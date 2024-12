Akciím se letos dařilo. V Americe hodně, v Evropě méně

Zatímco velké americké akciové indexy posílily o 15 až 30 procent, v Evropě to bylo v průměru jen 10 procent. Lépe se vedlo také asijským cenným papírům. Tuzemští investoři si ale mohou mnout prsty. Akcie pražské burzy jim letos vydělaly přes 24 procent.

Investoři do akcií mohou otevřít velkou láhev šampaňského. Mají za sebou velice povedený rok. „Nejlépe se dařilo americkým trhům, kde nejznámější akciový index S&P 500 opakovaně překonával historické rekordy,“ říká Lukáš Raška, analytik společnosti Portu na adresu indexu, který letos posílil o 26 procent.

Rok 2024 patřil technologickým akciím. Ještě lépe si tak vedl technologický index Nasdaq Composite, který poprvé v historii překonal hranici 20 tisíc bodů a roste o více než 33 procent. „Akciím amerických společností se dařilo, protože americká ekonomika zůstala silná a odolná díky vládním výdajům v období vysokých úrokových sazeb,“ podotýká Raška. Navíc se podařilo zkrotit inflaci, což umožnilo tamní centrální bance Fed zahájit cyklus snižování úrokových sazeb.

Efekt Trump

Analytici se shodují, že americké akcie táhnou nahoru hlavně inovace, zejména vzestup generativní umělé inteligence (AI). Lídři v této oblasti vzešli ze Spojených států. „Tento fenomén přitahoval obrovské množství investičního kapitálu. Investoři doufají, že AI přinese tzv. pozitivní nabídkový šok, který by mohl zvýšit produktivitu a podpořit dlouhodobý růst americké ekonomiky,“ konstatuje Kryštof Míšek, hlavní ekonom Argos Capital.

Dařilo se známým technologickým gigantům, kteří tvoří nejhodnotnější společnosti světa. Akcie Nvidie vzrostly letos o 185 procent. „Firma těží z obrovské poptávky po čipech pro datová centra, které mimo jiné pohánějí umělou inteligenci,“ poznamenává Raška. Dařilo se ale i dalším technologickým gigantům jako Apple, Alphabet, Meta nebo Tesla. Ty si připisují od 39 po 80 procent.

U Tesly byl nejvýraznější efekt amerických prezidentských voleb, které vyhrál Donald Trump. Toho v kampani vydatně podporoval majitel Tesly, Elon Musk. Akcie Tesly od počátku roku do voleb posílily jen o pět procent. Za necelé dva měsíce, které uběhly od vítězství Trumpa, vyskočily o 73 procent.

Evropa

V Evropě je situace o něco horší. „Inflace sice klesla ke dvouprocentní hranici, ale ekonomická situace na „starém kontinentu“ zůstává nepříznivá,“ připomíná Raška. Problémy jsou nejpalčivější v největší evropské ekonomice, v Německu, které prochází deindustrializací. „Tamní automobilový průmysl technologicky zaostává v přechodu na elektromobilitu a není konkurenceschopný vůči levnější čínské konkurenci,“ připomíná Raška.

Je proto paradoxní, že německý index DAX 40 láme rekordy a od ledna posílil o desetinu. Částečně za to může globální působnost velkých německých značek, které nejsou závislé jen domácí na německé poptávce. Mezi akciové hvězdy starého kontinentu se řadí indexy pražské burzy PX, který se ziskem přes 24 procent jen těsně zaostal za slavným americkým S&P 500.

Naproti tomu francouzský index CAC 40 končí rok v mínusu, když odepsal přes dvě procenta. Jde důsledek tamní politické nestability. Měřeno klíčovým panevropským indexem Euro Stoxx 50 si letos evropské akcie připisují lehce přes deset procent. V porovnání s americkými cennými papíry tak za sebou mají historicky nejhorší rok.

Asie

Akciím se letos dařilo také na většině asijských trhů. Japonským společnostem se díky slabému jenu nadále daří a klíčový index Nikkei 225 překonává historické úrovně. Špatná situace přetrvává v Číně, kde hospodářský růst zpomaluje kvůli nízkému přílivu zahraničních investic, obchodní válce s USA, obrovským problémům v realitním sektoru a slabé spotřebitelské poptávce. Čínská vláda pravidelně zavádí nová podpůrná opatření, která však zatím nemají kýžený efekt. Index Hang Seng sice letošní rok končí s dvojciferným ziskem, oproti historickému maximu z roku 2018 ale výrazně zaostává.

