Švýcarský bar, ve kterém uhořely desítky lidí, neprošel požární kontrolou od roku 2019
Starosta švýcarské obce Crans-Montana Nicolas Féraud řekl, že v baru Le Constellation, který minulý čtvrtek vyhořel, nebyly mezi lety 2020 a 2025 prováděny žádné pravidelné kontroly požární bezpečnosti. Informovala o tom agentura Reuters. Z analýzy asi 60 dokumentů vyplývá, že podnik prošel kontrolou naposledy v roce 2019. Při požáru o silvestrovské noci zahynulo 40 lidí a dalších 119 bylo zraněno.
„Ačkoli bylo v roce 2025 v obci provedeno více než 1400 požárních inspekcí, obecní rada zjistila, že tento bar v letech 2020 až 2025 pravidelnými inspekcemi neprošel,“ uvedl starosta. Dosud není jasné, proč v baru nebyla provedena pravidelná kontrola. „Je nám to velmi líto. Neměli jsme žádné informace o tom, že ke kontrolám nedošlo,“ dodal Féraud.
Úřady už dříve uvedly, že podle nich požár způsobily jiskřící zábavní pyrotechnické fontány, které zapálily pěnovou výplň stropu. Novináři se ptali, zda při poslední inspekci byla kontrolována také tato pěna. Féraud uvedl, že zákon neukládá povinnost kontrolovat během inspekcí stropy. „Zvukově izolační pěna na stropě nebyla nikdy kontrolována. Naši bezpečnostní kontroloři to nepovažovali za nutné,“ řekl starosta. Obecní rada obce na tiskové konferenci uvedla, že pověří specializovanou externí agenturu, aby zkontrolovala všechny veřejné budovy, a zakáže používání pyrotechniky v interiérech.
Obec dříve vydala prohlášení, ve kterém uvedla, že je odhodlána podporovat oběti požáru, jejich rodiny a blízké. „Budeme nadále dělat vše, co je v našich silách, aby se taková tragédie již nikdy neopakovala,“ oznámila obec.
Bude vyšetřována i samotná obec?
Rodiny obětí na dnešní informaci představitelů obce, že v letech 2020 až 2025 nebyla v baru provedena žádná kontrola požární bezpečnosti, reagovaly se zděšením. Agentuře AFP to řekl právník Romain Jordan, který zastupuje několik z nich. „Rádi bychom slyšeli omluvu, zejména pět dní po události,“ řekl Jordan a dodal, že ohromující množství nedostatků v kontrolách ještě naléhavěji vyvolává otázku, zda by neměla být předmětem vyšetřování také obec.
Prozatím švýcarské úřady zahájily trestní vyšetřování majitelů a manažerů baru. Ti jsou podezřelí z usmrcení z nedbalosti, ublížení na zdraví z nedbalosti a z nedbalostního způsobení požáru. Jsou jimi Francouzi Jacques a Jessica Morettiovi, uvádí AFP.
Ve Venezuele se po únosu prezidenta Nicoláse Madura americkými jednotkami do Spojených států ukazuje jedno: represe s jeho zmizením neskončily, naopak ještě zesílily. Uvádí to britská veřejnoprávní stanice BBC.
OBRAZEM: Po únosu Madura přitvrzení. Ulice Caracasu hlídají ozbrojenci
