Vejce z vejcomatu, brambory na váhu i med nonstop. Farmářské automaty v Česku rychle přibývají
Po boomu automatů na nápoje, sladkosti či brambůrky přichází vlna samoobslužných farmomatů. Ty nabízejí mléko, vejce a maso, ale nově také brambory, med či knedlíky. Trend táhne poptávka po lokálních potravinách, nonstop dostupnost i jednodušší regulace pro malé chovatele. Objevují se také technické inovace, které řeší čerstvost a logistiku.
V Česku se dál rozšiřují automaty na čerstvé lokální potraviny. Ještě nedávno šlo o raritu, dnes už u silnic a na sídlištích běžně potkáte vejcomaty, mlékomaty, masomaty i rajčatomat. Funguje i automat, který sám naváží a vydá brambory. První takové zařízení zprovoznil prodejce Bramborář v Letohradě; brambory si kupující volí v rozmezí 2 až 10 kilogramů, stroj je automaticky naváží a udržuje ve vhodné teplotě díky topení a klimatizaci. Projekt se rozrůstá a autoři mluví o dalších instalacích. Farmáři se chtějí stát nezávislými na velkých odběratelích a jejich cenách, proto založili i webovou stránku Bramborář.cz pro přímý prodej zákazníkům.
Zatím poslední novinkou je první knedlíkomat v České republice, provozovaný restaurací Kozlovna. Umístěn je v buňce Velkostatku Tetín u OBI. Je to první automat zaměřený výhradně na knedlíky, ve kterém si zákazníci mohou vybrat z několika druhů pokrmů, a platí pouze kartou. Automat nabízí čerstvé knedlíky, maximálně 48 hodin od uvaření, z lokálních surovin. Cena jednoho karlovarského knedlíku je 65 korun, bramborového 50 korun a houskového 45 korun. Navíc jsou k dispozici varianty jako borůvkové, jahodové nebo bramborové knedlíky plněné uzeným masem. V automatu lze dokoupit i svíčkovou omáčku s masem. Technologie je navíc dálkově monitorována. Automaty firma provozuje v několika firmách, kde nabízí kompletní obědy. Knedlíkomat je ale dle majitele Kozlovny Petra Zimy první automat pro širokou veřejnost a zároveň první automat v republice na knedlíky.
Na trhu se prosazují i medomaty, tedy automaty na med. Ty se objevují zejména na jižní Moravě a v okolí Brna. Včelaři a dodavatelé uvádějí permanentní dostupnost a bezkontaktní platby. Několik provozů je dohledatelných jako běžné provozovny i ve firemních katalozích. Na trhu se zároveň objevují specializovaní výrobci automatů určených přímo pro med a včelí produkty.
Masomaty slouží již čtyři roky
Masomaty, chlazené automaty na vyzrálé hovězí a další maso, do Česka uvedla před čtyřmi lety farma Basařových na Vrchlabsku. Koncept se od té doby šíří i díky dalším regionálním farmám, které masomat využívají jako doplněk k prodejně a rozvozům. Klíčová je stabilní teplota těsně nad bodem mrazu a rozdílná konstrukce oproti běžným automatům.
Vedle „velké čtyřky“ – vejce, mléko, med, maso – se objevují i sýromaty, květinomaty či samoobslužné stánky s vejci nebo rajčaty. Výrobci a distributoři automatů hlásí nárůst poptávky ze strany farmářů, byť z nízké základny. Automaty jsou tak vnímané jako malá, nepřetržitě otevřená prodejna.
Po covidové stagnaci hlásí postupnou renesanci i mlékomaty. Zájem roste díky ceně a čerstvosti. Provozovatelé zároveň připomínají pravidelné sanitace a technologické pauzy během dne.
Rychlý růst zájmu farmářů a potravinářů podporují i regulační změny. Novela zákona z roku 2022 usnadnila prodej vajec z automatů drobným chovatelům do 50 nosnic. Vejce tak nemusí být kódována, stačí jasná identifikace chovatele na místě prodeje. To snížilo administrativu a podpořilo rozšíření vejcomatů.
