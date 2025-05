Provozovatel Trumpovy sítě Truth Social investuje 55 miliard do bitcoinu

Mediální společnost Trump Media & Technology Group (TMTG), jejímž většinovým vlastníkem je americký prezident Donald Trump, hodlá investovat 2,5 miliardy dolarů, zhruba 55 miliard korun, do nákupu kryptoměny bitcoin. Peníze chce získat od investorů prodejem svých akcií a dluhopisů.

TMTG je známá především jako provozovatel sociální sítě Truth Social. „Považujeme bitcoin za vrcholný nástroj finanční svobody,“ uvedl šéf firmy Devin Nunes. „Trump Media bude kryptoměnu držet jakožto klíčovou součást svých aktiv,“ dodal.

Bitcoin je nejznámější digitální měnou. Jeho cena minulý týden poprvé překročila hranici 110 tisíc dolarů (zhruba 2,4 milionu korun). K růstu ceny bitcoinu přispívá vstřícný postoj nynějšího amerického prezidenta ke kryptoměnám. Trump v předvolební kampani sliboval, že vytvoří strategické zásoby bitcoinu a podpoří jeho domácí těžbu tak, aby se Spojené státy staly globálním centrem této technologie.

