, než si ho koncový zákazník objedná, clo se při doručení platit nebude, protože půjde o vnitrounijní oběh. Velcí hráči se přizpůsobí, změní logistické trasy, zaplatí clo hromadně při velkoobjemovém dovozu a zákazník si sice připlatí, ale zdaleka ne tolik, jak by si Brusel přál. Dopad tak nejvíce pocítí menší platformy a neorganizovaní dovozci.

Sečteno a podtrženo: konec bezcelního limitu do 150 eur je sice logickým vyústěním snahy o ochranu evropského trhu před asijským dumpingem, ale přichází s trpkou příchutí. Ukazuje totiž na hlubší strukturální problém samotné Evropy. Ta nedokáže čínským výrobcům konkurovat cenou, flexibilitou ani inovacemi v oblasti digitální e-commerce, a tak sahá po tom jediném, co jí ještě zbývá – po ochranářských clech a byrokracii. Pro českého spotřebitele je to jasný vzkaz: ultralevné nákupy za pár týdnů končí a za evropskou „ochranu“ si bude muset připlatit.

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Biohacking: Osa střevo-mozek ovládá naše zdraví, chronický stres prokazatelně ničí mikrobiom

luštěniny, dieta, zdravá strava, wellness
iStock
Alžběta Shejbalová
Alžběta Shejbalová

Trávicí potíže nejsou jen psychosomatickou přitěží, ale důsledkem narušené osy mezi mozkem a střevy. Chronický stres a špatná strava ničí náš mikrobiom, což vede k zánětům a zvýšené propustnosti střev. Pochopení těchto mechanismů je klíčem k obnově zdraví skrze stravu, spánek i cílenou suplementaci.

Trávicí obtíže patří mezi nejčastější zdravotní stížnosti a zároveň mezi ty, které jsou nejčastěji opomíjeny jako psychosomatické, tedy jako něco, co není vlastně opravdové. Přitom mechanismy, které za chronickými trávicími problémy stojí, jsou dobře zdokumentované a ve většině případů přímo spojené s naším životním stylem. Tedy jak jíme, jak spíme, jak zvládáme stres a potom jaký je celkový stav naší střevní mikrobioty. Můžeme pak trpět trávicími symptomy, které se vrací, přetrvávají nebo se postupně i zhoršují.

Trávicí soustava má vlastní nervový systém, tvořený přibližně 500 miliony neuronů, který funguje do značné míry autonomně a přitom je v neustálé obousměrné komunikaci s mozkem přes bloudivý nerv, osu HPA a imunitní systém. Tato osa střevo-mozek je klíčová pro pochopení toho, proč chronický stres prokazatelně vytváří trávicí obtíže.

Jedna chyba po ránu vás může stát energii na celý den

Biohacking: Jak na obávané kortizolové ráno

Enjoy

Kortizolová osa se regeneruje primárně v noci, konkrétně během hlubokého spánku, kdy hladina hormonu klesá na minimum a tělo obnovuje citlivost kortizolových receptorů. Chronický spánkový deficit tento proces přerušuje a výsledkem je vyšší ranní kortizol, rychlejší vyčerpání psychické kapacity přes den a větší reaktivita na stresory.

Alžběta Shejbalová

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Kortizol a katecholaminy uvolňované při stresové odpovědi přímo ovlivňují střevní motilitu, snižují prokrvení střevní stěny a narušují integritu těsných spojů mezi buňkami střevního epitelu. Výsledkem je zvýšená propustnost střevní sliznice. Je to stav, který se označuje jako leaky gut, kdy bakteriální složky pronikají do krevního oběhu a spouštějí systémovou zánětlivou odpověď. Chronický stres a dysbalance mikrobiomu se přitom vzájemně posilují, stres mikrobiom narušuje a ten následně zvyšuje reaktivitu HPA osy.

Střevní mikrobiom je z hlediska chronických trávicích obtíží jeden z nejdůležitějších faktorů. Ten zdravý je charakterizovaný vysokou diverzitou bakteriálních druhů a stabilitou jejich vzájemných poměrů. Dysbióza, tedy narušení této rovnováhy, se pojí s celou řadou stavů od syndromu dráždivého tračníku přes chronické nadýmání až po zánětlivá onemocnění střev.

K dysbióze přispívá stres, antibiotická léčba bez následné obnovy mikrobiomu, strava chudá na vlákninu a bohatá na ultrazpracované potraviny, nedostatek spánku a nízká fyzická aktivita. Žádný z těchto faktorů nepůsobí izolovaně, ale v kombinaci mají kumulativní efekt, který se projevuje postupně a jehož příčina proto nemusí být vždy jasná.

ilustrační foto

Biohacking: Moderní self-care není luxus, ale nezbytný nástroj pro přežití v digitálním věku

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Self-care se často zjednodušuje na krátkodobý komfort, jeho skutečný význam je však mnohem praktičtější. Jde o způsob, jak dlouhodobě udržet fungování těla a nervového systému v přetěžujícím prostředí moderního světa. Skutečná péče o sebe spočívá v obyčejných a udržitelných návycích, které organismu vrací stabilitu. Právě tyto drobné a konzistentní vzorce mají na lidské zdraví největší dopad.

Alžběta Shejbalová

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Složení stravy ovlivňuje stav střevní mikrobioty přímo a většinou rychleji než většina jiných faktorů. Vláknina je základní živinou pro bakterie produkující mastné kyseliny s krátkým řetězcem, zejména butyrát, který je primárním zdrojem energie pro buňky střevní výstelky a má přímý protizánětlivý efekt. Nedostatek vlákniny ve stravě vede k tomu, že se snižuje počet a diverzita bakterií produkujících butyrát ve prospěch těch méně příznivých.

Kysané zelí, jogurty či kombucha pomohou

Také strava bohatá na fermentované potraviny, jogurt, kefír, kimči, kysané zelí nebo kombucha, prokazatelně zvyšuje diverzitu mikrobiomu a snižuje hladiny zánětlivých markerů. Naopak ultrazpracované potraviny obsahující emulgátory, umělá sladidla a další přídavné látky mají přímý negativní efekt na střevní epitel a mikrobiom. Příliš rychlé jídlo, jídlo pod stresem nebo v pohybu snižuje produkci trávicích enzymů a kyseliny chlorovodíkové v žaludku, protože parasympatický nervový systém potřebný pro optimální trávení nemůže plně fungovat, když je organismus v aktivním stresovém režimu. Toto je konkrétní mechanismus, proč chronický stres způsobuje trávicí obtíže nezávisle na tom, co jíme.

Ze suplementů má nejsilnější evidenci probiotická suplementace při syndromu dráždivého tračníku. Volba kmene záleží na konkrétních příznacích a neexistuje univerzální doporučení pro všechny, ale kmeny jako Lactobacillus rhamnosus, Bifidobacterium infantis nebo Saccharomyces boulardii patří mezi nejlépe studované. Glutamin, aminokyselina přirozeně přítomná ve střevní výstelce, podporuje integritu střevního epitelu a snižuje propustnost sliznice. Efekt je nejcitelnější u lidí s prokázanou zvýšenou střevní propustností nebo po léčbě antibiotiky. Zinek má dobře zdokumentovaný efekt na obnovu střevní bariéry a jeho doplnění při deficitu zlepšuje strukturální integritu střevní výstelky. Hořčík v glycinátové nebo citrátové formě pomáhá při zácpě přes osmotický efekt a uvolnění hladké svaloviny střevní stěny.

 

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

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Fotogalerie: Tahle vila vypadá nenápadně. Jenže z každého pokoje vidí na hrad

Vila Vicus na Slovensku
Tomáš Manina, užito se svolením
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Rodinná vila v Nitře je přesným opakem okázalých vil, které chtějí ohromit už z ulice. Je nízká, klidná a střídmá. Jenže uvnitř pracuje s výhledem, světlem a materiály tak přesně, že z obyčejného bydlení dělá tichý luxus.

Pod nitranským Zoborem vznikl rodinný dům, který ukazuje jiný typ luxusu než okázalé vily s velkými gesty. Villa od studia sebastian nagy | architects stojí na svahovitém pozemku na okraji Nitry, v místě, kde se město zvedá směrem k lesu a otevírá výhled na centrum, Kalvárii i Nitranský hrad.

Právě výhled byl jedním z hlavních zadání investora. Architekt Sebastian Nagy proto navrhl jednopodlažní dům tak, aby se každá obytná místnost otevírala směrem k jižnímu panoramatu. Výhled tu ale nefunguje jako efektní atrakce. Je součástí každodenního provozu domu, stejně jako světlo, stín, terasa nebo návaznost na zahradu.

Dům s užitnou plochou 158 metrů čtverečních nestaví na velikosti ani okázalosti. Jeho kvalita spočívá v přesné práci s dispozicí, materiály a orientací ke světovým stranám. 

16 fotografií v galerii

Dům, který se nesnaží přehlušit místo

Nejvýraznějším prvkem vily je dřevěná pergola, která obíhá jižní část domu. Nejde jen o designový detail. Pergola spojuje jednotlivé části stavby, vytváří terasy, stíní prosklenou fasádu a zároveň propojuje interiér se zahradou. V zimě dům využívá slunce, které proniká přes jižní okna. V létě naopak pergola pomáhá interiér chránit před přehříváním. Dům tak neřeší komfort okázalými technologiemi, ale chytrou orientací, stínem a proporcemi.

Vila na Bali

Bali místo Smíchova. Čeští investoři kupují vily na druhém konci světa

Reality

Za cenu menšího bytu v Praze prodávají čeští developeři na Bali vily s bazénem a slibují výnos kolem dvanácti procent. První projekt je vyprodaný, další v přípravě.

Petra Nehasilová

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Architekt pracoval v návrhu jen s omezenou, ale velmi promyšlenou paletou materiálů. Spišský travertin přechází z interiéru až na terasu, takže se hranice mezi domem a zahradou přirozeně rozmazává. Dřevo se objevuje na podlahách, v pergole i v přiznaném krovu. Interiér doplňují hliněné omítky, exteriér surový kámen a žulové kostky.

Dispozice je praktická: převýšený obytný prostor s kuchyní a jídelnou, hlavní ložnice, dva dětské pokoje, dvě koupelny a technické zázemí. Na severní straně je také letní kuchyně. Dům nesází na efektní gesta, ale na promyšlené propojení jednotlivých částí. Interiér, terasa, zahrada a výhled nejsou oddělené světy. Fungují jako jeden celek.

Natáčení podcastu s architektem Markem Tichým

Architekt Tichý: Po 30 letech se vracíme tam, kam patříme. Do Evropy

Reality

Vrcholů tuzemská architektura měla hned několik, říká architekt Marek Tichý, spoluzakladatel ateliéru TaK Architects. Za jeden z nich považuje období první republiky, kdy Češi měli obrovskou společenskou ambici a nespokojili se s pouhým průměrem.

Petra Nehasilová

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Vychází jarní Realitní CLUB

Zbourat, nebo zachovat a dát nový smysl? Právě na tuto otázku hledá odpovědi jarní vydání magazínu Realitní CLUB, které se věnuje fenoménu rekonstrukcí a adaptací stávajících budov pro současné využití. Hvězdou magazínu je Fancesco Kinský dal Borgo.

Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu.

Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia BIG (Bjarke Ingels Group), přinášejí zkušenosti z praxe i vhled do toho, jak se proměňuje uvažování investorů a developerů.

Magazín Realitní CLUB s Francescem Kinským dal Borgo na obálce vychází právě nyní. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.

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