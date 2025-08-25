Rakousko žaluje řetězce Spar, Billa, Hofer a Lidl

Nový magazín právě vychází!

Rakouské ministerstvo sociálních věcí podalo žalobu na obchodní řetězce Spar, Billa, Hofer a Lidl, které ovládají tamní trh. Stěžuje si na reklamu na slevy, která je podle něj klamavá. Informuje o tom agentura APA. Opatření na zvýšení cenové transparentnosti by podle šéfky Spolkového úřadu pro hospodářskou soutěž Natalie Harsdorfové mohla vést ke snížení cen až o čtyři procenta.

V Rakousku v posledních měsících vyvolal bouřlivé reakce silný nárůst cen potravin. Četné slevové akce jsou podle Vídně často nadhodnocené a porušují takzvaný zákon o označování cen.

Úřady také kritizují takzvané územní omezení dodávek v EU. „Opravdu vidím rozdíl v tom, zda žiji v malém nebo větším členském státě - a tak to nesmí být,“ uvedla Harsdorfová. Problém by se podle ní měl řešit na úrovni EU.

Podle Harsdorfové by bez tohoto omezení bylo zboží v Rakousku v průměru o osm procent levnější. Rakouský nebo český obchodník nemůže v takovém případě nakupovat zboží od daného koncernu levněji například v Německu, ale musí ho kupovat dražší v Rakousku nebo Česku.

Podle shrnutí Evropského parlamentu mohou být taková omezení přímá nebo nepřímá. Přímá omezení mohou mít podobu odmítnutí objednávky, množstevního nebo geografického omezení. Nepřímá omezení mohou mít například podobu rozdílného balení nebo obsahu zboží v různých regionech.

Podle studie Evropské komise z roku 2020 se většina oslovených hráčů v Česku setkala s nějakým typem územního omezení. V celé EU se pak s takovým omezením setkalo 49 procent nakupujících firem, 31 procent nikoliv a zbylých 20 procent nedokázalo odpovědět. Rozdíly v obalech a označování hlásilo 30 procent respondentů, rozdílný obsah balení 27 procent.

Větší prostor k růstu

Generální ředitel KDP Tim Cofer označil akvizici za strategický krok. „Jde o odvážný krok, ale máme v tuto transakci velkou důvěru,“ uvedl. Akvizice podle něj umožní, že obě nové firmy budou mít větší prostor k růstu.

KDP očekává, že transakce zvýší zisk na akcii a umožní úspory zhruba 400 milionů dolarů. Od spojení se také očekává, že firmám rozšíří geografické pokrytí, napsal server listu The Wall Street Journal. Keurig působí především v Severní Americe, zatímco JDE Peet’s má silné zastoupení v Evropě, Latinské Americe a na Blízkém východě.

Výrobci se však budou muset vypořádat s důsledky cel na dovoz brazilské kávy do USA, kde celní sazba nedávno vzrostla na 50 procent. „Dopady cel budou výrazné ve druhé polovině roku,“ uvedl Cofer s tím, že nová struktura by měla rizika zmírnit.

Renáta Kellnerová a Jiří Šmejc
Aktualizováno

Dohoda za 40 miliard. Kellnerová s dcerami vyplatily juniora z PPF

Leaders

Zástupci PPF ani rodinného holdingu Amalar, který skupinu ovládá, nechtěli informace komentovat. Kellner mladší je nejstarším synem zakladatele PPF, který tragicky zahynul v březnu 2021.

ČTK

Přečíst článek

Společnost Keurig Dr Pepper vznikla v roce 2018 spojením firem Keurig Green Mountain a Dr Pepper Snapple Group. Smlouva v hodnotě 21 miliard dolarů dostala pod jednu střechu značky jako 7UP, Dr Pepper, Canada Dry, Schweppes, RC Cola a Sunkist a umožnila oběma společnostem posílit v konkurenci nápojových gigantů Coca-Cola a PepsiCo. V roce 2024 společnost odkoupila za 990 milionů dolarů 60procentní podíl ve výrobci energetických nápojů Ghost. Zbývající podíl plánuje odkoupit v roce 2028.

Významným akcionářem obou firem je evropská investiční skupina JAB Holding, která vlastní přibližně 70 procent hlasovacích práv v JDE Peet’s a kolem čtyř procent v KDP. Skupina JAB stála i za spojením firem Keurig a Dr Pepper v roce 2018, které tehdy představovalo největší transakci v odvětví nealkoholických nápojů.

