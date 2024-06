Putin: Vážím si podpory KLDR ve válce s Ukrajinou

Ruský prezident Vladimir Putin v článku pro severokorejská média poděkoval KLDR za podporu ve válce proti Ukrajině, uvedla agentura Reuters.

Reklama

Západní země se domnívají, že Severní Korea poskytuje Rusku zbraně a munici, kterou ruská armáda používá při bojích na Ukrajině. Moskva i Pchjongjang to však odmítají. Rusko a KLDR podle Putina, který zahájí návštěvu této asijské země, spojuje to, že odmítají světový řád vedený Spojenými státy.

„Velmi si ceníme pevné podpory, kterou KLDR poskytuje ruské speciální vojenské operaci na Ukrajině,“ uvedl Putin. Jako speciální vojenskou operaci označují ruské úřady invazi do sousedního státu, kterou Moskva na Putinův příkaz zahájila v únoru 2022. Podle Putina by Rusko a KLDR měly ještě více spolupracovat s cílem vzdorovat nátlaku, kterému jsou obě země podle něj vystaveny ze strany západních zemí. Rusko, podobně jako KLDR, čelí sankcím ze strany USA či evropských států.

FOTOGALERIE: Ruské rakety zasáhly Charkov

Reklama

V KLDR po 24 letech

Putin dnes zahajuje návštěvu KLDR, kterou naposledy navštívil v roce 2000. Vztahy mezi oběma zeměmi posilují od začátku vílky na Ukrajině. Podle západních zemí Severní Korea pomáhá Rusku s agresí proti Ukrajině dodávkami dělostřelecké munice a balistických raket. OSN uvedla, že alespoň jedna raketa použitá ruskou armádou ve válce na Ukrajině byla vyrobena v KLDR. Podle Ukrajiny Rusko použilo při bojích nejméně 50 severokorejských balistických raket.

Putin píše v článku pro severokorejská média, že obě země spojuje odmítání světového uspořádání pod vedením Spojených států. Pro KLDR je Rusko cenným spojencem, protože Moskva jako stálý člen Rady bezpečnosti OSN blokuje vymáhání rezolucí, které zakazují Severní Koreji mít jaderný program či vyvíjet balistické rakety, a zpřísňování sankcí proti KLDR.

Hlavní část Putinovy návštěvy v Severní Koreji se odehraje ve středu. Ruští činitelé nevylučují, že během návštěvy budou podepsány nové dohody. Součástí ruské delegace jsou i ministr obrany Andrej Belousov a šéf diplomacie Sergej Lavrov. Z KLDR se Putin přesune do Vietnamu.

Putin: O míru můžeme jednat, až Ukrajina splní naše podmínky Politika Ruský prezident Vladimir Putin podle agentury TASS označil stažení ukrajinských vojáků z východu a jihu Ukrajiny za podmínku pro rozhovory s Kyjevem. Ukrajinské jednotky podle šéfa Kremlu musí opustit Doněckou, Luhanskou, Chersonskou i Záporožskou oblast, tedy regiony, které Rusko částečně okupuje. Jakmile to Kyjev učiní a zaváže se nevstoupit do NATO, Moskva přeruší palbu a bude připravena k jednání, cituje TASS ruského vůdce. ČTK Přečíst článek

Páchali Rusové v Mariupolu válečné zločiny? Použili hladovění civilistů jako vojenskou taktiku Politika Ruské invazní síly používaly během 85 dní trvajícího obléhání ukrajinského města Mariupol v roce 2022 jako vojenskou taktiku hladovění civilistů. Uvedla to podle agentury Reuters organizace specializující se na humanitární právo Global Rights Compliance ve své zprávě. ČTK Přečíst článek