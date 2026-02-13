Inflace je nejníž od roku 2016. Potraviny ale dál zdražují
Spotřebitelské ceny v Česku v lednu meziročně stouply o 1,6 procenta, což je nejnižší růst od listopadu 2016. Inflace tak zpomalila z prosincových 2,1 procenta zejména vlivem převedení plateb za obnovitelné zdroje energie ze spotřebitelů na stát. Proti prosinci se spotřebitelské ceny v lednu zvýšily o 0,9 procenta hlavně kvůli zdražení potravin, nápojů a tabáku. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu, který potvrdil svůj předběžný odhad.
„Výrazný vliv na tento vývoj mělo zrušení poplatku za podporované zdroje energie do výpočtu ceny elektřiny,“ uvedla k poklesu meziroční inflace vedoucí oddělení statistiky spotřebitelských cen ČSÚ Pavla Šedivá. Ceny elektřiny pro spotřebitele v lednu meziročně klesly o 12,2 procenta. Snížily se ale také ceny pohonných hmot o téměř devět procent. Dál zdražovaly služby, jejich ceny vzrostly o 4,7 procenta.
Zdražilo nájemné, vodné i stočné
Ceny stravovacích služeb se meziročně zvýšily o 4,5 procenta a ubytovacích služeb o 6,8 procenta. Nájemné zdražilo podle ČSÚ o 6,3 procenta, vodné i stočné o téměř čtyři procenta. Ceny rekreačních služeb, kam patří například zájezdy, stouply o 6,8 procenta. Spolu s elektřinou klesly také ceny zemního plynu o 6,5 procenta a pevných paliv o dvě procenta.
Úroky na spořicích účtech zůstávají vysoko, i když inflace klesá. Česká národní banka se změnami sazeb nespěchá, komerční banky také ne. Získat úrok nad tři, dokonce čtyři procenta stále jde. Klienti ale musí splnit různé, někdy komplikované, podmínky. Jak se v tom vyznat? Přinášíme srovnání únorových spořicích účtů.
Až čtyři procenta bez rizika? Spořicí účty dál drží náskok před inflací
Money
Úroky na spořicích účtech zůstávají vysoko, i když inflace klesá. Česká národní banka se změnami sazeb nespěchá, komerční banky také ne. Získat úrok nad tři, dokonce čtyři procenta stále jde. Klienti ale musí splnit různé, někdy komplikované, podmínky. Jak se v tom vyznat? Přinášíme srovnání únorových spořicích účtů.
Ceny zboží v lednu úhrnem meziročně klesly o 0,4 procenta. Zlevnily oděvy a obuv. Potraviny a nealkoholické nápoje ale zdražily o 1,3 procenta. Za hovězí maso lidé platili meziročně víc o pětinu, růst cen u vajec převýšil 13 procent a u kávy 18 procent. Vyšší než v lednu 2025 byly také ceny destilátů a likérů o 3,4 procenta, vína o 1,4 procenta, piva o 3,3 procenta a tabákových výrobků o 6,3 procenta.
Ceny zboží v lednu proti prosinci úhrnem vzrostly o 0,7 procenta a ceny služeb o procento. Ovoce meziměsíčně zdražilo o téměř sedm procent, brambory o víc než 11 procent. Vyšší o skoro osm procent byly ceny čokolády a kakaa. O téměř devět procent se snížily ceny másla. Víno zdražilo proti poslednímu měsíci loňska o 13,7 procenta, destiláty a likéry o víc než 11 procent a pivo o skoro osm procent. Elektřina meziměsíčně zlevnila o 8,4 procenta. Vzrostly ceny nájemného, zemního plynu, vodného a stočného a také tepla a teplé vody.
ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.
Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofa Tomáše Sedláčka.
O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.
Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.
Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.