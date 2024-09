Biohacking: Bez tuků se lidská kuchyně neobejde. Je ale třeba dbát, jaké používáme

Představitelé rodu Homo tepelně zpracovávají svou potravu od dob, kdy byli schopni kontrolovat a posléze i rozdělávat oheň. Známá je hypotéza, že se zapojením ohně do zpracování potravy se zvětšil našim předkům objem mozku, což může za inteligenční vývoj zástupců rodu Homo. Míra tohoto vlivu je zatím předmětem debat, ale pravda je, že dodnes máme rádi tepelně zpracovanou potravu, a to nejen v případě jídla, které je ke konzumaci za syrova nevhodné či je syrové dokonce škodlivé.

Reklama

Tepelné zpracování u některých potravin pomůže ke snadnější stravitelnosti, zničí potenciální patogeny a zneškodní nebezpečné látky, jako jedovaté sloučeniny v bramborách či fazolích. U většiny metod jako je vaření, pečení, smažení či grilování používáme v dnešní době při přípravě jídla tuky. Jídla obsahující kombinaci lipidů a sacharidů jsou pro nás lákavější, dodávající totiž jídlu pocitově lepší texturu a chuť a tělo oceňuje vysokou kalorickou zátěž.

Biohacking: Fytochemikálie aneb soubor pro lidské tělo prospěšných látek Enjoy Často se můžeme dočíst o rostlinných látkách nazvaných polyfenoly. Ve velkých množstvích je obsahují takzvané superpotraviny, což je moderní fenomén, který má označovat velmi zdravé přirozené potraviny, které zlepšují zdraví. To bývá potvrzeno vědou i dlouholetými zkušenostmi. Pravda je, že superpotravina je cokoliv, co je přirozeným jídlem pro člověka a co mu dodá mikroživiny jako vitamíny a minerály. Kromě vitamínů a minerálů, což jsou látky akutně nezbytné pro zachování života, existují i další látky, které jsou přítomné zejména v rostlinných potravinách. Nazývají se souhrnným názvem fytochemikálie a jsou stejně tak nezastupitelné při zachování dlouholetého zdraví člověka. Problémem je, že věda ani dnes často nemá zcela jasno, jak řada z nich v našem organismu funguje, jak se metabolizují, či jejich interakce s dalšími látkami ve stravě. Alžběta Shejbalová Přečíst článek

V dnešní době, která nás nabádá ke zdravému životnímu stylu pro prevenci onemocnění a obezity, je častá debata o vhodnosti různých druhů a množství použitého tuku. Ale i v této debatě existuje obecný konsenzus ohledně faktu, že smažení na tuku, ať je jakýkoliv, nepředstavuje nejzdravější formu přípravy jídla. A to hned z několika důvodů.

Vždy záleží na kouřovém bodu toho kterého tuku, při jehož překročení se tuk stává karcinogenním a potenciální prospěšné látky jsou spálené. I při nepřekročení kouřového bodu ale záleží na použitém nádobí, na kterém smažíme, a na jeho kvalitě. Při smažení se totiž může uvolňovat více syntetických látek obsažených v materiálu, z kterého je nádobí vyrobené. Smažená jídla jsou také daleko více kalorická, protože gram tuku obsahuje dvakrát tak více kalorií než gram cukru či bílkoviny. I celkem malé množství tuku použitého ke smažení může zvýšit kalorickou hodnotu jídla a přispět tak k rozvoji obezity.

Reklama

Nositel chuti

Pokud použijeme jiné metody tepelné přípravy než smažení, přidaný izolovaný tuk můžeme použít až při podávání jídla jako ochucující složku, například ve formě olivového, vlašského či jiného aromatického oleje. Ten má celkem nízký kouřový bod a jeho prospěšné látky se při tepelné úpravě brzy znehodnocují. Tuky, které jsou při pokojové teplotě zcela či z velké části tuhé, obsahují vyšší podíl nasycených tuků. Ty mohou v organismu zvyšovat hladinu cholesterolu a tím přispívat k rozvoji kardiovaskulárních onemocnění.

To však záleží na zdravotním stavu jedince a také na množství a kvalitě konzumovaných lipidů. Je pravda, že nasycené tuky jsou přirozeně ve většině živočišných produktů a také v kokosovém či v palmovém oleji. Takže přidávat nasycený tuk ještě extra při vaření do jídla už může být pro některý organismus příliš. Těmito druhy tuků jsou nejčastěji používané sádlo, máslo a ghí, což je máslo zbavené mléčných složek.

Palmový olej přišel o titul nejlevnějšího rostlinného oleje Zprávy z firem Palmový olej přišel o pozici nejlevnějšího jedlého oleje na světě. Jeho produkce u největších pěstitelů klesá a zvýšila se nabídka alternativních olejů, uvedla agentura Bloomberg. Palmový olej, který je také nejoblíbenějším rostlinným olejem na světě, byl ještě v listopadu 2022 levnější o 782 dolarů (17 650 korun) za tunu než olej sójový. V současnosti je naopak draží. ČTK Přečíst článek

Při pokojové teplotě tekuté oleje obsahují více nenasycených druhů molekul. Při jejich použití u vaření je třeba brát v úvahu jejich kvalitu, protože průmyslový způsob extrakce ze semene či ořechu může v oleji zanechat zbytky organismu neprospívajících látek. Nenasycené vazby činí tuk více náchylný ke žluknutí, proto je třeba rychlé spotřebování či uchování v chladu.

Nenasycená složka tekutých olejů se dělí na mononasycené a polynenasycené. Polynenasycené se dělí na omega 3 a omega 6. Historicky lidstvo konzumovalo tyto dva druhy tuků ve zhruba stejném množství, ale v moderním stravování omega 6 nenasycené mastné kyseliny většinou převažují. Tyto mastné kyseliny vykazují jak protizánětlivý, tak prozánětlivý účinek. Přemíra jejich konzumace, speciálně na úkor protizánětlivých omega 3, tak často vytváří prostředí podporující vznik moderních chronických chorob.

Vhodné k nabírání váhy

Obecně lze zhodnotit, že konzumace přidaných tuků ve stravě nepředstavuje výrazný výživový benefit na úkor negativ, pokud tedy nechcete aktivně přibrat. Ale i v takovém případě jsou vhodnější jiné strategie, jako zvolit potraviny s přirozeně vysokým obsahem tuků již v jejich přírodou vytvořené mřížce.

Ořechy, semena, olivy obsahují kromě pro náš organismus nezbytných tuků další vitamíny, minerály a fytochemikálie, které podporují zdraví našeho těla a v rozumné míře udržují vhodnou váhu. Tuky jsou přítomné ve všech přirozených potravinách a konzumujeme jich v dnešní době dost. Významné množství zdravých omega 3 tuků je i v hlávkovém salátu, vztažené na kalorickou jednotku.