Trump vytáhl cla proti digitální dani. Francie se nezalekla
Donald Trump pohrozil stoprocentním clem na zboží ze zemí, které zavedou daň z digitálních služeb na americké firmy. Výhrůžka míří hlavně na Evropu a přichází krátce před termínem pro schválení celní dohody mezi USA a EU. Francie už vzkázala, že svou digitální daň rušit nehodlá.
Americký prezident Donald Trump pohrozil zemím, které zavedou daň z digitálních služeb na firmy ze Spojených států. Pokud k tomu přistoupí, chce na veškeré jejich zboží uvalit stoprocentní clo.
Trump to napsal na své sociální síti Truth Social. Tvrdí, že o zavedení digitální daně nyní jedná řada evropských států. Nové clo by podle něj mělo mít přednost před jakoukoli obchodní dohodou s USA, ať už je zavedená, podepsaná, nebo teprve připravená.
Donald Trump pohrozil Francii stoprocentním clem na víno a šampaňské, pokud Paříž nezruší digitální daň dopadající na velké americké technologické firmy. Spor o Google, Amazon, Metu či Apple tak může na summitu G7 otevřít novou obchodní roztržku mezi Washingtonem a Paříží.
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Trump se bije za Big Techy
Trump dlouhodobě odmítá snahy zdanit nebo přísněji regulovat americké technologické firmy. Už loni varoval, že nové clo může uvalit na každou zemi, která by se o podobný krok pokusila.
Agentura AP připomněla jeho příspěvek ze srpna 2025, v němž napsal, že digitální daně a regulace jsou podle něj navrženy tak, aby poškodily nebo diskriminovaly americké technologie.
Tentokrát se Trump zaměřil hlavně na Evropu. Podle něj některé evropské země jednají o bezprostředním zavedení daně z digitálních služeb pro americké firmy.
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Hrozba přichází před klíčovým termínem
Trumpova výhrůžka přichází krátce před termínem, do kterého mají Evropská unie a Spojené státy schválit dohodu o clech. Ta má omezit cla na většinu vývozů z EU na 15 procent. Termín připadá na 4. července.
EU dokončila obchodní dohodu s USA v květnu po několikaměsíčních debatách uvnitř unie. Digitální daně ale její součástí nejsou a mezi Washingtonem a Bruselem zůstávají sporným bodem.
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Francie ustoupit nechce
Francouzský prezident Emmanuel Macron minulý týden uvedl, že Francie se Trumpovu tlaku nepodvolí a svou daň z digitálních služeb nezruší.
Francie ji uplatňuje od roku 2019. Daň činí tři procenta z výnosů z digitálních služeb a vztahuje se na společnosti, které mají ve Francii tržby vyšší než 25 milionů eur a celosvětově více než 750 milionů eur.
Digitální daň míří hlavně na velké nadnárodní technologické korporace. Má zdanit výnosy, které tyto firmy vytvářejí v jednotlivých zemích prostřednictvím digitálních služeb.
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