Konec Telegramu v Rusku? Sociální síť ohrožuje vojáky na frontě, tvrdí tajná služba FSB

Ruská vnitřní tajná služba FSB označila sociální síť Telegram za bezpečnostní riziko. Ruská armáda podle ní jejím užíváním ohrožuje životy vojáků na ukrajinské frontě. S odkazem na sdělení FSB o tom informuje agentura DPA. Telegram v Rusku používají miliony lidí, je považován za důležitý zdroj volného přístupu k informacím. Podle DPA tak nyní zpravodajská služba přiživuje spekulace o ukončení této služby v Rusku.

FSB uvedla, že existují „spolehlivé informace, že ozbrojené síly a tajné služby Ukrajiny jsou v nejkratším možném čase schopny získat informace z komunikační služby Telegram a použít je pro vojenské účely“.

Už dříve s tímto obviněním přišla ruská vláda. Telegram, který založili dva bratři původem z Ruska, ale nyní sídlí v Dubaji, tvrzení o špatném zabezpečení komunikace tento týden odmítl a označil je za záminku pro zákaz služby.

Válka na Ukrajině se podle experta změnila v „udržovací“

Rusko už jen drží pozice. Expert popsal chyby Moskvy na Ukrajině

Politika

Stav konfliktu na Ukrajině podle Zdeňka Petráše z Univerzity obrany napovídá tomu, že Rusko se spokojí s tím, čeho dosáhlo. Podoba konfliktu, který nyní sledujeme, je podle něj udržovací, nikoliv opotřebovávací.

ČTK

Přečíst článek

Rusové mají používat státní aplikaci

Ruské úřady provozovatele sítě také obviňují, že porušuje zákony. Tvrdí například, že nemaže zakázaný obsah. Podle úřadů také dělá příliš málo v boji proti podvodníkům, kteří službu zneužívají k trestné činnosti.

Rusko už zablokovalo nebo omezilo zahraniční aplikace pro zasílání zpráv, jako je WhatsApp od společnosti Meta a FaceTime od společnosti Apple. Úřady vyzvaly lidi, aby přešli na novou státem podporovanou aplikaci s názvem MAX.

Viktor Orbán

Maďaři zablokují půjčku EU Ukrajině za 2,2 bilionu korun, na které se ovšem ani nepodílejí

Politika

Maďaři zablokují půjčku EU Ukrajině v objemu v přepočtu takřka 2,2 bilionu korun. Hodlají ji vetovat tak dlouho, dokud Ukrajina neobnoví přepravu ruské ropy právě Maďarsku (a Slovensku). Pikantní je, že Maďarsko společně se Slovenskem a Českem se na zmíněné půjčce ani nepodílí.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Kritici uvádějí, že MAX slouží jako nástroj ke sledování uživatelů. Zároveň podle nich má lidi zásobovat cenzurovaným obsahem a propagandou.

Tiskový mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov tento týden uvedl, že si Kreml svůj oficiální kanál na telegramu ponechá. Stále více vládních agentur však přechází na MAX, pravděpodobně i pro případ, že úřady telegram zablokují, uvádí DPA.

Fico pohrozil Ukrajině zastavením dodávek elektřiny

Slovenský premiér Robert Fico
ČTK
ČTK
ČTK

Slovenský premiér Robert Fico pohrozil Ukrajině zastavením dodávek elektřiny ze Slovenska, pokud Kyjev v pondělí neobnoví tranzit ropy na Slovensko. Dodávky ruské ropy přes Ukrajinu ropovodem Družba na Slovensko a do Maďarska jsou přerušeny po lednových útocích na ukrajinskou energetickou infrastrukturu.

„Pokud v pondělí nebudou obnoveny dodávky ropy na Slovensko, požádám SEPS o zastavení nouzových dodávek elektřiny na Ukrajinu. Jen za leden 2026 bylo těchto nouzových dodávek potřebných ke stabilizaci ukrajinské energetické sítě dvakrát více než za celý rok 2025,“ napsal Fico v prohlášení, které poskytl úřad slovenské vlády.

Společnost SEPS, kterou vlastní slovenský stát, provozuje na Slovensku elektrickou přenosovou soustavu.

Fico tvrdil, že Slovensko dělá pro Ukrajinu více než některé jiné země a že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se chová vůči Bratislavě zlomyslně. Fico znovu kritizoval Ukrajinu, která se od února 2022 brání vojenské invazi Ruska, za to, že před více než rokem neprodloužila smlouvu s Moskvou o tranzitu ruského zemního plynu přes své území na Slovensko.

„Není zřejmé, kdo ropovod poškodil“

Podle světových médií byly důvodem přerušení provozu ropovodu Družba útoky Ruska. Fico tento týden před novináři ale tvrdil, že není zřejmé, kdo ropovod poškodil. Bratislava také uvedla, že Kyjev opakovaně odkládá zprovoznění Družby. Podle pátečního vyjádření slovenského ministerstva hospodářství ukrajinská strana posunula obnovení dodávek na příští úterý.

Fico dříve řekl, že Kyjev z politických důvodů blokuje obnovení dodávek ropy. Podobně se vyjádřilo tento týden i Maďarsko. Jeho ministr zahraničí Péter Szijjártó hovořil o politickém vydírání, jehož cílem je přimět Maďarsko ke splnění požadavků Kyjeva, mimo jiné umožnit vstup Ukrajiny do Evropské unie.

Slovensko a Maďarsko už ve středu shodně oznámily zastavení vývozu nafty na Ukrajinu. Budapešť pak uvedla, že zvažuje také zastavení exportu elektřiny a plynu na Ukrajinu, pokud Kyjev neobnoví dodávky ropy ropovodem Družba.

Slovensko a Maďarsko i po ruské vojenské invazi na Ukrajinu kupovaly ruskou ropu. Fico a jeho maďarský kolega Viktor Orbán dlouhodobě zpochybňují sankce EU proti Moskvě za její agresi vůči sousední zemi. Například Česko na surovině z Ruska již není závislé a ropu dostává západní trasou.

Slovenská vláda ve středu kvůli přerušení dodávek ropy přes Ukrajinu vyhlásila stav ropné nouze. Současně umožnila bratislavské rafinerii Slovnaft, která patří do maďarské skupiny MOL, čerpat z nouzových rezerv státu až 250 tisíc tun ropy. Stejné množství ropy vyčlenilo ze svých strategických rezerv také Maďarsko; přednostní přístup k surovině bude mít MOL.

Slovnaft už dříve oznámil, že pracuje na dodávkách ropy prostřednictvím ropovodu Adria, který vede z Chorvatska. Chorvatský ministr hospodářství Ante Šušnjar pak uvedl, že jeho země nepovolí přepravu ruské ropy do Maďarska a na Slovensko.

Maďaři zablokují půjčku EU Ukrajině v objemu v přepočtu takřka 2,2 bilionu korun. Hodlají ji vetovat tak dlouho, dokud Ukrajina neobnoví přepravu ruské ropy právě Maďarsku (a Slovensku). Pikantní je, že Maďarsko společně se Slovenskem a Českem se na zmíněné půjčce ani nepodílí.

Bezúročná půjčka EU Ukrajině, dojednaná loni v prosinci, totiž ve skutečnosti není tak úplně půjčkou, a ani ne ze strany celé EU. Zúčastnění už nyní tuší, že s velkou pravděpodobností nebude splacena a že jde tedy fakticky o jejich dar Ukrajině. Leda že by Rusko zaplatilo Ukrajině válečné reparace, což ovšem předpokládá jeho válečnou kapitulaci. Nebo že by se půjčka splatila z ruských devizových rezerv, ve zmrazeném stavu ležících na účtech zejména v Belgii, která ale jejich využití pro takový účel kategoricky odmítá.

Za účelem poskytnutí tohoto daru Ukrajině si nejprve musí země EU samy půjčit od mezinárodních investorů typu bank či třeba penzijních fondů, aby jej následně mohly Kyjevu převést. Zde už je na místě hovořit opravdu o půjčce se vším všudy. Nikoli však o půjčce v podání celé EU. Půjčí si pouze 24 z 27 zemí EU, a to bez Česka, Slovenska a Maďarska. Daný trojlístek zemí nebude za půjčku ani ručit, a nebude ji ani splácet. Jak se dojednalo rovněž loni v prosinci.

Maďarský premiér Viktor Orbán a ruský prezident Vladimir Putin

Putin „zavařil“ Orbánovi, jenž před blížícími se volbami čelí závažnému výpadku dodávek ruské ropy

Názory

Slovensko, stejně jako Maďarsko učinily kroky k zahájení nouzového čerpání ropy ze svých strategických rezerv. Obě země tak činí v reakci na snížení a posléze úplné zastavení dodávek ropy potrubím Družba. Tím surovina neteče už takřka tři týdny.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Dar může odblokovat Trump

Maďarsko tedy přesto nyní hodlá tuto půjčku, dar, blokovat. Další pikantností je, že dar Ukrajině může odblokovat americký prezident Donald Trump. Pokud totiž jeho administrativa poskytne výjimku z ustanovení, na které se odvolává Chorvatsko, Záhřeb ztratí zdůvodnění, jímž nyní pro změnu blokuje přepravu ruské ropy Maďarsku (a Slovensku). Chorvatsko totiž hlásá, že nemůže přes své území přepravovat Maďarsku námořně dodanou ruskou ropu, neb to právě zapovídají Trumpovy loňské sankce.

Pokud by Trump poskytl výjimku, Maďarsko by získávalo ruskou ropu jadranským ropovodem Adria. Budapešť by pak mohla ztratit důvod blokovat půjčku-dar Ukrajině. Ostatně i sama Ukrajina by jaksi ztratila páku na Budapešť, protože by náhle existovala i jiná cesta – byť, pravda, nákladnější –, jak do Maďarska ruskou ropu přepravovat. Ta chorvatská.

Není vyloučeno, že Trump výjimku poskytne. Ví, že by tím pomohl maďarskému premiérovi Viktoru Orbánovi, jemuž už před blížícími se volbami vyjádřil jednoznačnou podporu. Výjimka by mohla odvrátit riziko růstu cen paliv v Maďarsku, který může být předvolebním hřebíkem do Orbánovy politické rakve.

