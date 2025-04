Naši vojáci bojují na straně Rusů, potvrdili Severokorejci

Severní Korea poprvé potvrdila, že vyslala své vojáky, aby bojovali na straně Ruska ve válce s Ukrajinou.

Pchjongjang tvrdí, že tak významně přispěl k vyhnání ukrajinských vojsk z ruského území, píší agentury s odvoláním na severokorejská státní média. Moskva uvedla, že ruská armáda vytlačila z Kurské oblasti všechny zbývající ukrajinské vojáky, kteří část tohoto ruského regionu obsadili loni v létě. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj naopak v neděli sdělil, že ukrajinští vojáci dál bojují v Kurské a Belgorodské oblasti na západě Ruska.

Ústřední vojenská komise vládnoucí Dělnické strany KLDR uvedla, že vůdce Kim Čong-un rozhodl o nasazení vojáků na straně Ruska na základě smlouvy o komplexním strategickém partnerství, kterou loni podepsal s Putinem.

„Na základě rozkazu hlavy státu se dílčí jednotky ozbrojených sil republiky dívaly na území Ruska jako na území své země a prokázaly pevné spojenectví mezi oběma zeměmi,“ uvedla komise podle severokorejské státní agentury KCNA.

Výpomoc od diktátora. Putinovi ve válce významně pomáhá severokorejská munice Politika Severní Korea nabídla Rusku nejen své vojáky, kteří se koncem loňského roku zapojili do války proti Ukrajině a po boku ruských vojsk pomohli zastavit invazi ukrajinských vojsk do Kurské oblasti na západě Ruska. Mnohem významnější pro strategii Ruska je přísun severokorejské výzbroje a munice, která proudí na východní frontu. Za posledních 20 měsíců se miliony severokorejských dělostřeleckých nábojů dostaly do předních linií, uvedla agentura Reuters v článku o zapojení KLDR do války po boku Ruska. Článek vznikl ve spolupráci s britskou výzkumnou organizací Open Source Centre a s využitím poznatků jihokorejské a ukrajinské rozvědky (HUR). ČTK Přečíst článek

Znepokojení Američané

Americké ministerstvo zahraničí v reakci na oznámení Pchjongjangu uvedlo, že Washington je znepokojen účastí Severní Koreje ve válce Ruska s Ukrajinou. „Nadále nás znepokojuje přímé zapojení (KLDR) do války,“ uvedl podle Reuters mluvčí ministerstva s tím, že nasazení severokorejských vojáků v Rusku a jakákoli podpora poskytovaná Moskvou na oplátku musí skončit. Třetí země jako Severní Korea podle stanoviska ministerstva „nesou odpovědnost“ za válku, protože ji svojí podporou prodlužují.

Podle jihokorejského ministerstva obrany je dnešní vyjádření KLDR o vyslání vojáků do Ruska „přiznáním zločinu“. Soul odsoudil svého severního souseda za „nelidské a nemorální“ rozhodnutí vyslat mladé lidi do boje s vidinou získání podpory pro vlastní režim.

Ukrajinské jednotky do západoruského regionu vpadly před téměř devíti měsíci, na počátku loňského srpna - a až tuto sobotu Moskva přišla s tvrzením, že je se je ruským jednotkám podařilo úplně vytlačit z ruského území, což ale vzápětí Kyjev popřel.

Aktualizováno Kdo všechno bojuje na Ukrajině? Zajali jsme dva čínské vojáky, uvedl Zelenskyj Politika Ukrajinští vojáci se v boji na východě země střetli s šesti čínskými vojáky, dva z nich zajali, řekl podle agentur novinářům ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Až dosud se vědělo, že do války proti Ukrajině se na straně Ruska zapojili severokorejští vojáci. Kyjev podle Zelenského očekává vysvětlení Pekingu a reakci Washingtonu. Ukrajinské ministerstvo zahraničí si předvolalo čínského chargé d´affaires, aby ohledně čínských vojáků bojujících v ruských silách podal vysvětlení, uvedl vzápětí ministr zahraničí Andrij Sybiha. ČTK Přečíst článek

Náčelník ruského generálního štábu Valerij Gerasimov podle Kremlu o opětovném ovládnutí Kurské oblasti informoval Putina na sobotní schůzce. Náčelník generálního štábu v hlášení zmínil roli tisíců severokorejských vojáků, které KLDR na pomoc Rusku vyslala. „Bojovali po boku ruských vojáků,“ řekl Gerasimov, který ocenil jejich profesionalitu, odvahu a hrdinství. Rusko tak poprvé potvrdilo, že severokorejští vojáci bojují po boku Rusů v Kurské oblasti.

Severní Korea podle ukrajinských představitelů Moskvě poskytla celkem 14 tisíc vojáků, z toho 3 tisíce tvořily posily, které měly nahradit ztráty. Vzhledem k tomu, že jim chyběla obrněná vozidla a zkušenosti s válkou s použitím dronů, severokorejské jednotky utrpěly těžké ztráty, ale rychle se přizpůsobily, píše agentura Reuters.

Reuters v nedávném článku informoval, že KLDR sice poskytla Moskvě vojáky, aby pomohli vytlačit ukrajinská vojska z Kurské oblasti, ale že mnohem významnější je přísun severokorejské výzbroje a munice proudící na východní frontu. Do předních linií se tak za posledních 20 měsíců dostaly miliony severokorejských dělostřeleckých granátů.