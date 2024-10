Klan německých miliardářů zaútočil na Nestlé. Koupil Douwe Egberts a Pickwick

Německý konglomerát JAB získá od americké potravinářské skupiny Mondelez International menšinový podíl v nizozemském výrobci kávy a čaje JDE Peet's, kterému patří značky jako Douwe Egberts a Pickwick. Hodnota transakce činí 2,16 miliardy eur (54,6 miliardy korun). JAB díky akvizici zvýší svůj podíl v JDE na 68 procent, uvedla firma v prohlášení,

JAB koupí od Mondelez 86 milionů akcií, což odpovídá podílu 17,6 procenta. Za jednu akcii zaplatí 25,1 eura. To proti pátečnímu závěru na burze představuje prémii 32 procent.

JDE Peet's současně uvedla, že jmenovala novým generálním ředitelem Rafaela Oliveiru, který se funkce ujme od 1. listopadu. Oliveira v posledních deseti letech působil v různých pozicích v potravinářské firmě Kraft Heinz. Předchozí ředitel Luc Vandevelde v srpnu po čtyřech měsících ve funkci nečekaně odstoupil a jeho funkci zatím dočasně vykonával finanční ředitel Scott Gray.

Akcie firmy JDE Peet's v reakci na zprávy zpevnily o více než 17 procent. To je vítaná zpráva pro firmu, jejíž akcie tento měsíc klesly na dosavadní minimum, protože domácí poptávka po kávě se snížila na úroveň z doby před pandemií a firma se musela potýkat s otřesy ve vedení. Od začátku letošního roku akcie klesly o deset procent.

Firma JAB spravuje peníze miliardářské rodiny Reimannových. JAB vybudovala JDE Peet's za pomoci řady akvizic. Cílem bylo vyzvat globální světovou kávovou jedničku, švýcarskou firmu Nestlé. Začátkem letošního roku investiční holding uvedl, že bude expandovat v oblasti pojišťovnictví. Několik jeho významných sázek ve spotřebitelském sektoru totiž nedosáhlo dobrých výsledků. JDE vlastní mimo jiné značky Peet's Coffee, Jacobs, Senseo, Tassimo, TiOra a L'OR.

