Eset: Polovina Čechů plánuje nákup kryptoměn, čtvrtina už nakoupila

Nákup kryptoměn plánuje 45 procent Čechů a Češek. Více než čtvrtina, konkrétně 27 procent, je už vlastní nebo někdy vlastnila. Vedle složitosti a finanční rizikovosti se bojí také kybernetických rizik, třetina však netuší, jaká rizika by to měla být. Vyplývá to z březnového průzkumu bezpečnostní společnosti Eset mezi více než 1000 respondenty.

Popularita kryptoměn láká podle firmy i různé kybernetické podvodníky a útočníky. Podle poslední zprávy Esetu o hrozbách narostl v období od června do listopadu 2024 počet investičních podvodů o více než 335 procent. Mezi zeměmi s největším počtem detekcí se objevila také Česká republika.

"Nejčastěji chtějí lidé v běžném životě kryptoměny využívat jako alternativu ke spoření, uvedlo to 30 procent dotázaných. Vnímají ale i kybernetická rizika. Na otázku, co je pro ně důvodem si kryptoměny nepořídit, uváděla čtvrtina z nich vedle přílišné finanční rizikovosti a složitosti také obavu, že by byli následně příliš vystaveni kybernetickým podvodům a útokům," uvedl bezpečnostní analytik Esetu Ondřej Novotný.

Vítězové a oběti Trumpova celního chaosu. Česká měna prokázala nečekanou odolnost Trhy Ani v nejmenším se zatím nepotvrzuje obvyklé sýčkování zastánců rychlého přijetí eura v ČR, že v čase globálního ekonomického otřesu budeme plakat, proč jsme jej dávno nepřijali, a že koruna „shoří jako papír“ – zvláště právě v porovnání s držákem jménem euro. Lukáš Kovanda Přečíst článek

Průzkum Esetu podle analytika Purple Trading Petra Lajska opět potvrzuje to, co je v kryptoměnovém světě dlouhodobě známé, tedy že investice do kryptoměn nejsou pro každého. "Důvodem není jen volatilita cen nebo složitost technologie, ale i výrazné bezpečnostní hrozby, které s tímto trhem stále jdou ruku v ruce. Kryptoměny totiž i v roce 2025 působí jako digitální divoký západ, kde se příležitost mísí s nebezpečím a kde chybí jasná pravidla hry," podotkl Lajsek.

Kriminalita páchaná v kyberprostoru tvoří v současnosti podle údajů Policie ČR přibližně 10,5 procenta celkového objemu trestné činnosti. "Možná překvapivě se na předních příčkách z hlediska kvantity objevují právě útoky spojené s investováním - tedy podvodné nabídky výhodných investic, často do kryptoměn. Ročně evidujeme stovky takových případů, přičemž škody jdou řádově do stovek milionů korun," dodala vedoucí odboru prevence Policejního prezidia Zuzana Pidrmanová.

Chceme euro, pomohlo by nám růst, říká většina šéfů českých firem Money Téměř 70 procent generálních ředitelů českých firem si myslí, že případné přijetí eura v Česku by pro jejich firmu mělo pozitivní byznysový vliv. Volání podnikatelského sektoru po euru významně posiluje, v průzkumech z let 2022 a 2023 přijetí eura jako nejvíce oceňovanou pomoc od vlády označilo 18 procent, respektive 24 procent šéfů. Vyplývá to z průzkumu společnosti PwC CEO Survey mezi 190 řediteli. ČTK Přečíst článek

Podle bezpečnostních expertů začínají současné podvody často na sociálních sítích. Mohou vyústit až k falešnému telefonátu s útočníkem, tzv. vishingu. Kromě investic do kryptoměn mohou podvodníci nabízet také falešné služby a zboží. Řada podvodných reklam a novinových článků může podle Esetu využívat jmen známých osobností nebo firem.

"Česko je považováno za kryptoměnovou velmoc a je jen otázkou času, kdy se na něj více zaměří kybernetičtí podvodníci. Stejně jako v jiných investičních odvětvích i zde platí maximální obezřetnost a také nutnost spolupracovat pouze s prověřenými obchodníky se zabezpečenými procesy i bezpečným nástrojem pro uchovávání kryptoměn," uvedl ředitel obchodníka Bit.plus Martin Stránský.