Americká vláda začala rok bez peněz, 750 tisíc lidí je na nuceném volnu

Americká vláda ve středu vstoupila do nového fiskálního roku, aniž by měla zajištěné financování. To znamená, že řada federálních agentur a úřadů bude muset dočasně omezit svůj chod, uvádí agentury. Demokraté a republikáni se totiž nedohodli na návrhu, který by odvrátil tento scénář známý pod anglickým názvem shutdown.

Ve Spojených státech začíná fiskální rok 1. října. Stalo se tak o půlnoci washingtonského času, tedy ve středu v 6:00 SELČ.

Se zahájením nového fiskálního roku nemá federální vláda zaručené financování. To znamená, že řada federálních úřadů a agentur bude muset omezit svůj chod, než se situace vyřeší. Část federálních zaměstnanců pak úřady pošlou na nucené volno. Podle agentury AP se bude jednat o zhruba 750 tisíc lidí.

Americký Senát v noci na dnešek hlasoval o dvou návrzích republikánů a demokratů, které mohly zajistit financování vládě. Ani jeden však nezískal dostatečný počet hlasů. Republikánský návrh Senát odmítl podruhé, před tím ho schválila Sněmovna reprezentantů. Text umožňoval vládu financovat do 21. listopadu. Republikáni chtějí svůj návrh předložit znovu k hlasování ještě tento týden.

Šéf demokratických senátoru Chuck Schumer vyzval republikány, aby začali jednat o kompromisu. Lídr republikánských senátorů John Thune dal místo toho najevo, že se bude snažit dostat na svou stranu „hrstku demokratických senátorů“, která by stačila k schválení republikánského návrhu.

V hlasování, které se v Senátu uskutečnilo dnes v noci, republikánský návrh podpořilo 55 senátorů - 52 z republikánské strany a tři z demokratického táboru. Thuneovi tak stačí přesvědčit pět demokratických zákonodárců, aby dosáhl svého cíle.

Republikáni a demokraté si přehazují politickou odpovědnost za vzniklou situaci. Americký prezident Donald Trump však vnímá takzvaný shutdown jako příležitost pro seškrtání opatření a programů, kterým jsou naklonění demokraté.

Naposledy se obdobná situace, kdy vláda neměla zajištěné financování, stala mezi lety 2018 a 2019, tedy v době prvního prezidentského mandátu Donalda Trumpa.

Dalibor Martínek: Předvolební průzkumy jsou jako fotbal. Sledujete je, ale nic vám to nepřinese

Předvolební Superdebata
ČTK
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Tak nám to skončilo, ty předvolební průzkumy. Poslední míč vykopl Median, od teď už musí být agentury zticha až do konce voleb. A co říká Median? To už také nelze napsat. Je to trošku nefér vůči nám divákům, rádi se na průzkumy díváme, jak kdo klesá nebo stoupá.

Bohužel, podle zákona se už nedozvíme nic. Což vypadá na trochu zvláštní zákon, aby prý průzkumy nemohly ovlivňovat voliče. My chceme být ovlivňováni. Chceme vidět, jak nám ten který manšaft šlape, jak který koníček cválá.

Zákaz zveřejňování průzkumů krátce před volbami vymysleli v minulosti zvolení poslanci. Což může působit jako trochu nefér vůči malým stranám. Takže vy už tam jste, a teď nechcete, aby nějaký průzkum ohrozil místo u stolu, o které usilujeme? Je to jako byste nemohli vidět posledních deset minut Ligy mistrů, aby vaše fandění neovlivnilo výsledek. Jasně, je to trochu přitažené porovnání, ale něco na něm je.

Má tento zákaz zveřejňování výsledků průzkumů znamenat, že se české průzkumné agentury nechovají férově? Že někomu účelově nadržují, aby ho buď posunuly do Poslanecké sněmovny, nebo ho naopak vyřadily z kola ven? O neférovosti průzkumů přitom žádná politická strana nikdy nehovořila. Naopak si každá sledovala, aby v těchto „objektivních“ průzkumech vypadala co nejlépe.

Aby si volič řekl: nenechám propadnout svůj hlas pro stranu, která je hluboko pod pěti procenty. Dám ho někomu s větší nadějí na zvolení. V tom je ono skryté kouzlo průzkumů. Vypadají jako nezávislé, a možná i jsou nezávislé. Ale, a to je skutečnost, ovlivňují sentiment voličů.

Takže teď už bohužel podle zákona nemohu sdělit, podle které agentury získá ANO třeba 27 procent hlasů nebo podle jiné 33 procent. Nebo jestli se Motoristé stanou jazýčkem na vahách letošního výsledku. Protože podle různých v minulosti zveřejněných průzkumů měli být štikou v rybníce. Ale podle jiných nemají na úspěch šanci.

Najít ten správný čudlík

Teď musíme psát tajnosnubně. O průzkumech ani slovo. A volič, i ten nerozhodnutý, musí ve tmě najít správný čudlík. Ostatně, měl se rozhodnout dřív, nečekat na průzkumy. Slyšel a viděl toho už dost.

Jak uvedl šéf sociologické společnosti STEM Martin Buchtík v nedávném rozhovoru pro newstream.cz. „Jedenáct procent lidí říká: rozhodnu se v pátek nebo až v sobotu. Vždy slýcháme, že se výzkumy opět netrefily. Ale výzkumy i kvůli moratoriu, které je 72 hodin před otevřením volebních místností, jsou realizovány týden před volbami, spíš deset dní. Nemohou zaznamenat posuny na poslední chvíli, které jsou čím dál významnější pro výsledek.“

O průzkumech už se nebavme, skončily. Byla to pro někoho možná zábava. Teď už by probírání jejich výsledků nemuselo být zákonné. Už můžeme jenom vhodit. Anebo si vsadit u sázkových společností. Podle sázkové kurzu. Sázkové kanceláře nedělají průzkumy, ale mají experty, nabízejí kurzy. Jako kdyby šlo o fotbal.

