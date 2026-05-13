REPORTÁŽ: Bahno, vítr a nábytek z hotelu Thermal. Na chmelnicích se již nyní rozhoduje o letní úrodě
Na chmelnici v Oboře u Loun fouká studený vítr, půda se po dešti lepí na boty a brigádníci se hodiny ohýbají k mladým výhonům. Právě teď, v několika jarních týdnech, se rozhoduje o tom, jaká bude srpnová sklizeň. Na Farmě Loužek již tradičně pomáhá parta z Bulharska, zatímco pěstitel sleduje přes mobilní aplikaci půdní vláhu, srážky i teplotu. Chmel roste rychlostí až dvacet centimetrů denně a nečeká na lepší počasí.
Fouká tak, že tenké vodicí drátky v chmelnici drnčí. Je po dešti, půda pod nohama klouže a gumáky se po pár krocích mění v hroudy bahna. Teploměr ukazuje deset stupňů, ale studený vichr pocitově ubírá ještě několik dalších. Do oběda zbývá chvíle, na rozmoklém poli v Oboře na březích řeky Ohře se ale pracuje už od rána.
FOTOGALERIE: Zavádění chmele
Sedmnáct bulharských brigádníků se ohýbá ke krátkým, svěže zeleným výhonům chmele a jeden po druhém je navádí na tenké vodicí drátky. V prstech berou mladé stonky opatrně, aby se nezlomily, a stáčejí je správným směrem. Pohyb je pořád stejný, jen rostlin jsou desetitisíce.
Na první pohled tahle práce nevypadá dramaticky. Žádný rachot kombajnů, žádná sklizeň, žádné pytle plné šišek. Jen lidé v gumákách, vítr, hlína a nekonečné řady konstrukcí. Jenže právě teď se rozhoduje o tom, jak bude vypadat srpnová úroda.
„Máme na chmelnicích 125 tisíc rostlin, každá má dva drátky, je tak potřeba pověsit čtvrt milionu vodičů. Na každý chmelovodič patří tři chmelové révy, které se musí natočit, ukázat jim směr otáčení. Je to důležité pro správný růst, který je velmi rychlý. Denní přírůstek je až 20 centimetrů,“ říká pěstitel chmele a jednatel společnosti Loužek Aleš Mašanský.
Chmel je pravotočivý. Výhony se proto vedou po směru hodinových ručiček. Kdyby je člověk navedl opačně, začaly by se z drátku zase odmotávat. Odborné návody doporučují pracovat s révou dlouhou zhruba 40 až 60 centimetrů. Kratší se špatně ovíjí, delší nebo poškozené výhony už nejsou ideální. Čekat se nedá. Když výhon přeroste, ohne se špatně, zlomí se nebo uteče jinam.
Výroba piva v Česku nezačíná v pivovaru, ale na polích a chmelnicích. Nový projekt mapuje celý proces – od jarního setí až po stáčení – v přímém přenosu trvajícím zhruba 280 dní. Zapojeni jsou zemědělci i pivovarníci, kteří přibližují jednotlivé fáze vzniku piva i širší souvislosti oboru.
Ruční práci stroj nenahradil
Práce na chmelnicích začínají zkraje jara. Nejprve se plocha srovná a připraví pro řez. V polovině dubna přijíždějí brigádníci, kteří věší drátky, po nichž se chmel pne. Pak přichází zavádění mladých rév.
Právě tahle část zůstává i v době moderní techniky a umělé inteligence ruční prací. Každý výhon se musí vzít do ruky, zkontrolovat a jemně navést. Ráno bývají rostliny křehké, ve větru se snadno lámou. Kdo spěchá příliš, zničí práci dřív, než začne.
Na Farmě Loužek obhospodařují téměř 43 hektarů polí, z toho chmel tvoří zhruba dvě třetiny hospodaření. Mechanizace pomáhá tam, kde může, ale jarní zavádění chmele zatím žádná technologie plně nenahradila. „Chmel roste rychle a musí se zavést. Když nejsou lidi, nedá se to dohnat,“ říká Mašanský.
Dřív bývaly chmelové brigády samozřejmou součástí studentského života. Na chmel se jezdilo hromadně ze středních škol a pro řadu lidí to byla zkušenost, na kterou vzpomínali ještě roky. Podle Mašanského jsou ale tyto časy pryč. Pokusy o spolupráci se školami nevyšly. Studenti podle něj pracovali pomalu, často bez zájmu, rodiče si je postupně odváželi a práce stála. Dnes proto farmě pomáhají hlavně zahraniční pracovníci.
Parta z Velingradu
Na Loužku letos tradičně pracuje skupina z Bulharska. Přijely celé rodiny i známí z městečka Velingrad, ležícího asi 130 kilometrů od Sofie. V Česku nejsou poprvé. Někteří se sem vracejí pravidelně. „Jezdí nám už pět let stejná parta lidí, jsme spokojeni,“ říká Mašanský.
Předák skupiny Jordan Velinov mluví plynule česky, jen s lehkým přízvukem. Je mu dvaatřicet let, do České republiky jezdí na brigády šestnáct let a zdejší poměry zná dobře. Dříve pracoval i v drůbežárně ve Vodňanech.
„Tady si vyděláme víc než v Bulharsku,“ říká věcně. Doma bere práci, jaká je: na pile, na stavbách, při montáži konstrukcí. Do Česka se parta vrací na jaře na zavádění chmele a potom znovu na česání. V Bulharsku si podle vlastních slov v přepočtu z eur vydělá 15 tisíc korun.
Jarní sezona trvá zhruba od poloviny dubna do 25. května. Není dlouhá, ale je intenzivní. Do té doby musí být práce hotová. Pak brigádníci odjedou a vrátí se znovu až na sklizeň.
Po směně se jejich zázemí mění v malou sezonní kolonii. Na ubytovně jsou třílůžkové pokoje, kuchyňky, wi-fi a také nábytek z rekonstruovaného hotelu Thermal v Karlových Varech, který farmář koupil. Po práci se tu vaří, suší oblečení a plánuje další den. Venku mezitím vítr dál lomcuje konstrukcí chmelnic.
Déšť přišel, sucho zůstalo
Ačkoliv je půda po posledních deštích na povrchu mokrá, do hloubky se vláha pořádně nedostala. Bahno na botách tak klame. Pro růst chmele je rozhodující voda v půdním profilu, ne jen mokrá vrchní vrstva.
„Sucho je výrazné. Od 1. března do nynějších dešťů spadlo 14 milimetrů srážek. Teď za poslední dny dohromady 30, to je pořád málo. Zavlažujeme od 20. dubna přes den, později to bude podle počasí i 24 hodin denně,“ říká Mašanský.
Vodu může farma čerpat z řeky Ohře. Čerpadla pohání elektřina vyráběná díky fotovoltaice. Kolik vláhy rostliny skutečně mají, sleduje pěstitel pomocí meteorologické stanice umístěné přímo uprostřed chmelnice. V mobilní aplikaci vidí v reálném čase srážky, teplotu i vlhkost vzduchu. Stanici napájí solární panel.
Podobných meteostanic je podle vedoucího projektu Pro chmel Jakuba Zaorala z Plzeňského Prazdroje aktuálně šedesát ve všech třech českých chmelových oblastech. Projekt umožňuje sledovat podmínky na chmelnicích průběžně a přizpůsobovat jim péči o rostliny.
Na práci v Oboře se navíc mohou lidé dívat i on-line. Kamera je součástí projektu plzeňského pivovaru na webu jaksevaripivo.cz, který ukazuje kompletní cestu piva od pěstování chmele a ječmene přes sklizeň až po vaření. Celý proces trvá zhruba tři čtvrtě roku.
Kraj s chmelovou identitou
Obora u Loun leží v kraji, kde chmel není jen zemědělskou plodinou, ale součástí identity. Patří do Žatecké chmelařské oblasti, největší v Česku. Ta aktuálně zahrnuje 3674 hektarů chmelnic. V Úštěcké oblasti je 492 hektarů a v Tršické 620 hektarů.
Celková sklizňová plocha chmelnic v Česku letos činí 4786 hektarů, meziročně o 30 hektarů méně. V roce 2019 přesahovala 5000 hektarů. Klíčovou odrůdou zůstává Žatecký poloraný červeňák. Právě on je symbolem českého chmelařství, ale zároveň i odrůdou citlivou na změny klimatu.
„Chmel Sládek je druhou odrůdou, kterou pěstujeme, ale pouze na třech hektarech,“ říká Mašanský, který je zároveň předsedou dozorčí rady Chmelařského institutu Žatec.
Vědci z institutu se nyní zaměřují hlavně na zlepšení odolnosti červeňáku vůči klimatickým změnám. „Chmel se v Americe pěstuje i v horách a vysokých teplotách. Červeňák je náchylný na teploty nad 35 stupňů Celsia,“ dodává Mašanský.
Loňská sklizeň byla mírně nadprůměrná a činila 6909 tun. Letošní sezonu ale zatím určuje hlavně sucho. A také napětí, zda se podaří včas zvládnout všechny práce, které se nedají urychlit strojem.
Svět si této krajiny všiml i jinak než přes pivo. Žatec a krajina žateckého chmele byly 18. září 2023 zapsány na Seznam světového dědictví UNESCO jako unikátní kulturní krajina spojená s pěstováním, zpracováním a obchodem s chmelem.
Jaká bude sklizeň?
Na poli ale takové věty znějí vzdáleně. Tady se počítají spíš řádky, drátky a ruce. Bahno se lepí na podrážky, vítr zalézá pod bundu a z oběda se stává nejbližší horizont. Jordan se narovná, promne si záda a jde dál. Před ním je další řada mladých rostlin. Každou je třeba chytit včas, jemně otočit správným směrem a pustit vzhůru.
Teprve za několik měsíců, až se budou nad poli houpat vysoké zelené stěny a chmelové šištice zamíří do česaček, bude jasné, jak důležitá byla tahle studená, mokrá jarní směna u Loun. Dřív to nechce odhadovat ani zkušený farmář.
