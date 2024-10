Severokorejci poslali Putinovi výzbroj za 5,5 miliardy dolarů

Severní Korea dodala Rusku v rámci podpory jeho invaze na Ukrajinu výzbroj až za 5,5 miliardy dolarů (129 miliard korun). Další stovky milionů by KLDR mohla získat z Moskvy výměnou za vyslání severokorejských vojáků na Ukrajinu, uvedla ve své studii německá Nadace Friedricha Neumanna.

Studie analyzovala zveřejněné zprávy zpravodajských služeb, uniklé dokumenty a ceny munice z předchozích severokorejských zbrojních obchodů. Na základě toho výzkumníci odhadli objem severokorejských dodávek zbraní do Ruska od února 2022 na 1,7 až 5,5 miliardy dolarů.

Pchjongjang žádná data ke svým zbraňovým obchodům nezveřejňuje, přesnější odhad je proto téměř nemožný. Jihokorejská tajná služba vychází ve svých zprávách mimo jiné ze satelitních snímků, které využívá ke sledování lodního provozu mezi Severní Koreou a Ruskem. Podle těchto zpráv KLDR podporuje ruskou armádu především dělostřeleckými granáty a raketami krátkého doletu.

Jihokorejská centrální banka odhaduje celkový objem severokorejského hrubého domácího produktu (HDP) za loňský rok na ekvivalent 23 miliard dolarů (539 miliard korun).

Rusko a Severní Korea prohloubily spolupráci po rozpoutání ruské války proti Ukrajině v únoru 2022. Vzájemný obranný pakt podepsali prezidenti obou zemí Vladimir Putin a Kim Čong-un během Putinovy červnové návštěvy Pchjongjangu. Jižní Korea, Ukrajina či USA tvrdí, že severokorejští vojáci se připravují k nasazení ve válce, aby podpořili Rusko.

