Běchovice, Újezd nad Lesy a Úvaly se dočkají obchvatu za necelé čtyři miliardy

Ředitelství silnic a dálnic začalo stavět obchvat pražských městských částí Běchovice a Újezd nad Lesy a středočeských Úval. Přeložka silnice I/12 dlouhá 12,6 kilometru přímo navazuje na rozestavěný úsek Pražského okruhu z Běchovic k dálnici D1. Stavba vyjde na 3,78 miliardy korun bez DPH, zprovoznit by se měla společně s novým úsekem Pražského okruhu na přelomu let 2027 a 2028, uvedl Václav Koblenc z ŘSD.

Obchvat má omezit při cestách mezi Kolínskem a Prahou zdlouhavé průjezdy přes jednotlivé pražské městské části a přes Úvaly. Zároveň by se mimo obydlené ulice měla odklonit veškerá tranzitní, meziměstská a příměstská doprava. "Nová poloha silnice mimo zastavěné části umožňuje postavit i prostorově náročnější, čtyřpruhové, směrově dělené příčné uspořádání, které odpovídá nynějším a předpokládaným dopravním zatížením," uvedl ministr dopravy Martin Kupka (ODS).

Podle generálního ředitele ŘSD Radka Mátla je stavba naplánovaná na 30 měsíců, měla by se tedy na přelomu let 2027 a 2028 zprovoznit společně s novým úsekem Pražského okruhu. Bude to ale záviset i na vývoji obou staveb. "Harmonogram je extrémně napjatý, v těchto dnech začínáme skrývkami ornice a zemními pracemi," sdělil ČTK ředitel projektu Roman Zbořil ze společnosti Skanska. Stavba je podle něj netypická vedením dlouhých úseků v zářezu či za protihlukovými valy. "Přemisťovat tak budeme opravdu velké objemy zeminy. Na poměrně krátkém úseku navíc postavíme celkem 23 mostů a šest mimoúrovňových křižovatek," dodal Zbořil.

Na mimoúrovňové křižovatce v Tuklatech přibude v budoucnu ještě rameno pro silnici II/101 směrem na Jirny. Součástí stavby bude také drenážní systém nebo 596 metrů dlouhý protihlukový val, který ochrání zástavbu v Květnici v části Na Ladech. Bude vysoký až osm metrů a po celé délce ho doplní protihluková stěna. Trasu už prozkoumali archeologové, objevili například stopy osídlení z doby bronzové, pohřebiště kultury lukostřelců. V hrobech nalezli hroty šípů, našly se i zbytky keramiky.

