Padesát litrů a dost. Slovinsko zavedlo na benzinkách limity pro tankování
Úřady ve Slovinsku kvůli nedostatku pohonných hmot na čerpacích stanicích zavedly dočasná omezení při tankování: 50 litrů na den pro soukromé vozy, 200 litrů pro firmy a další prioritní uživatele, jako jsou zemědělci, napsala agentura Reuters. Omezení zůstanou v platnosti do odvolání, oznámil premiér Robert Golob.
Nedostatek paliv na čerpacích stanicích byl částečně způsoben přeshraničním tankováním zahraničními motoristy a hromaděním zásob v důsledku války v Íránu, která vyvolává obavy o bezpečnost dodávek. Děje se tak právě v době, kdy země volí nový parlament.
„Dovolte mi ujistit vás, že ve Slovinsku je dostatek paliva, sklady jsou plné a nehrozí nedostatek paliva,“ prohlásil Golob, liberál, který v dnešních volbách svádí souboj s pravicovým populistou Janezem Janšou. Golob tvrdil, že celý problém spočívá v přepravě paliv na čerpací stanice a že maloobchodu pomůže armáda svými cisternami. Vláda také doporučila čerpadlářům, aby připravili zvláštní opatření vůči motoristům ze zahraničí, aniž byla konkrétnější.
Limity zavedla i síť MOL
Největší slovinská distribuční společnost Petrol, v níž má stát téměř třetinový podíl, se v posledních dnech kvůli nedostatku paliva potýká s dlouhými frontami na svých čerpacích stanicích. Mnoho čerpacích stanic po celém Slovinsku bylo dnes uzavřeno. Ty, které patří maďarské skupině MOL, zůstaly otevřené, ale již omezily nákup na 30 litrů pro jednotlivce a 200 litrů pro firmy.
Ceny pohonných hmot v Česku výrazně rostou a po necelých dvou letech se benzin znovu dostal na hranici 40 korun za litr. Hlavním důvodem je eskalace konfliktu na Blízkém východě, která zvyšuje ceny ropy na světových trzích. Zdražování přitom dopadá výrazněji na naftu než na benzin
Vláda na nedělním mimořádném zasedání obvinila Petrol z neodstraňování poruch v distribuci pohonných hmot a nařídila vyšetřování možných porušení předpisů v obchodování s pohonnými hmotami a v oblasti správy kritické infrastruktury. Vyzvala také slovinský státní investiční fond, aby požádal o svolání schůze akcionářů Petrolu a o zvláštní audit logistických operací společnosti po 16. březnu. Vláda také nařídila ministerstvu vnitra předložit zprávu ohledně „možných podezření“ z trestné činnosti některých zaměstnanců Petrolu.
Petrol na žádost Reuters o vyjádření nereagoval. V sobotu uvedl, že dodávky pohonných hmot zůstávají stabilní a že zdroje dodávek jsou zajištěny, přičemž občasný nedostatek na jednotlivých benzinkách vysvětloval zvýšenou poptávkou v daném místě.
ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.
Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka.
O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.
Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.
Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.