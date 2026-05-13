REPORTÁŽ: Bahno, vítr a nábytek z hotelu Thermal. Na chmelnicích se již nyní rozhoduje o letní úrodě

Jordan Velinov, předák chmelové brigády
Na chmelnici v Oboře u Loun fouká studený vítr, půda se po dešti lepí na boty a brigádníci se hodiny ohýbají k mladým výhonům. Právě teď, v několika jarních týdnech, se rozhoduje o tom, jaká bude srpnová sklizeň. Na Farmě Loužek již tradičně pomáhá parta z Bulharska, zatímco pěstitel sleduje přes mobilní aplikaci půdní vláhu, srážky i teplotu. Chmel roste rychlostí až dvacet centimetrů denně a nečeká na lepší počasí.

Fouká tak, že tenké vodicí drátky v chmelnici drnčí. Je po dešti, půda pod nohama klouže a gumáky se po pár krocích mění v hroudy bahna. Teploměr ukazuje deset stupňů, ale studený vichr pocitově ubírá ještě několik dalších. Do oběda zbývá chvíle, na rozmoklém poli v Oboře na březích řeky Ohře se ale pracuje už od rána.

FOTOGALERIE: Zavádění chmele

Šéf farmy Loužek Aleš Maštalský Závlahový systém je nezbytný. Voda se čerpá z Ohře Jarní práce jsou v plném proudu

Sedmnáct bulharských brigádníků se ohýbá ke krátkým, svěže zeleným výhonům chmele a jeden po druhém je navádí na tenké vodicí drátky. V prstech berou mladé stonky opatrně, aby se nezlomily, a stáčejí je správným směrem. Pohyb je pořád stejný, jen rostlin jsou desetitisíce.

Na první pohled tahle práce nevypadá dramaticky. Žádný rachot kombajnů, žádná sklizeň, žádné pytle plné šišek. Jen lidé v gumákách, vítr, hlína a nekonečné řady konstrukcí. Jenže právě teď se rozhoduje o tom, jak bude vypadat srpnová úroda.

„Máme na chmelnicích 125 tisíc rostlin, každá má dva drátky, je tak potřeba pověsit čtvrt milionu vodičů. Na každý chmelovodič patří tři chmelové révy, které se musí natočit, ukázat jim směr otáčení. Je to důležité pro správný růst, který je velmi rychlý. Denní přírůstek je až 20 centimetrů,“ říká pěstitel chmele a jednatel společnosti Loužek Aleš Mašanský.

Chmel je pravotočivý. Výhony se proto vedou po směru hodinových ručiček. Kdyby je člověk navedl opačně, začaly by se z drátku zase odmotávat. Odborné návody doporučují pracovat s révou dlouhou zhruba 40 až 60 centimetrů. Kratší se špatně ovíjí, delší nebo poškozené výhony už nejsou ideální. Čekat se nedá. Když výhon přeroste, ohne se špatně, zlomí se nebo uteče jinam.

Výroba piva v Česku nezačíná v pivovaru, ale na polích a chmelnicích. Nový projekt mapuje celý proces – od jarního setí až po stáčení – v přímém přenosu trvajícím zhruba 280 dní. Zapojeni jsou zemědělci i pivovarníci, kteří přibližují jednotlivé fáze vzniku piva i širší souvislosti oboru.

Ruční práci stroj nenahradil

Práce na chmelnicích začínají zkraje jara. Nejprve se plocha srovná a připraví pro řez. V polovině dubna přijíždějí brigádníci, kteří věší drátky, po nichž se chmel pne. Pak přichází zavádění mladých rév.

Právě tahle část zůstává i v době moderní techniky a umělé inteligence ruční prací. Každý výhon se musí vzít do ruky, zkontrolovat a jemně navést. Ráno bývají rostliny křehké, ve větru se snadno lámou. Kdo spěchá příliš, zničí práci dřív, než začne.

Na Farmě Loužek obhospodařují téměř 43 hektarů polí, z toho chmel tvoří zhruba dvě třetiny hospodaření. Mechanizace pomáhá tam, kde může, ale jarní zavádění chmele zatím žádná technologie plně nenahradila. „Chmel roste rychle a musí se zavést. Když nejsou lidi, nedá se to dohnat,“ říká Mašanský.

Dřív bývaly chmelové brigády samozřejmou součástí studentského života. Na chmel se jezdilo hromadně ze středních škol a pro řadu lidí to byla zkušenost, na kterou vzpomínali ještě roky. Podle Mašanského jsou ale tyto časy pryč. Pokusy o spolupráci se školami nevyšly. Studenti podle něj pracovali pomalu, často bez zájmu, rodiče si je postupně odváželi a práce stála. Dnes proto farmě pomáhají hlavně zahraniční pracovníci.

V Italské ulici, pár kroků od pražského náměstí Míru, už za pár týdnů otevře český unikát – první čistě nealkoholický bar Sober Bar. Nabídne špičkové nealkoholické spirity, čepovaná piva a pivní speciály, vína z Itálie a Španělska i nejoblíbenější koktejly. Všechno kompletně bez alkoholu.

Parta z Velingradu

Na Loužku letos tradičně pracuje skupina z Bulharska. Přijely celé rodiny i známí z městečka Velingrad, ležícího asi 130 kilometrů od Sofie. V Česku nejsou poprvé. Někteří se sem vracejí pravidelně. „Jezdí nám už pět let stejná parta lidí, jsme spokojeni,“ říká Mašanský.

Předák skupiny Jordan Velinov mluví plynule česky, jen s lehkým přízvukem. Je mu dvaatřicet let, do České republiky jezdí na brigády šestnáct let a zdejší poměry zná dobře. Dříve pracoval i v drůbežárně ve Vodňanech.

„Tady si vyděláme víc než v Bulharsku,“ říká věcně. Doma bere práci, jaká je: na pile, na stavbách, při montáži konstrukcí. Do Česka se parta vrací na jaře na zavádění chmele a potom znovu na česání. V Bulharsku si podle vlastních slov v přepočtu z eur vydělá 15 tisíc korun.

Jarní sezona trvá zhruba od poloviny dubna do 25. května. Není dlouhá, ale je intenzivní. Do té doby musí být práce hotová. Pak brigádníci odjedou a vrátí se znovu až na sklizeň.

Po směně se jejich zázemí mění v malou sezonní kolonii. Na ubytovně jsou třílůžkové pokoje, kuchyňky, wi-fi a také nábytek z rekonstruovaného hotelu Thermal v Karlových Varech, který farmář koupil. Po práci se tu vaří, suší oblečení a plánuje další den. Venku mezitím vítr dál lomcuje konstrukcí chmelnic.

České pivovary reagují na proměnu spotřebitelských návyků. Stále více z nich uvádí na trh piva s minimem cukru a nižším obsahem alkoholu, která oslovují především mladší ročníky, sportovce či lidi držící dietu. Zatím jde o menší segment, poptávka ale podle výrobců roste.

Déšť přišel, sucho zůstalo

Ačkoliv je půda po posledních deštích na povrchu mokrá, do hloubky se vláha pořádně nedostala. Bahno na botách tak klame. Pro růst chmele je rozhodující voda v půdním profilu, ne jen mokrá vrchní vrstva.

„Sucho je výrazné. Od 1. března do nynějších dešťů spadlo 14 milimetrů srážek. Teď za poslední dny dohromady 30, to je pořád málo. Zavlažujeme od 20. dubna přes den, později to bude podle počasí i 24 hodin denně,“ říká Mašanský.

Vodu může farma čerpat z řeky Ohře. Čerpadla pohání elektřina vyráběná díky fotovoltaice. Kolik vláhy rostliny skutečně mají, sleduje pěstitel pomocí meteorologické stanice umístěné přímo uprostřed chmelnice. V mobilní aplikaci vidí v reálném čase srážky, teplotu i vlhkost vzduchu. Stanici napájí solární panel.

Podobných meteostanic je podle vedoucího projektu Pro chmel Jakuba Zaorala z Plzeňského Prazdroje aktuálně šedesát ve všech třech českých chmelových oblastech. Projekt umožňuje sledovat podmínky na chmelnicích průběžně a přizpůsobovat jim péči o rostliny.

Na práci v Oboře se navíc mohou lidé dívat i on-line. Kamera je součástí projektu plzeňského pivovaru na webu jaksevaripivo.cz, který ukazuje kompletní cestu piva od pěstování chmele a ječmene přes sklizeň až po vaření. Celý proces trvá zhruba tři čtvrtě roku.

Polovina úrody v trapu. Dubnové mrazy způsobily pěstitelům škody za stovky milionů

Čeští ovocnáři počítají další tvrdé ztráty. Dubnové mrazy podle prvních odhadů zničily až polovinu letošní úrody a škody mohou vystoupat do vyšších stovek milionů korun.

Kraj s chmelovou identitou

Obora u Loun leží v kraji, kde chmel není jen zemědělskou plodinou, ale součástí identity. Patří do Žatecké chmelařské oblasti, největší v Česku. Ta aktuálně zahrnuje 3674 hektarů chmelnic. V Úštěcké oblasti je 492 hektarů a v Tršické 620 hektarů.

Celková sklizňová plocha chmelnic v Česku letos činí 4786 hektarů, meziročně o 30 hektarů méně. V roce 2019 přesahovala 5000 hektarů. Klíčovou odrůdou zůstává Žatecký poloraný červeňák. Právě on je symbolem českého chmelařství, ale zároveň i odrůdou citlivou na změny klimatu.

„Chmel Sládek je druhou odrůdou, kterou pěstujeme, ale pouze na třech hektarech,“ říká Mašanský, který je zároveň předsedou dozorčí rady Chmelařského institutu Žatec.

Vědci z institutu se nyní zaměřují hlavně na zlepšení odolnosti červeňáku vůči klimatickým změnám. „Chmel se v Americe pěstuje i v horách a vysokých teplotách. Červeňák je náchylný na teploty nad 35 stupňů Celsia,“ dodává Mašanský.

Loňská sklizeň byla mírně nadprůměrná a činila 6909 tun. Letošní sezonu ale zatím určuje hlavně sucho. A také napětí, zda se podaří včas zvládnout všechny práce, které se nedají urychlit strojem.

Svět si této krajiny všiml i jinak než přes pivo. Žatec a krajina žateckého chmele byly 18. září 2023 zapsány na Seznam světového dědictví UNESCO jako unikátní kulturní krajina spojená s pěstováním, zpracováním a obchodem s chmelem.

Existují dějinné zlomy, které poznáme hned. Revoluce, války, pády režimů. A pak ty české. Například chvíle, kdy si po druhém pivu někdo objedná vodu. To už není životní styl. To je civilizační událost.

Jaká bude sklizeň?

Na poli ale takové věty znějí vzdáleně. Tady se počítají spíš řádky, drátky a ruce. Bahno se lepí na podrážky, vítr zalézá pod bundu a z oběda se stává nejbližší horizont. Jordan se narovná, promne si záda a jde dál. Před ním je další řada mladých rostlin. Každou je třeba chytit včas, jemně otočit správným směrem a pustit vzhůru.

Teprve za několik měsíců, až se budou nad poli houpat vysoké zelené stěny a chmelové šištice zamíří do česaček, bude jasné, jak důležitá byla tahle studená, mokrá jarní směna u Loun. Dřív to nechce odhadovat ani zkušený farmář.

Zdražování v Česku nabralo tempo. Inflace je nejvyšší od loňského října

Inflace se po březnovém zpomalení znovu zvedla a vrátila se na nejvyšší úroveň od loňského podzimu. Hlavním důvodem jsou dražší pohonné hmoty, které dál reagují na napětí na Blízkém východě.

Spotřebitelské ceny v Česku rostou nejrychleji za půl roku. V dubnu meziroční inflace zrychlila na 2,5 procenta z březnových 1,9 procenta. Zdražování znovu táhly hlavně pohonné hmoty. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu, který potvrdil svůj předběžný odhad. Ve srovnání s předchozím měsícem se spotřebitelské ceny zvýšily o 0,5 procenta.

Dubnová inflace byla nejvyšší od loňského října, kdy spotřebitelské ceny meziročně stouply také o 2,5 procenta. Pohonné hmoty v posledních měsících zdražují v důsledku konfliktu na Blízkém východě, dražší paliva se ale podle dřívějšího vyjádření analytiků zatím neprojevila v dalších položkách spotřebního koše. Zboží v dubnu úhrnem meziročně zdražilo o 1,1 procenta a ceny za služby stouply o 4,8 procenta.

Zdražilo nájemné i teplo

Ceny pohonných hmot a maziv se v dubnu proti stejnému loňskému období zvýšily téměř o čtvrtinu po březnovém růstu o 13 procent. O téměř šest procent v dubnu zdražily likéry a destiláty, víno i tabákové výrobky a o 2,7 procenta piva. Nájemné se zvýšilo o 6,3 procenta, vodné i stočné o téměř čtyři procenta, zdražilo i teplo a teplá voda. Ceny elektřiny meziročně klesly o 11,6 procenta a zemního plynu o 5,6 procenta.

Americký prezident se bude muset rozhodnout: bude pokračovat v nepopulární válce, která USA vůbec nic nepřináší, nebo jej rostoucí inflace přiměje ke kroku, který si před třemi měsíci ani neuměl představit?

Náklady vlastnického bydlení vzrostly o 5,5 procenta zejména v důsledku zdražení nových nemovitostí, uvedl ČSÚ. Stravovací služby v dubnu meziročně zdražily o čtyři procenta a ubytovací služby o 6,4 procenta. Ceny rekreačních služeb stouply o 6,1 procenta.

„Naopak na meziroční snižování celkové cenové hladiny působily v dubnu opět ceny v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje,“ napsal ČSÚ. Snížily se o 1,3 procenta. O víc než 30 procenty zlevnily brambory, o téměř 29 procent klesly ceny polotučného trvanlivého mléka, o víc než čtvrtinu másla a o 15,6 procenta vepřového masa. Pokračoval pokles cen oděvů a obuvi. Za oděvy lidé platili meziročně o 2,1 procenta méně, za obuv o 4,6 procenta méně.

Polední menu v Česku poprvé překročilo hranici 200 korun. V Praze stojí průměrný oběd už 226 korun a další krajská města se k této částce rychle blíží. Češi proto stále častěji nosí jídlo z domova a cena stravování začíná rozhodovat i při výběru nové práce.

Statistici dnes také zveřejnili údaje o zahraničním obchodu za letošní březen. Vývozní i dovozní ceny v Česku meziročně opět klesly, ale meziměsíčně rostly. Oproti loňskému březnu se ceny ve vývozu snížily o 1,8 procenta a v dovozu o dvě procenta. Meziměsíčně vývozní ceny stouply o 1,6 procenta a dovozní o 2,5 procenta. „V březnu byly ceny vývozu a dovozu ovlivněny vývojem kurzu koruny vůči euru a dolaru a růstem světových cen ropy,“ sdělil vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ Vladimír Klimeš.

„Meziměsíčně značně rostly ceny koksu a rafinovaných ropných produktů, ve vývozu o 33 procent a v dovozu o 44,4 procenta,“ doplnil Klimeš. O desítky procent se zvedly dovozní i vývozní ceny koksu a ropných produktů také meziročně. Klesly naopak třeba vývozní ceny papíru, chemických látek a přípravků nebo potravinářských výrobků a v dovozu ceny oděvů, textilií a potravinářských výrobků.

Dubnové mrazy v sadech českých pěstitelů podle předběžných odhadů zničily polovinu letošní úrody ovoce. Největší ztráty budou u jablek, která jsou hlavním ovocným druhem. Škody zřejmě půjdou do vyšších stovek milionů korun. Úrodu může ohrozit i pokračování nynějšího sucha, uvedl předseda Ovocnářské unie ČR Martin Ludvík. Dosud ovocnáři mluvili o škodách za stovky milionů korun. Rozsah škod stále počítají. Přesnější údaje o ztrátách by měli mít k dispozici v příštím týdnu.

Letošní škody by mohly být druhé největší po historickém propadu v roce 2024. Tehdy úroda klesla o dvě třetiny a byla nejnižší za posledních 100 let, škody tehdy činily asi 1,3 miliardy korun.

Sady letos v době vegetace zasáhly dvě vlny mrazů, a to na přelomu první a druhé dubnové dekády a na konci dubna. Kritický byl podle ovocnářů vpád arktického vzduchu na konci dubna, kdy na mnoha místech mráz působil šest až osm hodin a teploty klesaly nejčastěji k minus třem až minus šesti stupňům Celsia.

Na jižní Moravě a v Polabí už letos začala výsadba brambor. Přesto se očekává, že celková plocha polí s konzumními bramborami v Česku letos klesne. Pěstitelé totiž na loňské úrodě prodělávají a část z nich proto zvažuje omezení produkce. Důvodem je především přebytek brambor na evropském trhu.

Největší škody ovocnáři předpokládají ve středních, východních a severovýchodních Čechách a části střední i jižní Moravy. Ztráty budou mít i ovocnářské oblasti na východní a severní Moravě a na jihozápadu Čech.

Kromě jablek se čekají výrazné ztráty i na úrodě třešní a broskví. Zhruba o třetinu proti dlouhodobému průměru by mohla propadnout úroda višní a švestek. Mrazy poničily i výsadby jahodníku. Ztráty mají i školkaři, a to hlavně u ořešáku vlašského, broskvoní, meruněk, třešní, višní, rybízu, angreštu. V kritickém roce 2024 úroda ovoce v Česku klesla na 48.058 tun ovoce, loni vzrostla na 146 243 tun. Průměrná roční sklizeň posledních pěti let byla 123 tisíc tun.

Rozsah a kvalitu úrody by mohlo negativně ovlivnit i pokračování nynějšího sucha. Část plodů by mohla propadnout nebo mít menší velikost. Umělou závlahu má asi třetina sadů. Sucho se podle Ludvíka projeví i na nezavlažovaných výsadbách jahodníku. „Vzhledem k velkým škodám z mrazů však budou případné škody ze sucha významně menším problémem,“ uvedl Ludvík.

Případné kompenzace ovocnářům z veřejných zdrojů za škody způsobené mrazem by se podle Ludvíka měly řešit na evropské úrovni, jako tomu bylo v roce 2024. Mrazová vlna na přelomu dubna a května postihla i Polsko, Maďarsko a země na Balkáně. Polsko již podle Ludvíka o kompenzace požádalo. „Budeme usilovat o použití evropské koordinované dotace, zasáhlo to i další státy,“ uvedl 30. dubna ministr zemědělství Martin Šebestyán (za SPD).

Po dvou slabších ročnících mají letos vinaři na jižní Moravě důvod k optimismu. Stabilní počasí posledních týdnů slibuje úrodu nad dlouhodobým průměrem, a to jak z hlediska kvality, tak i množství hroznů. Sklízet se začalo už u raných odrůd, například Solaris či Irsai Oliver, hlavní část vinobraní se ale naplno rozběhne v příštích dnech a vyvrcholí tradičně v polovině září.

Po mrazech v roce 2024 získalo Česko na kompenzace mrazových škod z Evropské unie asi 380 milionů korun. O podporu tehdy požádalo 539 pěstitelů. Peníze ovocnářům podle jejich vyjádření pomohly přežít a založit loňskou úrodu. V Česku je zhruba 750 ovocnářských podniků.

Na ceny ovoce v obchodech by neměl mít výpadek české produkce přímý dopad, protože Česká republika je v produkci čerstvého ovoce závislá na dovozu. Soběstačnost Česka v ovoci je na úrovni 30 až 40 procent a ceny v obchodech se řídí vývojem trhu a cen v Evropě. Ceny by však mohl podle Ludvíka zvýšit výpadek produkce ovoce v Polsku, jehož sady silné mrazy také zasáhly. „Právě na Polsku jsou obchodní řetězce závislé,“ uvedl Ludvík.

Jarní mrazy ohrožují úrodu ovoce v Česku každoročně. Kromě roku 2024 škody z mrazů ovocnáři utrpěli i v letech 2019, 2017, 2016 a 2011.

