Tragickou nehodu Boeingu v Indii zřejmě nikdo nepřežil

Letadlo Boeing 787 společnosti Air India s 242 lidmi na palubě mířící do Británie se zřítilo u letiště v západoindickém městě Ahmadábád. Na palubě bylo 169 Indů, 53 Britů, sedm Portugalců a jeden Kanaďan. Letoun spadl krátce po vzletu a dopadl na lékařskou ubytovnu. Agentura AP uvedla, že tragédii zřejmě nikdo nepřežil.

Záchranáři už na místě neštěstí vyzvedli přes 100 těl. Stroj dopadl na lékařskou ubytovnu. O obětech mezi lékaři média zatím neinformovala, místní úřady ale sdělily, že záchranáři z pokojů vyvedli několik lidí.

Očitá svědectví

Hustá vrstva kouře ve vzduchu, mrtví lidé a všude trosky. Tak popisují svědci pád letadla v západoindickém městě Ahmadábád. Server BBC informoval, jak hasiči na místě tragédie bojují s požárem.

„Byl jsem doma, když jsem uslyšel hlasitý zvuk. Šli jsme ven, abychom se podívali, co se stalo. No a ve vzduchu byla hustá vrstva kouře. Když jsme tam došli, viděli jsme mrtvé a trosky z havarovaného letadla rozeseté všude, kam jsme se podívali,“ popsal očitý svědek serveru The Times of India.

Púnam Patél serveru BBC řekl, že jeho snacha byla na palubě letadla. „Ani ne za hodinu jsem se dozvěděl, že letadlo spadlo, takže jsem sem přijel,“ popisuje při čekání před nemocnicí v Ahmadábádu. Před ní čeká také Ramila, jejíž syn byl na obědě v budově, do které letadlo narazilo. Podle ní vyskočil z druhého patra a zranil se.

Spoj AI171, který směřoval z Ahmadábádu na londýnské letiště Gatwick, se zřítil několik minut po vzletu. Na palubě Boeingu 787-8 Dreamliner bylo 220 pasažérů a 12 členů posádky, napsala agentura Reuters s odkazem na místní média. Agentura dodala, že letoun přestal vysílat signál asi minutu po startu v 10:08 místního času (6:38 středoevropského času) ve výšce zhruba 190 metrů.

