OpenAI čelila hackerskému útoku, zřejmě ze Severní Koreje. Únik dat ale popírá

OpenAI čelila hackerskému útoku, zřejmě ze Severní Koreje. Únik dat ale popírá

Podle OpenAI byl 31. března napaden nástroj Axios, což je široce používaná softwarová knihovna.
ČTK
Společnost OpenAI odhalila bezpečnostní problém související s vývojářským nástrojem třetí strany jménem Axios. Firma zároveň uvedla, že zpřísňuje ochranu procesu, který ověřuje pravost jejích aplikací pro systém macOS, aby se zabránilo šíření falešného softwaru, uvedla agentura Reuters.

OpenAI zdůraznila, že neexistují důkazy o úniku uživatelských dat, narušení jejích systémů ani o zásahu do zdrojového kódu. Všichni uživatelé macOS mají aktualizovat své aplikace na nejnovější verze, protože starší verze mohou přestat fungovat a přestanou být podporovány od 8. května.

Podle firmy byl 31. března napaden Axios, což je široce používaná softwarová knihovna třetí strany, tedy soubor hotových kódů, který vývojáři používají pro urychlení práce. Napadení se uskutečnilo při širším útoku na dodavatelský řetězec softwaru. Za útokem zřejmě stojí aktéři napojení na Severní Koreu.

Útok zasáhl i procesy v nástroji GitHub Actions, což je služba pro automatické testování a spouštění softwaru. Ty stáhly a spustily škodlivou verzi Axiosu. Tyto procesy měly přístup k certifikátům a podpisovým datům používaným k ověřování aplikací pro macOS, včetně ChatGPT Desktop a dalších nástrojů.

OpenAI ale uvedla, že podle její analýzy se nepodařilo získat samotný podpisový certifikát. Společnost zároveň uvedla, že hesla ani API klíče, tedy unikátní přístupové kódy pro komunikaci s programy OpenAI, incident nezasáhl.

Jako hlavní příčinu označila OpenAI chybnou konfiguraci v systému GitHub Actions, kterou již opravila.

Stanislav Šulc: Svět vyděsil nový model AI od Anthropicu. Zdá se, že oprávněně

Anthropic má nový model AI, který se bojí ukázat světu
Co dokáže nový model Mythos od Anthropicu? Nejspíš hodně, když se kvůli němu schází americký ministr financí se šéfy bank a kyberbezpečnostní firmy na celém světě panikaří.

Za zhruba tři a půl roku, během nichž svět aktivně sleduje vývoj modelů umělé inteligence, se toho stalo poměrně hodně. Přesto nyní nastává poměrně bezprecedentní situace. Vedení Anthropicu, která vyvíjí nástroj Claude, odmítlo uvést nejnovější model své AI na trh s tím, že je příliš dokonalý a v důsledku potenciálně nebezpečný. Mohl by to být dokonalý marketingový tah, ale zdá se, že není.

Anthropic totiž oslovil klíčové technologické společnosti s tím, že jim jednak ukázal možnosti tohoto modelu, který má podtitul Mythos, zároveň jim věnoval tokeny v hodnotě 100 milionů dolarů. Cílem přitom má být, že firmy jako Apple, Microsoft, Amazon, Google a další využijí tyto kredity na opravu internetové infrastruktury a vůbec na služby, na nichž v současnosti v podstatě jede svět.

Že je situace vážná pak potvrdila i svolaná schůzka amerického ministra financí Scotta Bessenta a šéfa americké centrální banky Fed Jeroma Powella s šéfy klíčových amerických bank.

Každý může zaútočit na každého

Je situace opravdu tak vážná? Nejspíš ano. Podle lidí, kteří měli možnost s modelem pracovat, totiž Mythos dokáže to, co doposud nedokázal žádný jiný systém: projít jakýkoli systém se sebedokonalejším zabezpečením, najít v něm chybu, tu využít a daný systém shodit. A co je možná ještě horší: Mythos se sám dokáže při podobném útoku měnit, aby byl ještě účinnější.

Potenciál pro zneužití je v podstatě nekonečný, z reakce těch, kteří jsou situaci nejblíž, se pak zdá, že obrana je prakticky nemožná.

Co by to znamenalo? Že každý člověk by pomocí tohoto nástroje dokázal zaútočit na libovolnou digitální infrastrukturu a tu když ne zničit, tak ochromit. Důsledky podobných možností jsou skutečně nedozírné, stačí připomenout kolaps řady systémů v červenci roku 2024, kdy kvůli chybě v aktualizaci bezpečnostního systému CrowdStrike spadly systémy po celém světě.

Vítězové a poražení

Netušené možnosti nového modelu výzkumníci objevili například tím, že se mu podařilo najít a využít chyby v operačním systému Linux, která v něm existovala 27 let a nikdo si ji doposud nevšiml.

Vedle bezpečnostních hrozeb přináší tento model také jednu zásadní byznysovou otázku: když AI model dokáže najít chybu, kterou desítky tisíc odborníků neodhalili za téměř tři dekády, nevstupujeme definitivně do éry AI-kyberbezpečnosti? Mají firmy působící v této oblasti ještě nějaký smysl a budoucnost?

I zde se láme byznysový chleba. Anthropic totiž vytipoval několik bezpečnostních firem, které do svého pilotního projektu pozval. Jsou to samozřejmě americké společnosti jako CrowdStrike, Palo Alto Networks nebo Cisco. Ostatní budou mít pravděpodobně smůlu.

FOTOGALERIE: Z odvrácené strany Měsíce zase doma. Jak vypadal návrat členů mise Artemis?

Návrat členů mise Artemis II sledovaly stovky diváků na velkém plátně ve Fleet Science Centru v San Diegu, 10. dubna 2026
profimedia
ČTK, duk

Posádka mise Artemis II se po téměř desetidenním letu úspěšně vrátila na Zemi, když její kosmická loď Orion přistála do Tichého oceánu u pobřeží Kalifornie. Návrat završil první pilotovaný let k Měsíci po více než půl století. Manažer programu Orion Howard Hu na tiskové konferenci uvedl, že dnešní den představuje začátek nové éry lidského průzkumu vesmíru.

Letu se zúčastnili američtí astronauti Reid Wiseman, Victor Glover a Christina Kochová spolu s kanadským astronautem Jeremy Hansenem. Kapsle před přistáním úspěšně prošla návratem atmosférou, včetně krátkého výpadku komunikace, a bezpečně dosedla na hladinu oceánu.

Záchranné týmy NASA a amerického námořnictva okamžitě zahájily zajištění plovoucí kapsle, aby dostaly čtveřici astronautů ven z lodi. Po zhruba hodině a půl záchranné týmy dostaly celou posádku z modulu. Jeden po druhém pak byli astronauti přepraveni vrtulníky na americkou válečnou loď USS John P. Murtha, kde je čekají lékařské prohlídky.

Potápěči amerického námořnictva se připravují na nasazení v malých člunech z paluby USS John P. Murtha, aby vyzvedli členy posádky Artemis II po jejich přistání na hladině Tichého oceánu u Kalifornie, 10. dubna 2026 Návrat členů mise Artemis II sledovaly stovky diváků na velkém plátně ve Fleet Science Centru v San Diegu, 10. dubna 2026 Návratový modul s členy posádky Artemis II na palubě se blíží k hladině Tichého oceánu při přistání u pobřeží Kalifornie, 10. dubna 2026 13 fotografií v galerii

Každému by měl být vyšetřen puls, krevní tlak, mozkové a nervové reakce a rovnovážný systém, uvedl server BBC. Podle NASA by posádka měla strávit noc na palubě lodi a dnes bude převezena do Houstonu, kde se setká se svými rodinami.

Průlet žhavým plazmatem

Čtyřčlenná posádka vstoupila do atmosféry Země rychlostí přibližně 33násobku rychlosti zvuku. Kosmická loď Orion, pojmenovaná Integrity, při návratu automaticky řízeném palubním systémem čelila extrémním podmínkám při průletu atmosférou. Kapsle se při návratu ocitla v obklopení žhavého plazmatu, které způsobilo několikaminutový výpadek rádiového spojení.

Kritickým prvkem byl tepelný štít, který musel odolat teplotám až kolem 2760 stupňů Celsia. Samotný návrat trval přibližně 13 minut a patří k testům programu Artemis II, jehož cílem je v budoucnu umožnit přistání astronautů na Měsíci, plánovaná od roku 2028.

Měsíc vyfotografovaný posádkou lodi Artemis II

Po opětovném navázání spojení se otevřely padáky, které zpomalily sestup kapsle na přibližně 25 kilometrů v hodině před jejím měkkým přistáním do oceánu. Celková délka mise činila devět dní, jednu hodinu, 32 minut a 15 sekund.

Překonaný rekord

Mise Artemis II během svého letu urazila celkem téměř 1,12 milionu kilometrů, když dvakrát obletěla Zemi a následně provedla průlet kolem Měsíce. Posádka pořídila nové snímky Měsíce včetně oblasti nazvané pánev Orientale, která se nachází na rozhraní přivrácené a odvrácené strany vesmírného tělesa.

Zlomila také dosavadní rekord v největší dosažené vzdálenosti lidí od Země, když překonala hranici 400.171 kilometrů od naší planety a dostala se podle NASA až do vzdálenosti 406.711 kilometrů od Země.

Posádka vesmírného programu Artemis II

Přistání na vodní hladinu přenášela NASA živě prostřednictvím webcastu. Podle údajů streamovací služby sledovaly přistání na YouTube kanálu NASA více než tři miliony diváků.

Návrat na Zemi byl pro loď Orion důležitou zkouškou jejího tepelného štítu, který při zkušebním letu v roce 2022 při návratu do atmosféry čelil neočekávanému žáru a namáhání. Kvůli tomu inženýři NASA upravili sestupovou trajektorii mise Artemis II, aby omezili hromadění tepla a snížili riziko pro kapsli i její posádku.

Elon Musk
Aktualizováno

Muskova SpaceX chce příští rok přistát na Měsíci

Zprávy z firem

Vesmírná společnost miliardáře Elona Muska SpaceX odloží misi na Mars plánovanou na letošní rok. Místo toho se chce soustředit na dlouho slibovanou cestu na Měsíc. S odkazem na své zdroje o tom píše deník The Wall Street Journal. Další zdroj listu uvedl, že si firma dala za cíl přistát na Měsíci bez lidí na palubě v březnu 2027.

ČTK

Přečíst článek

