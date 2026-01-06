Japonské akcie zahájily rok nejsilnějším růstem za desítky let
Japonský akciový trh vstoupil do nového roku mimořádně silně. Indexy Topix a Nikkei 225 během prvních dvou obchodních dnů posílily o 3,8 procenta, respektive 4,3 procenta, což představuje nejlepší začátek roku nejméně od roku 1990. Vyplývá to z dat agentury Bloomberg.
Růst táhly především nákupy zahraničních investorů a zvýšená aktivita domácích drobných investorů, uvádí Bloomberg. Výrazný zájem směřoval zejména na akcie velkých a kapitálově silných společností. Podle stratégů zůstávají japonské tituly atraktivní i z hlediska ocenění.
„Japonské akcie mají stále nižší poměr ceny k zisku než americké, což podporuje silnou poptávku zahraničních investorů po klíčových titulech,“ uvedl Hidejuki Ishiguro, hlavní stratég společnosti Nomura Asset Management.
Dalším faktorem růstu je podle analytiků aktivita domácích investorů, kteří na začátku roku navyšují vklady na své daňově zvýhodněné investiční účty NISA (japonský státní program, jehož cílem je motivovat domácnosti k dlouhodobému investování místo držení hotovosti - pozn.red.). Část nákupů může být motivována i obavami z promeškání dalšího růstu po prudkém posílení trhu v předchozích dnech.
Pozitivní sentiment podporují rovněž makroekonomické faktory. Investoři reagují na odolnost amerických trhů v souvislosti s očekáváním snížení úrokových sazeb ve Spojených státech, ale také na vyhlídky lepších firemních výsledků v Japonsku a prorůstovou hospodářskou politiku premiérky Sanae Takaichiové.
Podle analytiků už trh do cen z velké části promítl očekávané oživení ziskovosti firem. Pokud by však výsledky překonaly současná očekávání, mohl by index Nikkei 225 podle některých odhadů dále růst až k úrovni 55 tisíc bodů. V úterý index uzavřel na historickém maximu 52 518 bodů.
Navzdory optimismu investoři nadále sledují i rizika. Mezi ně patří zejména otázka udržitelnosti růstu taženého sektorem umělé inteligence a geopolitické napětí. Analytici upozorňují, že další vývoj situace ve Venezuele a reakce klíčových globálních hráčů, jako jsou Čína, Rusko a Indie, mohou v následujících týdnech ovlivnit tržní sentiment.