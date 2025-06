Kopírovat ceny, zlevňovat nemá smysl. Ceny potravin v Norsku ovládají tři společnosti. Čeká něco podobného i Česko?

Norsko je známé drahými potravinami. Nápadně vyšší ceny tam jsou i ve srovnání se sousedními státy. Z nedávných informací vyplývá, že si trh rozparcelovaly velké maloobchodní řetězce, které si s cenou pohráli.

Norsko je v Evropě co se cen potravin týče dokonce třetí nejdražší zemí. Víc si připlatí jen Švýcaři a Islanďané. „Kilogram šafránu stojí v Norsku téměř 9 000 eur. Ve Švédsku je to přibližně 3 500 eur. Nejsou to však jen luxusní předměty, které jsou bolestivě drahé. Dokonce i základní potraviny denní spotřeby, jako je máslo, brambory a sýr, nyní Norům pravidelně dělají díru v peněžence,“ ilustruje server The European Correspondent, který se minulý týden tématu podrobně věnoval.

Ceny potravin stoupaly v uplynulých letech po celé Evropě. Nejdříve přišla vlna inflace po koronavirové pandemii a následně se přidaly i geopolitické důvody související s ruským vpádem na Ukrajinu. Na starém kontinentu (a asi i jinde) mají na trhu velkou sílu maloobchodní sítě. I u nás se mnohokrát rozhořela diskuse, zda za znepokojivé cenovky máme spílat supermarketům nebo zemědělcům.

Jak ale v poslední době vychází najevo, raketový růst cen norských potravin nebyl jen souhrou ekonomických mechanismů, ale někdo mu vydatně pomáhal a zneužíval své postavení na trhu.

Vysoká koncentrace láká

Maloobchodní trh je vesměs ve všech zemích Evropy velmi koncentrovaný, takže firmy mají poměrně velkou ekonomickou sílu. Jenže někde tato koncentrace překročí určitou mez, čímž dává maloobchodním gigantům do rukou lákavé možnosti. A jak se zdá, takovou zemí je právě Norsko.

Norský trh mají prakticky zcela rozparcelovaný jen tři společnosti Coop, Rema 1000, a NorgesGruppen. Tato trojka dohromady ovládá 95 procent celého trhu, v zemi nádherných fjordů tak vznikl učebnicový oligopol. Minulý rok navíc všichni dostaly výraznou pokutu od osloské obdoby antimonopolního úřadu. Celkem musely firmy NorgesGruppen 196, REMA 1000 a Coop zaplatit dohromady 110 milionů eur za zneužívání výsadní pozice.

Pokuta je to sice tučná, ale zajímavější jsou další zjištění. Ostatně peníze podle citovaného serveru ani dosud nejsou zaplacené, protože firmy proces protahují.

Právě pohled na postupy firem názorně ukazuje, v čem je tato situace nebezpečná.„Ze zabavených dokumentů mimo jiné vyplývá, jak řetězce využívaly informace o cenách k testování, zda se konkurence bude podílet na zvyšování cen. Rychlý tok informací umožnil řetězcům převzít iniciativu ke zvýšení cenové hladiny na trhu s omezeným rizikem,“ uvádí úřad.

Sofistikovaná síť

Několik firem si vlastně vzalo jako rukojmí miliony spotřebitelů. Stačil jim k tomu poměrně jednoduchý mechanismus, taková sofistikovanější verze kroužkování Jiřiny Bohdalové.

Značky využívali takzvané „lovce cen“, kteří monitorovali, jaké ceny nasazuje konkurence. V Norsku je velice oblíbená třeba mražená pizza Grandiosa (zajímavý příběh, bohužel na jiné povídání). Agent jednoho obchodu zjistil, za kolik jí nabízí ve druhém obchodě, a podle toho řetězec svou vlastní promptně upraví.

Logickým řešením je šponovat cenu co možná nejvíce – nemůže se prakticky nic stát, zákazníci neodejdou, protože ostatní řetězce budou následovat a ve výsledku se napakují všichni. A takový systém už prý v Norsku funguje už přes deset let, takže není divu, že spotřební koš tak pěkně narostl. Pro srovnání, v Česku dle dostupných informací ovládá šest společností 75 procent trhu.