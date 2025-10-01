Pecina přebírá ostravskou huť. Čeká ji restart i bolestivé škrty
Zkrachovalou huť Liberty Ostrava převzala od insolvenčního správce Šimona Petáka společnost Nová Huť bývalého ministra Martina Peciny. Její generální ředitel Radek Strouhal (na snímku vlevo) ve středu řekl, že podnik bude pokračovat ve výrobě. Nevyhne se ale ještě propouštění. V současnosti má huť přes 2350 zaměstnanců. Nevyužitou část areálu chce Nová huť nabídnout developerům.
Strouhal a odborový předák Petr Slanina řekli, že nový majitel slezské huti a odboráři dohodli novou kolektivní smlouvu. Podepíšou ji dnes. „Nárůst mezd máme domluvený 2000 korun do všech tarifů plus vánoční odměnu 5000 korun,“ řekl Slanina. Smlouva bude platit do 31. března 2028.
„Uvědomuju si obrovskou zodpovědnost, která na nás přišla. Máme zodpovědnost za více než 2000 zaměstnanců. Zároveň kupujeme obrovský areál,“ řekl Strouhal. Důležité podle něj bude získat důvěru zákazníků, dodavatelů i lidí v huti.
„Chceme dát signál zaměstnancům, že se povedla dohodnout poměrně dobrá dohoda pro obě dvě strany, a chceme ukázat, že to myslíme vážně, že přinášíme nějakou stabilitu. Proto došlo i k prodloužení původního termínu kolektivní smlouvy až do března 2028,“ řekl ředitel.
Slanina řekl, že prodloužení smlouvy je pro zaměstnance hodně důležité. Ve smlouvě jsou podle něj body, se kterými jsou spokojeni, i takové, o kterých budou muset odboráři do budoucna jednat. Jde především o výši odstupného, které bylo dříve nadstandardní. „Spadli jsme na klasické zákonné odstupné, to znamená tři plus dva (měsíce). V podstatě jsme ustoupili o šest platů,“ řekl Slanina.
Liberty Ostrava vyráběla ocel hlavně pro stavebnictví, strojírenství a petrochemický průmysl. Od roku 2019 patřila Liberty Steel Group z koncernu GFG Alliance britského podnikatele Sanjeeva Gupty. Dostala se ale do dluhů a skončila v konkurzu. Jediným zájemcem o koupi bylo sdružení Pecinových společností SPV NH Ostrava a SPV NH Koksovna, nyní Nová Huť, které za celý závod nabídly 3,01 miliardy korun.
Převod schvalovaly insolvenční soud i Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Peták řekl, že rozsahem, komplexitou a rychlostí uzavření se jednalo o unikátní transakci.
V současné době v Liberty Ostrava fungují tři závody, jejichž provoz tollingově financují jiné firmy. Při takovém financování tollingová společnost pořizuje materiál, poskytuje ho výrobci a za zpracování mu dává odměnu. Prvovýrobu, tedy výrobu oceli, Liberty Ostrava ukončila, když předloni odstavila vysokou pec a loni koksovnu. Proto musí polotovary dovážet.
„Dneska provozujeme naplno provoz rourovny, rozbíhá se naplno provoz Steckelu (Steckelovy válcovny), to znamená výroby svitků, a ve spolupráci s tollingovým partnerem běží středojemná válcovna. Uvažujeme o tom, že bychom spustili i hrubou válcovnu. Máme plány na to, aby tato továrna mohla dál vyrábět, mohla přinášet přidanou hodnotu,“ řekl Strouhal.
Bude podle něj pokračovat tollingové financování. „Dneska přepnout hned na bankovní financování zaprvé není možné, protože důvěru bank zatím nemáme a musíme si ji teprve získat,“ řekl Strouhal. Výhodou tollingu podle něj je, že pro zákazníky se změní jen certifikáty, které už nebudou označené Liberty, ale Nová Huť. „Trochu věřím, že se nám zlepší i spolehlivost dodávek,“ řekl ředitel.
Na Novou Huť dnes přešlo přibližně 2350 aktivních zaměstnanců. „To číslo je vyšší, ale jsou tam nějací lidé ve výpovědi. Počítáme ještě s redukcí. Cílový stav za mě je dostat se někde ke 2000,“ řekl Strouhal.
Liberty Ostrava byla dlouhodobě ve finančních problémech. Insolvenční řízení vyústilo v prodej, který má zajistit pokračování klíčového hutního podniku ve Slezsku. Nová Huť plánuje restrukturalizaci, investice i lepší využití areálu. Zatímco část pracovníků o zaměstnání přijde, vedení podniku slibuje stabilizaci výroby a udržení většiny pracovních míst.
