Česko obdrželo miliardy na dostavbu Pražského okruhu
Evropská investiční banka uvolnila Česku půjčku 5,1 miliardy korun na stavbu Pražského okruhu a pět miliard korun na železniční projekty. Poskytnutá půjčka je součást už dříve schváleného financování, na kterém se Česko s bankou dohodlo. Celkem by od banky na rozvoj dopravní infrastruktury mělo dostat 65 miliard korun.
Evropská investiční banka peníze poslala ministerstvu financí, které je prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) převede Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) a Správě železnic. Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) už dříve uvedl, že půjčka od banky je levnější než jiné způsoby financování stavby dopravní infrastruktury.
U Pražského okruhu poslouží půjčka od banky k financování stavby úseku mezi dálnicí D1 a Běchovicemi. „Tato investice pomůže omezit dopravní zácpy, zlepšit kvalitu ovzduší i celkově životního prostředí a posílit dopravu v České republice. Je to strategický krok vpřed pro místní i mezinárodní dopravu,“ uvedl viceprezident Evropské investiční banky Marek Mora. Banka upozornila, že Pražský okruh je součástí transevropských dopravních sítí (TEN-T).
Na stavbu Pražského okruhu by mělo Česko od banky získat ještě dalších pět miliard korun. Banka je uvolní v pokročilejší fázi realizace projektu. Úsek okruhu, který je nyní ve výstavbě, by měl být dokončen a uveden do provozu na přelomu let 2027 a 2028.
Správa železnic by měla půjčku využít k modernizaci páteřních i regionálních tratí a k nákupu vozidel údržby. Celkem by od Evropské investiční banky měla do roku 2027 získat půjčku za 55,3 miliardy korun. Projekty, do kterých investice půjdou, by měly být dokončeny do roku 2030.
Evropská investiční banka je institucí Evropské unie, která se specializuje na poskytování dlouhodobých úvěrů. Jejími akcionáři jsou členské státy EU. Loni skupina v Česku podpořila projekty za 2,47 miliardy eur (62,6 miliardy korun). Proti roku 2023 se podpora zvýšila o třetinu.
Pražský okruh má být kompletní v roce 2031, tedy 54 let od začátku stavby jeho prvního úseku, uvedl mluvčí projektu dostavby okruhu Martin Opatrný. Za poslední roky se podle něj projekt přizpůsoboval požadavkům na ochranu životního prostředí a stal se pro stát prioritou. Výstavba prvního úseku začala v roce 1977, zatím poslední část, o který se okruh rozrostl, byl otevřen před 15 roky, a to 20. září 2010. Po dokončení má mít asi 83,6 kilometru, teď je v provozu polovina.
