Rusko zakáže vývoz benzinu až do konce července, chce stabilizovat domácí ceny
Moskva od 1. dubna znovu zavede zákaz vývozu benzinu, který má trvat do konce července. Opatření má zabránit růstu cen pohonných hmot na domácím trhu a zajistit dostatek paliv v době napjaté situace na globálních energetických trzích.
Ruské úřady se rozhodly zakázat od 1. dubna vývoz benzinu. Zákaz bude podle zdrojů agentury TASS platit do konce července. Rozhodnutí padlo po schůzce vicepremiéra Alexandra Novaka se zástupci ropných společností.
Novak již dříve uvedl, že vláda musí okamžitě podniknout kroky k zabránění růstu cen na čerpacích stanicích a k zajištění stability domácího trhu s pohonnými hmotami. Podle ruských médií se v některých regionech v posledních týdnech objevily problémy s dodávkami a tlak na růst cen.
Rusko podobné opatření nepřijímá poprvé. Vývoz benzinu omezilo už v roce 2023 a k restrikcím se vracelo i v roce 2024, kdy reagovalo na sezónní růst poptávky a výpadky v rafinérském sektoru. Na začátku letošního roku vláda zákaz částečně uvolnila, zejména pro velké producenty, zatímco menší obchodníci čelili omezením déle. Nové rozhodnutí tak představuje návrat k přísnějšímu režimu.
Důvodem jsou vedle domácí poptávky i technické a bezpečnostní faktory. Ruské rafinerie se v uplynulém roce opakovaně staly terčem útoků dronů, což vedlo k dočasným výpadkům produkce. To spolu se sezónním nárůstem spotřeby na jaře a v létě zvyšuje tlak na dostupnost paliv na domácím trhu.
Opatření může mít dopad i na zahraniční trhy, především v regionech, kam Rusko tradičně vyváží ropné produkty, jako jsou části Afriky, Blízkého východu nebo postsovětské země. Celkový vliv na evropský trh by však měl být omezený, protože dovoz ruských ropných produktů do Evropské unie po zavedení sankcí výrazně klesl.
Rusko patří mezi významné exportéry ropných produktů a podle dostupných údajů v posledních letech vyváželo několik milionů tun benzinu ročně. Omezení exportu tak může přispět k utažení nabídky na některých trzích a nepřímo ovlivnit ceny pohonných hmot.
Zatím není jasné, zda vláda opatření ještě upraví podle vývoje situace na trhu. V minulosti Moskva zákaz opakovaně měnila nebo částečně rušila v závislosti na domácích zásobách a cenách.