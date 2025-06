Biohacking: Sezóna chutí a zdraví. Co jíst v létě, abyste se cítili skvěle

Příroda je nyní v plném rozpuku, do sezóny se postupně dostává spousta druhů plodin. V tomto období se do popředí přirozené výživy dostávají potraviny s vysokým obsahem vody, enzymaticky aktivní, bohaté na fytochemikálie, a současně lehce stravitelné. Nejenom rajčata a okurky ze skleníku, ale venku se nás smějí aleje třešní a na záhonech dozrávají jahody. Vše se ladí z jarního na letní režim a konzumace letních plodů nám přináší nejen radost chuťovým buňkám, ale i významný vliv na zdraví, náladu a celkovou rovnováhu organismu.

Třešně jsou oblíbené díky své sladké a šťavnaté chuti a stále více výzkumů naznačuje, že jsou také velmi prospěšné pro zdraví. Primární přínosy třešní pocházejí z jejich vysokého obsahu antioxidantů, které bojují proti poškození volnými radikály a chrání naše buňky. Podle výzkumů dopadů konzumace třešní na lidský organismus umí snižovat oxidační stres a záněty, zlepšují cholesterolový profil a krevní tlak. Třešně obsahují řadu tělu prospěšných fytochemikálií, jako antokyany (čím tmavší odrůda a větší zralost, tím vyšší obsah), quercetin, fenoly a karotenoidy.

Třešně jsou dobrým zdrojem vitamínu C a draslíku a přesto, že jsou hodně sladké, mají menší glykemický index než jiné ovoce jako meruňky, hroznové víno či borůvky. To je prospěšné pro pacienty s cukrovkou, ale také pro zdravého člověka. Nižší glykemický index totiž znamená, že po konzumaci třešní nevydává tělo tak silný signál k ukládání tuku, jako u jiných potravin- laicky řečeno, těžko po nich ztloustneme. Naopak ještě třešně obsahují zmíněné fenolické látky, které podporují odbourávání tuku a podporují tvorbu enzymu AMPK, který pomáhá udržovat tělo ve vhodné váze a také zpomalovat stárnutí organismu. Další specifickou složkou třešní je přirozeně se vyskytující melatonin, klíčový pro kvalitní spánek. Konzumace třešní v odpoledních nebo večerních hodinách může mírně zvýšit hladiny melatoninu v organismu a podpořit spánkový cyklus, zejména u osob vystavených chronickému stresu nebo v případě narušeného cirkadiánního rytmu.

Jahody jsou jedním z nejoblíbenějších druhů ovoce díky své sladké chuti a všestrannosti v receptech. Jsou také plné prospěšných látek, a to zejména ty nyní v sezóně, které rostou venku na slunci. Jsou bohatým zdrojem vysokých množstvích různých druhů antioxidantů, včetně antokyanů, polyfenolů, flavonolů a dalších. Stogramová porce čerstvých jahod obsahuje základní denní dávku vitamínu C a dodá také dost manganu, mědi a kyseliny listové, což jsou mikroživiny, které chybí v moderní stravě, která je zaměřená na živočišné či/a průmyslové potraviny. Jahody jsou také obecně velmi šetrné k trávení. Obsahují totiž enzymy, které pomáhají štěpit bílkoviny, a jejich vláknina napomáhá pravidelnému vyprazdňování. Mají jemně močopudné účinky, čímž přispívají k čištění ledvin i celého močového ústrojí. Jsou také známé tím, že zklidňují žlučník, a přestože jsou sladké, nezatěžují slinivku- podobně jako třešně mají nízký glykemický index a jsou vhodné i při redukční dietě. Pokud máte možnost si nasbírat malé divoké jahody- ty poskytují ještě vyšší diverzitu a koncentraci prospěšných látek, než ty šlechtěné ze zahrádky.

Bez okurky si snad nelze představit letní salát. Více než 95 % hmotnosti salátové okurky tvoří voda, která na rozdíl od čisté vody obsahuje elektrolyty, organické kyseliny, enzymy a stopové prvky. To znamená, že kromě výborné hydratace organismu konzumace okurky přispívá k rovnováze elektrolytů v tkáních. Okurky patří mezi zeleninu s nejnižším obsahem kalorií, přesto obsahují silné polyfenolové sloučeniny, které mohou přirozeně zpomalit stárnutí způsobené oxidačním stresem. Jsou to zejména flavonoidy, fenoly, lignany a triterpenoidy. Okurka má chladivou povahu - nejen fyzicky při snižování tělesné teploty, ale může mít vliv i na parasympatickou aktivaci, což znamená, že navozuje klid a relaxaci. Z hlediska trávení je okurka velmi lehce stravitelná, nezatěžuje žaludek a má mírný diuretický efekt, což z ní činí vhodný prostředek při letní zátěži nebo zvýšeném pocení.