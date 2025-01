Do čeho Češi investují? Vedou nemovitosti

Češi nadále preferují investice do nemovitostí, 77 procent považuje vlastnictví domu či bytu za nejzajímavější investiční možnost. Druhé místo obsadilo vlastnictví pozemku se 70 procenty, následuje spořicí účet s 53 procenty a investice do drahých kovů se 48 procenty. Vyplývá to z prosincového Barometru spoření agentury IBRS pro společnost Golden Gate.

Trendem je podle průzkumu prudký nárůst zájmu o kryptoměny, které vykázaly největší meziroční růst o šest procentních bodů na aktuálních 23 procent. Tento vývoj podle expertů naznačuje měnící se přístup Čechů k moderním investičním nástrojům a jejich otevřenost k digitálním aktivům. Naopak zájem o investice do nemovitostí zaznamenal mírný pokles, což může být důsledkem rostoucích cen na realitním trhu a zvyšující se dostupnosti alternativních investičních možností. Akcie a dluhopisy označilo 35 procent oslovených jako investiční prioritu.

„Drahé kovy si drží dlouhodobě oblíbenost okolo 48 procent, letos ale Češi poprvé kupují zlato také jako výnosnou investici, a nejen kvůli zajištění. Zlato v roce 2024 dosáhlo rekordních hodnot okolo 2800 dolarů za troyskou unci a je na začátku růstového období. Momentálně se cena pohybuje okolo 2700 dolarů za troyskou unci,“ uvedl manažer zákaznické péče Golden Gate Pavel Řihák.

Demografická analýza podle něho ukázala na to, že muži více preferují investice do kryptoměn a drahých kovů, zatímco ženy dávají přednost tradičnějším formám spoření, jako jsou spořicí účty a nemovitosti. Také mladší věkové skupiny ve věku 16 až 34 let projevují větší zájem o kryptoměny a inovativní investiční nástroje. Naopak starší respondenti nad 55 let se více orientují na stabilní a konzervativní formy investic, jako jsou nemovitosti a spořicí účty.

