Tragédie v luxusním ráji. Při požáru ve švýcarském středisku zemřely desítky lidí
Po výbuchu a následném požáru v baru ve švýcarském lyžařském středisku Crans-Montana v noci na dnešek zemřelo několik desítek lidí a dalších zhruba sto utrpělo většinou závažná zranění. Podle tiskových agentur to sdělila místní policie. Italská diplomacie s odvoláním na švýcarské úřady informovala o 40 mrtvých. Část obětí podle policie tvoří cizinci.
Oslavy příchodu Nového roku v luxusním švýcarském středisku se proměnily v hořící peklo. Po výbuchu a následném požáru v baru ve švýcarském lyžařském středisku Crans-Montana zemřely podle policie čtyři desítky lidí a sto osob utrpělo zranění, uvedla podle stanice Sky News místní policie. Věc nevyšetřuje jako terorismus.
„Došlo k výbuchu neznámého původu,“ řekl agentuře AFP Gaëtan Lathion, policejní mluvčí v kantonu Valais (Wallis) na jihozápadě Švýcarska. „Je zde několik zraněných a několik mrtvých,“ dodal s tím, že zásah pokračuje.
Podle něj exploze nastala kolem 01:30 v baru Le Constellation, který je oblíbený mezi turisty, právě když lidé slavili příchod nového roku. Mluvčí stanici Sky News dále sdělil, že v době výbuchu se v budově nacházelo přes 100 lidí.
„Jsme zdrceni,“ řekl během dopolední tiskové konference Frédéric Gisler, šéf policie v kantonu Valais (Wallis), pro nějž je dnešek prvním dnem v práci po nástupu do této funkce.
Podle regionálního politika Mathiase Rénarda bylo zraněných tolik, že jednotka intenzivní péče a operační sál v místní nemocnici byly rychle zahlceny. Pacienti proto museli být převáženi do okolních nemocnic.
Takto vypadá luxusní středisko Crans-Morana
Po výbuchu přišel požár
Stanice Rhône FM uvedla, že ve středisku zahřměla jedna či více explozí a vypukl požár. Na místě zasahovaly nejméně čtyři vrtulníky a velký počet sanitek. Podle stanice mohla být příčinou nehody manipulace s pyrotechnikou během novoročních oslav. Oficiální důvod ale policie zatím nesdělila.
Snímky zveřejněné švýcarskými médii ukazují budovu v plamenech a zasahující záchranné složky v okolí.
Podle veřejnoprávní stanice RTS je Le Constellation suterénní bar, který může pojmout až 400 lidí. Zdravotnický zdroj stanici řekl, že nemocnice v okolí byly uvedeny do stavu pohotovosti kvůli velkému počtu těžce popálených pacientů. Zároveň vyzval veřejnost k solidaritě a k tomu, aby se dnes vyhýbala rizikovým činnostem.
