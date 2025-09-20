Pražský okruh se stal prioritou. Dokončen má být už za několik let

Vyberte si z našich newsletterů

Pražský okruh má být kompletní v roce 2031, tedy 54 let od začátku stavby jeho prvního úseku, uvedl mluvčí projektu dostavby okruhu Martin Opatrný. Za poslední roky se podle něj projekt přizpůsoboval požadavkům na ochranu životního prostředí a stal se pro stát prioritou. Výstavba prvního úseku začala v roce 1977, zatím poslední část, o který se okruh rozrostl, byl otevřen před 15 roky, a to 20. září 2010. Po dokončení má mít asi 83,6 kilometru, teď je v provozu polovina.

Před 15 lety byl uveden do provozu 23kilometrový jihozápadní úsek, který propojuje brněnskou D1 a plzeňskou dálnicí D5. Součástí stavby byl nejdelší dálniční most v ČR, největší dálniční křížení v zemi a dva tunely, které se zařadily mezi nejdelší v ČR.

Část mezi D1 a D5 odvádí tranzitní dopravu mimo město a ulevila Jižní spojce nebo Barrandovskému mostu. Nyní dokončuje Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) mezi Slivencem a Lochkovským tunelem rekonstrukci, okruh tam dostává nové povrchy a středová svodidla. ŘSD také připravuje zvýšení kapacity v některých místech. Například mezi Třebonicemi a Slivencem by se počet pruhů měl rozšířit na tři plus tři.

Zbývají čtyři úseky

Od roku 2010 zbývá dokončit čtyři úseky okruhu. „Hlavní výzvou zůstává náročné povolování a vypořádání námitek, které u velkých městských staveb trvá roky. Technicky náročná je také koordinace přeložek sítí a realizace velkých objektů, zejména nového mostu přes Vltavu a přeložek velmi vysokého napětí v severní části,“ uvedl Opatrný.

Loni v prosinci začala stavba části mezi Běchovicemi a D1, která se má otevřít v roce 2027. Tři severní úseky mezi Ruzyní a Satalicemi, které by měly odvést tranzitní dopravu z Kbelské a Vysočanské radiály, mají souhlasná stanoviska k posouzení vlivu na životní prostředí (EIA) a dělá se inženýrská a projektová příprava. Do konce září má ŘSD vybrat návrh nového mostu přes Vltavu na úseku mezi Suchdolem a Březiněvsí, jehož stavba má začít v roce 2027. Stavba úseků má být o rok později. Zprovoznění severní části okruhu je v plánu v roce 2031.

Dokončení okruhu podle Opatrného uleví přetíženému městu. „Doprava se definitivně přesune mimo obydlené oblasti a doprava v Praze i Středočeském kraji bude rychlejší, bezpečnější a šetrnější k životnímu prostředí,“ řekl.

Výstavba dálnice

Projekt Pražského okruhu se mění podle standardů ochrany životního prostředí. Severní část bude zahloubená nebo v tunelu a počítá s biokoridorem pro migrující zvěř. Úsek z Běchovic k D1 bude lemovat 7,8 kilometru protihlukových stěn. Při stavbě se využívají nízkohlučné povrchy. Další kompenzační mechanismy vycházejí z požadavků obcí a městských částí, sdělil mluvčí dostavby.

Od roku 2010 se podle Opatrného zlepšil přístup města i státu. „S hlavním městem pravidelně koordinujeme postup a zapracováváme místní požadavky na zlepšení projektu. Stejně tak v rámci přípravy probíhá velmi intenzivní a konstruktivní dialog s dotčenými obcemi a městskými částmi,“ uvedl s tím, že nyní je okruh prioritou.

