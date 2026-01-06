Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Zprávy z firem Švýcarský bar, ve kterém uhořely desítky lidí, neprošel požární kontrolou od roku 2019

Švýcarský bar, ve kterém uhořely desítky lidí, neprošel požární kontrolou od roku 2019

Le Constellation
ČTK
ČTK
ČTK

Starosta švýcarské obce Crans-Montana Nicolas Féraud řekl, že v baru Le Constellation, který minulý čtvrtek vyhořel, nebyly mezi lety 2020 a 2025 prováděny žádné pravidelné kontroly požární bezpečnosti. Informovala o tom agentura Reuters. Z analýzy asi 60 dokumentů vyplývá, že podnik prošel kontrolou naposledy v roce 2019. Při požáru o silvestrovské noci zahynulo 40 lidí a dalších 119 bylo zraněno.

„Ačkoli bylo v roce 2025 v obci provedeno více než 1400 požárních inspekcí, obecní rada zjistila, že tento bar v letech 2020 až 2025 pravidelnými inspekcemi neprošel,“ uvedl starosta. Dosud není jasné, proč v baru nebyla provedena pravidelná kontrola. „Je nám to velmi líto. Neměli jsme žádné informace o tom, že ke kontrolám nedošlo,“ dodal Féraud.

Úřady už dříve uvedly, že podle nich požár způsobily jiskřící zábavní pyrotechnické fontány, které zapálily pěnovou výplň stropu. Novináři se ptali, zda při poslední inspekci byla kontrolována také tato pěna. Féraud uvedl, že zákon neukládá povinnost kontrolovat během inspekcí stropy. „Zvukově izolační pěna na stropě nebyla nikdy kontrolována. Naši bezpečnostní kontroloři to nepovažovali za nutné,“ řekl starosta. Obecní rada obce na tiskové konferenci uvedla, že pověří specializovanou externí agenturu, aby zkontrolovala všechny veřejné budovy, a zakáže používání pyrotechniky v interiérech.

Fotografie pořízená chvíli před neštěstím ČTK

Obec dříve vydala prohlášení, ve kterém uvedla, že je odhodlána podporovat oběti požáru, jejich rodiny a blízké. „Budeme nadále dělat vše, co je v našich silách, aby se taková tragédie již nikdy neopakovala,“ oznámila obec.

Bude vyšetřována i samotná obec?

Rodiny obětí na dnešní informaci představitelů obce, že v letech 2020 až 2025 nebyla v baru provedena žádná kontrola požární bezpečnosti, reagovaly se zděšením. Agentuře AFP to řekl právník Romain Jordan, který zastupuje několik z nich. „Rádi bychom slyšeli omluvu, zejména pět dní po události,“ řekl Jordan a dodal, že ohromující množství nedostatků v kontrolách ještě naléhavěji vyvolává otázku, zda by neměla být předmětem vyšetřování také obec.

Prozatím švýcarské úřady zahájily trestní vyšetřování majitelů a manažerů baru. Ti jsou podezřelí z usmrcení z nedbalosti, ublížení na zdraví z nedbalosti a z nedbalostního způsobení požáru. Jsou jimi Francouzi Jacques a Jessica Morettiovi, uvádí AFP.

Po únosu Madura přitvrzení. Ulice Caracasu hlídají ozbrojenci

OBRAZEM: Po únosu Madura přitvrzení. Ulice Caracasu hlídají ozbrojenci

Politika

Ve Venezuele se po únosu prezidenta Nicoláse Madura americkými jednotkami do Spojených států ukazuje jedno: represe s jeho zmizením neskončily, naopak ještě zesílily. Uvádí to britská veřejnoprávní stanice BBC.

nst

Přečíst článek

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Místo švýcarské novoroční tragédie
Aktualizováno

Tragédie v luxusním ráji. Při požáru ve švýcarském středisku zemřely desítky lidí

Reality

ČTK, nst

Přečíst článek

Z brownfieldu gastro centrum. Ambiente mění Holešovickou tržnici jídlem i architekturou

V Holešovická tržnice vzniká místo, které má ambici stát se novým každodenním centrem pražské gastronomie.
Užito se svolením Ambiente
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Holešovická tržnice se stává dalším klíčovým bodem pražské gastronomie. Ambiente tu rozvíjí koncept postavený na zavedených značkách a sdíleném dvorku.

V Holešovické tržnici vzniká místo, které má ambici stát se novým centrem pražské gastronomie. Skupina Ambiente tu postupně otevírá tři své podniky, restauraci Skô, cukrárnu Myšák a řeznictví Naše maso. Každý z nich funguje samostatně, dohromady ale tvoří promyšlený celek propojený společným dvorkem.

Pod architektonický návrh se podepsal Josef Pleskot a jeho AP Atelier, který dal projektu jednotný výraz, tedy současný, ale s respektem k historii někdejších jatek.

Otevírá Skô – restaurace, jejíž kuchyni vede dosavadní kreativní šéfkuchař Ambiente Tomáš Valkovič. Jeho koncept je postavený na vzpomínkách a chutích z dětství, které tento slovenský rodák přetváří do současné podoby Restaurace nabízí přibližně 30 míst k sezení a prozatím večerní menu. V blízké době se plánuje rozšířit nabídku i na obědy a bufet nabízející jídla a nápoje s sebou či na stojáka. Na kuchyni navazuje vinný sklep a pestrá vinná karta se zaměřením na menší vinaře ze Slovenska a Česka, doplněná o výběr vín z Itálie, Rakouska, Slovinska či Francie. Vedle lahvových vín hosté mohou ochutnat také čepované víno, kterému Skô věnuje stejnou péči. 12 fotografií v galerii

Ambiente otevírá restauraci Skô

Srdcem celého prostoru je restaurace Skô, osobní projekt šéfkuchaře Tomáše Valkoviče. Jeho kuchyně vychází ze vzpomínek na dětství na Slovensku. Na menu se objevují langoše, halušky, lokše, pagáče, privarok nebo treska v majonéze.

Část surovin vzniká přímo v restauraci. „Na ohništi pečeme maso, sami si pěstujeme bylinky, nakládáme zelí, vaříme marmelády a zavařujeme kompoty. Spolu s Amasem vyrábíme vlastní klobásy a uzenou šunku a spolupracujeme s českými a slovenskými farmáři, vinaři i řemeslníky,“ vyjmenovává Tomáš Valkovič, rodák ze Slovenska, který v posledních letech působil jako kreativní šéfkuchař Ambiente.

Skô má zhruba třicet míst k sezení a zatím servíruje večeře, do budoucna se chystají i obědy a bufet. Na kuchyni navazuje vinný sklep a promyšlená vinná karta zaměřená především na menší vinaře ze Slovenska a Česka.

Interiéru dominuje velká pec na dřevo, v barevném a živém prostoru je nejvýraznějším prvkem modrobílá kredenc. „Často přemýšlím nad tím, že prostor musí slušet osobnosti, která mu bude kralovat. Pokud se nám to s Tomášem povedlo, budu to považovat za ten nejlepší výsledek, jakého může architekt dosáhnout. Není totiž nic tak intimního jako navrhovat interiér restaurace,“ říká autor návrhu Josef Pleskot.

Architekt Josef Pleskot

Josef Pleskot: Pražský hrad je prázdnou nádobou, měl by se do ní konečné vlít ambiciózní obsah

Reality

Jméno architekta Josefa Pleskota přitahuje zájem odborníků i široké veřejnosti. Na jeho výstavu Města v Muzeu Kampa přišlo nebývalé množství lidí. Ještě výrazněji se do povědomí české veřejnosti vepsal, když ho nově zvolený prezident Petr Pavel označil jako možného budoucího architekta areálu Pražského hradu.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Větrníky, kremrole a výběrová káva na druhém břehu Vltavy: V Holešovické tržnici

V Hale 27 otevřela svou druhou pražskou pobočku cukrárna Myšák. Nabízí vše, na co jsou hosté zvyklí z Vodičkovy ulice: tradiční české zákusky podle prvorepublikových receptur, větrníky, kremrole, dorty, snídaně i výběrovou kávu z liberecké pražírny Nordbeans.

Prostor je navržen především pro rychlý servis a prodej s sebou. Zákusky si ale lze vychutnat i venku na dvorku, který Myšák sdílí se Skô a Naším masem. Interiér od architektky Terezy Froňkové pracuje s mahagonovým dřevem a atypickým lustrem inspirovaným marcipánovými figurkami, které jsou s Myšákem historicky spojené. Oproti provozovně ve Vodičkově ulici, kde převládá vanilkový odstín, se v Holešovicích objevuje jemná šalvějová barva.

Prezentace surovin v restauraci Field

Michelinské hvězdy nově září nad Brnem, Zlínem i Olomoucí. Hned dvě získal Jan Knedla

Enjoy

Poprvé v historii se renomovaný průvodce Michelin zaměřuje na celé Česko. Anonymní inspektoři projeli republiku od hor po vinařské oblasti, aby odhalili podniky, které mohou stát po boku evropské špičky.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

V Holešovické tržnici otevře pobočku řeznictví Naše maso

Třetím dílem skládačky je nové Naše maso, které se v Hale 27 otevře na začátku roku 2026. Stejně jako v Dlouhé ulici nabídne maso z českých chovů, uzeniny podle prvorepublikových receptur i hotová jídla – burgery, tatarák nebo sekanou v housce.

Interiér opět navrhl AP Atelier Josefa Pleskota. Dominantou prostoru je masivní výdejní pult ze zeleného řeckého mramoru, který architekti přirovnávají ke zkamenělé trávě. „Zelená symbolizuje vitalitu a zdraví, ale pro někoho může evokovat i něco znepokojivého. Potěšilo nás, že se řezníci pro tento kontrastní nápad nadchli,“ vysvětluje Pleskot.

Prostor doplňuje kruhový lustr evokující slunce a soška svatého Bartoloměje, patrona řezníků. Díky proskleným stěnám mohou zákazníci sledovat řezníky přímo při práci. Součástí provozu jsou také dvě výdejní okénka a samoobslužná vitrína s maloobchodním prodejem.

Brasileiro Slovanský dům v novém

Revoluce v centru Prahy: Ambiente ukázalo, jak se dělá restaurace budoucnosti

Enjoy

Ambiente proměnilo jednu z nejznámějších restaurací v Praze. Nový design Brasileira Slovanský dům ukazuje, že estetika může být i byznysovou strategií.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Šéfkuchař Filip Sajler

Šéfkuchař Filip Sajler: V byznysu potřebujete dobrý network a kopec štěstí

Leaders

Z kuchyní Perfect Canteen se během pár let stal jeden z nejzajímavějších gastronomických příběhů v Česku. A Filip Sajler posouvá laťku výš, s projektem Eat Smart buduje food-tech budoucnosti, který propojuje poctivé vaření, technologii a efektivní byznys. Sází na vývary bez aditiv, čerstvé hotovky, vlastní chytrou ledničku a hlavně filozofii, že kvalita je vždy na prvním místě.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Vánoce v síti Together

Majonéza, nebo ocet? Bramborový salát rozděluje Česko, Německo i Rakousko

Enjoy

Petra Nehasilová

Přečíst článek
Kro Libeň

KRO vs. Ambiente? Pražská gastro scéna má nového velkého hráče, který staví na grilovaných kuřatech a kombuše

Enjoy

Petra Nehasilová

Přečíst článek
Brasileiro Slovanský dům v novém

Revoluce v centru Prahy: Ambiente ukázalo, jak se dělá restaurace budoucnosti

Enjoy

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Stanjura zareagoval na Schillerovou. Reálný schodek loňského rozpočtu je 250 miliard, uvedl

Zbyněk Stanjura
ČTK
ČTK
ČTK

Reálný deficit státního rozpočtu za loňský rok je podle bývalého ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) 250 miliard korun. Zbývajících 40 miliard korun do schodku 290,7 miliardy korun, který vykázalo ministerstvo financí, jsou očekávané příjmy z Evropské unie, které dorazí až letos, a zlepší tak letošní hospodaření státu, uvedl bývalý ministr. Plánovaný rozpočtový schodek na loňský rok byl 241 miliard korun.

„Skutečný deficit státního rozpočtu po očištění o evropské prostředky činí 249,9 miliardy korun. Evropské peníze jsou průtokovou položkou a jejich započítávání bez kontextu vytváří zkreslený obraz hospodaření státu,“ uvedl Stanjura.

Upozornil na to, že Česko vyplatilo na projektech financovaných Evropskou unií o 40,8 miliardy korun víc, než inkasovalo z unijních zdrojů. Zároveň zdůraznil, že to neznamená pro zemi ztrátu. „Tyto prostředky Česká republika obdrží v následujících měsících, a právě proto je namístě říci, že budoucí vláda získává faktický 'dárek' ve výši zhruba 41 miliard korun,“ uvedl.

Dodatečné obranné výdaje

Dalšími důvody pro zvýšení schodku nad plánovanou hodnotu jsou podle Stanjury vyšší investice a dodatečné obranné výdaje, které zajistily splnění zákonného požadavku ve výši dvou procent hrubého domácího produktu (HDP). Řekl to serveru Echo24. „Abychom dosáhli závazku dvou procent HDP, tak jsme museli osm až deset miliard obranných výdajů přidat,“ uvedl. Dvě procenta HDP na obranné výdaje se podle něj podařilo zajistit i přes silnější než očekávaný ekonomický růst.

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) dnes při představení výsledků státního rozpočtu řekla, že za nedodržením schváleného salda stojí zejména podhodnocené výdaje na obnovitelné zdroje energie a nadhodnocené příjmy z emisních povolenek. Čerpání peněz z Evropské unie označila za nedostatečné.

Stanjura vyjádření Schillerové kritizoval. „Vláda Petra Fialy předává veřejné finance v lepším stavu, než v jakém je před čtyřmi lety přebírala od vlády Andreje Babiše (ANO) a Aleny Schillerové,“ uvedl v tiskové zprávě. Pro Echo24 doplnil, že si nový kabinet připravuje prostor pro další růst rozpočtových schodků.

Alena Schillerová

Fialova vláda loni překročila vlastní limit schodku o zhruba 50 miliard

Money

Fialova vláda nakonec loni hospodařila s výrazně vyšším deficitem než roku 2024, a to o takřka dvacet miliard korun. Loňský schodek státního rozpočtu totiž činí 290,7 miliardy korun. Přitom roku 2024 činil schodek 271,4 miliardy korun. Fialova vláda se do svého vlastního limitu schodku pro rok 2025, 241 miliard korun, nevešla v rozsahu takřka padesáti miliard korun. Zákonný limit rozpočtu nesplnila vláda poprvé po šestnácti let, uvedla ministryně financí Alena Schillerová. 

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Nikkei 225

Japonské akcie zahájily rok nejsilnějším růstem za desítky let

Trhy

Japonský akciový trh vstoupil do nového roku mimořádně silně. Indexy Topix a Nikkei 225 během prvních dvou obchodních dnů posílily o 3,8 procenta, respektive 4,3 procenta, což představuje nejlepší začátek roku nejméně od roku 1990. Vyplývá to z dat agentury Bloomberg.

nst

Přečíst článek

Související

Ministr financí Zbyněk Stanjura z ODS (vlevo) a předsedkyně poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová

Vítězové a poražení návrhu rozpočtu na rok 2026: dluh deklasuje hned deset ministerstev

Money

Lukáš Kovanda

Přečíst článek
Doporučujeme