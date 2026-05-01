Zisky ExxonMobil a Chevron prudce klesly. Válka s Íránem narušila dodávky ropy
Dvě největší americké ropné společnosti, ExxonMobil a Chevron, v prvním čtvrtletí výrazně snížily zisky kvůli výpadkům dodávek způsobeným konfliktem s Íránem. Přesto jejich výsledky překonaly očekávání analytiků, a to navzdory prudkým výkyvům cen ropy a napětí na globálním energetickém trhu.
Zisk dvou největších amerických ropných firem ExxonMobil a Chevron se v prvním čtvrtletí meziročně prudce snížil. Poškodily je výpadky dodávek kvůli válce s Írán. Čistý zisk Chevronu se v období od ledna do března snížil o 36 procent na 2,2 miliardy dolarů (45,6 miliardy Kč) a zisk Exxonu klesl o 45 procent na 4,2 miliardy dolarů. Výsledky obou firem ale překonaly odhady analytiků.
Ceny ropy byly během prvních dvou měsíců roku nízké, protože se očekávalo, že jí bude na trhu přebytek. Po útoku Spojené státy a Izrael na Írán 28. února ale náhle prudce vzrostly. Zvýšily se o 57 procent, protože válka způsobila jedno z největších narušení dodávek ropy v historii.
Ropaři pod tlakem
„Globální energetický systém je nadále pod extrémním tlakem,“ řekl v rozhovoru se zpravodajským serverem CNBC generální ředitel Chevronu Mike Wirth. Dodal, že svět bude čelit rostoucím cenám ropy, dokud nebude znovu otevřen Hormuzský průliv.
Chevron není ve srovnání s ostatními firmami v oboru na těžbě na Blízkém východě příliš závislý. Z tohoto regionu pochází méně než pět procent jeho produkce. Těžba v Spojené státy zůstala na vysoké úrovni a již třetí čtvrtletí po sobě překročila dva miliony barelů denně, uvedla společnost.
Naopak ExxonMobil na Blízkém východě vyprodukuje zhruba 20 procent své ropy a plynu. To je jeden z největších podílů ve srovnání s konkurenty, píše agentura Reuters.
