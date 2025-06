Apple představil nový design. Největší revoluci zažijí iPady

Apple se nesnaží novinkami šokovat. Pokračuje v evoluci nástrojů, které používáme denně. Technologický gigant výrazně propojuje umělou inteligenci s běžnými aplikacemi. Nový systém bude překládat telefonáty v reálném čase a hodinky vám nabídnou „kámoše do fitka“. Zajímavostí je stále větší zaměření na hráče, ale také řidiče aut. Otázka na začátek: Myslíte, že se Apple Intelligence naučila češtinu?

Apple představil nejnovější inovace ve svých operačních systémech pro jednotlivá zařízení. Operační systémy nově budou nést označení roku, v nichž je budou uživatelé nejdéle používat, aktuálně zveřejněné systémy tak ponesou označení 26. Apple novinky uvedl tradičně v rámci virtuální prezentace na začátku týdenní konference pro vývojáře WWDC.

Tim Cook a jeho tým v posledních letech tradičně výrazně sází na vylepšování stávajících nástrojů, což se potvrdilo i letos. Zároveň Apple představil inovaci v designu všech platforem, které se inspirovalo tekutým sklem a které by mělo ještě více posílit plynulost užívání produktů Apple.

Zároveň si společnost pokaždé zvolí jednu platformu, pro níž přichystají větší změny. Letošní rok se toho dočkaly tablety iPad.

Umělá inteligence do všech aplikací

Jak je v posledních třech letech zvykem, Apple neustále rozšiřuje možnosti umělé inteligence. Ta se postupně stává klíčovým hnacím motorem celé logiky fungování zařízení Applu, nejvíce to ale vidíme u iPhonů. A nově to bude ještě markantnější, tedy pokud to nastavení vašeho telefonu (jazyk, domácí teritorium) umožní. Apple Intelligence se nově naučila další jazyky, čeština mezi nimi ale zatím stále chybí.

Uživatelé, kteří ji mohou využívat, ale mají skutečně velmi širokou plejádu možností, jak ji využít funkčně, a nikoli jen pro tvorbu nových emotikonů. Podle Applu patří ke klíčovým novinkám například Visual Intelligence, tedy možnost prostě si vyfotit obrazovku a nechat AI model najít e-shop s vyfoceným kabátem, nebo nahrát do kalendáře zmínku o očekávaném koncertu jen tak z fotky plakátu.

Ale umělá inteligence se výrazně více bude prosazovat také v Mapách, které budou ještě více pro-uživatelsky orientované a budou vám například předem hlásit dopravní situaci na vaší standardní cestě do zaměstnání.

Překlady v reálném čase

Modely AI jdou ale mnohem dál a Apple se je snaží skutečně využít maximálně pro komfort zákazníků. Nově tak například aplikace Telefon bude umožňovat překlad hovoru v reálném čase, totéž bude platit pro Zprávy či aplikace FaceTime. Konkurence toto sice již nějakou dobu umožňuje, Applu ale nikdy nešlo o dohánění konkurence, jako spíše o poskytování komplexní a maximálně bezpečné služby zákazníkům, které zavírá do svého ekosystému.

A právě bezpečnost je pro Apple a jeho přístup k AI vlastně nejdůležitější. Ačkoli se často stával terčem posměchu, že v inovacích zaostává za lídry trhu, v jednom je Apple napřed přede všemi – uživatelé jsou vládci nad tím, co do modelů AI pustí a co nikoli. A vzhledem k tomu, jak rostou obavy z přehnaného využívání a zneužívání AI modelů, může být Apple při konečném zúčtování jasným vítězem.

Nový design operačních systémů Apple Apple - použito se svolením

Řadu novinek nabídnou také Apple Watch, opět často na bázi umělé inteligence. Tou nejzajímavější se může stát osobní „Fitness buddy“, tedy AI fitness asistent, který vás bude motivovat na základě vašich dosavadních úspěchů při cvičení.

Zaměřeno na hráče. A řidiče

Apple se také snaží stále důsledněji nabízet rozšiřující se služby dvěma skupinám, které z mnoha důvodů nejsou primárními uživateli jeho zařízení. Jde o hráče a řidiče. Hráči Apple nikdy nezlákal jednoduše proto, že když se rodily hráčské komunity, jeho produkty pro ně byly příliš drahé a vývojáři se tak na Apple nemuseli nijak zaměřovat. Řidiči pak sice možná telefon mají, ale v autě jej nesmí používat.

Apple však již v průběhu pandemie coronaviru pochopil, že právě zde může uhrát velké body. A pokračuje v tom. Letošní představení softwarových novinek tak opět nabídla další nové hry, které míří na platformu Apple, včetně inZOI, simulátora života připomínající kultovní sérii Sims.

Pro řidiče pak Apple nabídne výrazně pozměněnou platformu CarPlay umožňující využití telefonu v moderních automobilech. A dobrou zprávou je, že například přijetí telefonátu již nebude znamenat, že vám zmizí mapy.

iPady se mění v počítače

Největší proměnou ale tentokrát projdou tablety Applu iPad. Ty se díky iPadOS 26 promění v téměř plnohodnotné Macy. Uživatelé to ocení zejména na dvou revolučních novinkách. První je možnost uspořádat si aktivní aplikace zcela dle vlastního uvážení, jak tomu je právě u Maců. Doposud uživatelé mohli sice mít otevřené dvě aplikace najednou, ale nově jich budou moci mít otevřených mnohem více a mohou jejich okna libovolně zvětšovat a zmenšovat. A budou s nimi moci nakládat podobně jako na Macu například ikonami maximalizace/minimalizace.

Druhou zásadní proměnou projde aplikace Soubory, díky níž budou uživatelé moci se svými soubory nakládat mnohem svobodněji než doposud.

Nové systémy si běžní uživatelé budou moci nainstalovat letos na podzim, přičemž betaverze pro vývojáře jsou dostupné ode dneška a betaverze pro veřejnost se uvolní v červenci.

