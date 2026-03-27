newstream.cz Politika Rusko zakáže vývoz benzinu až do konce července, chce stabilizovat domácí ceny

Rusko zakáže vývoz benzinu až do konce července, chce stabilizovat domácí ceny

V Rusku jsou pohonné hmoty na příděl
Moskva od 1. dubna znovu zavede zákaz vývozu benzinu, který má trvat do konce července. Opatření má zabránit růstu cen pohonných hmot na domácím trhu a zajistit dostatek paliv v době napjaté situace na globálních energetických trzích.

Ruské úřady se rozhodly zakázat od 1. dubna vývoz benzinu. Zákaz bude podle zdrojů agentury TASS platit do konce července. Rozhodnutí padlo po schůzce vicepremiéra Alexandra Novaka se zástupci ropných společností.

Novak již dříve uvedl, že vláda musí okamžitě podniknout kroky k zabránění růstu cen na čerpacích stanicích a k zajištění stability domácího trhu s pohonnými hmotami. Podle ruských médií se v některých regionech v posledních týdnech objevily problémy s dodávkami a tlak na růst cen.

Rusko podobné opatření nepřijímá poprvé. Vývoz benzinu omezilo už v roce 2023 a k restrikcím se vracelo i v roce 2024, kdy reagovalo na sezónní růst poptávky a výpadky v rafinérském sektoru. Na začátku letošního roku vláda zákaz částečně uvolnila, zejména pro velké producenty, zatímco menší obchodníci čelili omezením déle. Nové rozhodnutí tak představuje návrat k přísnějšímu režimu.

Důvodem jsou vedle domácí poptávky i technické a bezpečnostní faktory. Ruské rafinerie se v uplynulém roce opakovaně staly terčem útoků dronů, což vedlo k dočasným výpadkům produkce. To spolu se sezónním nárůstem spotřeby na jaře a v létě zvyšuje tlak na dostupnost paliv na domácím trhu.

Opatření může mít dopad i na zahraniční trhy, především v regionech, kam Rusko tradičně vyváží ropné produkty, jako jsou části Afriky, Blízkého východu nebo postsovětské země. Celkový vliv na evropský trh by však měl být omezený, protože dovoz ruských ropných produktů do Evropské unie po zavedení sankcí výrazně klesl.

Rusko patří mezi významné exportéry ropných produktů a podle dostupných údajů v posledních letech vyváželo několik milionů tun benzinu ročně. Omezení exportu tak může přispět k utažení nabídky na některých trzích a nepřímo ovlivnit ceny pohonných hmot.

Zatím není jasné, zda vláda opatření ještě upraví podle vývoje situace na trhu. V minulosti Moskva zákaz opakovaně měnila nebo částečně rušila v závislosti na domácích zásobách a cenách.

Známý ekonom Nouriel Roubini, který se proslavil tím, že předpověděl finanční krizi v roce 2008, očekává, že Trump se z války v Íránu jen tak nestáhne. Chce vyhrát, říká.

Nouriel Roubini předpovídá, že americký prezident Donald Trump spíše přistoupí k eskalaci války v Íránu, aby dosáhl vítězství, než aby ustoupil a riskoval horší dopady na ekonomiku a mezinárodní řád. Uvedla to agentura Bloomberg. 

„Můj základní scénář počítá s více než 50procentní pravděpodobností eskalace,“ uvedl v pátek bývalý ekonom Bílého domu v rozhovoru na setkání ekonomů a lídrů byznysu u jezera Como v Itálii. „Eskalace a následná prohra je méně pravděpodobná než eskalace a vítězství, ale je to velké riziko.“

Výkonný ředitel společnosti Roubini Macro Associates, jehož temná varování provázela klíčové momenty globální finanční krize v roce 2008, má na válku v Íránu poměrně optimistický pohled.

„Je pravděpodobnější, že pokud USA a Izrael eskalují konflikt, dojde ke kolapsu režimu, což přinese lepší výsledek ve střednědobém horizontu, i když krátkodobě bude ropa dražší,“ řekl Roubini. „Trump i izraelský premiér Benjamin Netanjahu mají tedy motivaci eskalovat a pokusit se vyhrát.“

Ruský prezident Vladimir Putin

Financial Times: Putin žádá miliardáře o peníze na válku. Kreml to popírá

Politika

Ruský prezident Vladimir Putin měl podle deníku Financial Times požádat skupinu nejbohatších ruských podnikatelů, aby přispěli do státního rozpočtu zatíženého výdaji na válku na Ukrajině. Informaci s odkazem na tři zdroje obeznámené se situací však Kreml oficiálně odmítá.

nst

Přečíst článek

Vyhnout se sedmdesátým letům

Írán a Izrael v pátek pokračovaly ve vzájemném ostřelování a Teherán zacílil na několik států v Perském zálivu. Útoky přišly jen několik hodin poté, co Trump znovu posunul ultimátum, do kdy má Írán souhlasit se znovuotevřením Hormuzského průlivu, jinak bude čelit útokům na svá energetická zařízení.

Roubini varoval, že pokračování války poškodí globální ekonomiku. Existuje krajní riziko (tail risk), že pokud USA a Izrael eskalují situaci, „Írán zaútočí na ropná zařízení ještě intenzivněji a skončíme v situaci podobné 70. letům,“ uvedl.

Americká válka s Íránem nutí země snižovat očekávání ohledně hospodářského výkonu a zároveň se připravovat na inflační vlnu taženou cenami energií.

„I kdyby válka skončila zítra, ceny ropy se nevrátí tam, kde byly dříve,“ řekl a dodal však, že nárůst o 10 až 15 procent „by nebyl tragický“.

Na dotaz ohledně dopadu na měnovou politiku Roubini odpověděl, že ECB bude pravděpodobně muset zvýšit úrokové sazby „v dubnu a možná i v červnu“, stejně jako Bank of England.

V obtížné pozici by se podle Roubiniho mohl ocitnout i Fed, který by mohl být nucen ke zvýšení sazeb, aby zabránil riziku, že se inflační očekávání vymknou kontrole. 

Vláda zvažuje regulaci marží u paliv. V okolních zemích zatím převažuje jiný přístup

Ceny pohonných hmot v Česku rostou
iStock
Michal Nosek
nos

Rychlý růst cen pohonných hmot přiměl českou vládu otevřít debatu o možné regulaci marží čerpacích stanic. Zatímco kabinet hledá řešení, okolní státy ve střední Evropě se spíše opírají o daňové úpravy nebo tržní mechanismy a přímou regulaci cen využívají jen výjimečně.

Debata o možné regulaci marží na pohonné hmoty, kterou má vláda otevřít na pondělním jednání, zapadá do širšího evropského kontextu, v němž většina států volí spíše nepřímé zásahy než přímé určování cen. V Česku kabinet reaguje na rychlý růst cen paliv od konce února a zvažuje, zda vedle tlaku na distributory nepřistoupit i k regulaci marží čerpacích stanic. Dosavadní data ministerstva financí však naznačují, že marže po vypuknutí konfliktu spíše klesaly, což relativizuje argument, že za zdražováním stojí především obchodníci.

Na schůzce se na možnosti regulace marží dohodli premiér Andrej Babiš a ministryně financí Alena Schillerová (oba ANO), řekl ČTK mluvčí ministerstva financí Michal Žurovec. Ceny pohonných hmot rychle rostou od konce února, kdy vypukl konflikt v Íránu.

V okolních zemích je přístup odlišný. Německo dlouhodobě sází na důsledný monitoring trhu a podporu konkurence a v případě cenových šoků spíše sahá k dočasnému snížení daní než k přímé regulaci. Podobně postupuje i Slovensko, které sice vede politické debaty o cenách paliv, ale v praxi spoléhá hlavně na daňovou politiku a tlak na distributory. Polsko kombinuje daňové úpravy s nepřímým vlivem státních firem, jako je Orlen, které mohou pomáhat ceny stabilizovat bez nutnosti plošné regulace trhu.

Výraznou výjimku v regionu představuje Maďarsko, které v minulosti zavedlo cenové stropy na pohonné hmoty. Tento krok sice krátkodobě zmírnil růst cen, zároveň ale vedl k narušení trhu a nedostatku paliv, což nakonec přimělo vládu od regulace ustoupit.

Česká vláda se tak ocitá mezi dvěma přístupy: může se vydat cestou přímé regulace marží, nebo zůstat u nepřímých nástrojů, které převažují v okolních státech. Výsledek pondělního jednání ukáže, zda se kabinet přikloní k razantnějšímu zásahu, nebo spíše k variantě, která více spoléhá na fungování trhu a doplňková opatření.

Opoziční ODS vyzývala vládu ke snížení spotřební daně na pohonné hmoty, kabinet ale opatření odmítal jako drahé a neefektivní. "Rady opozice, abychom izolovaně snížili spotřební daň na naftu, jsou úplně mimo. Česko je necelé dvě koruny nad evropským minimem, takže bychom při současné oscilaci burzy docílili jen zvýšení schodku o 11 miliard korun," uvedla Schillerová na síti X. K dočasnému snížení spotřební daně na naftu sáhla minulá vláda Petra Fialy (ODS), když pohonné hmoty v roce 2022 zdražovaly kvůli ruské agresi na Ukrajině.

Cenu pohonných hmot ovlivňují kromě ceny ropy a marží prodejců a distributorů také daně. Spotřební daň na nejprodávanější benzin Natural 95 činí 12,84 koruny za litr, na naftu 9,95 korun za litr. Součástí koncové ceny paliv je i daň z přidané hodnoty (DPH) ve výši 21 procent. Spotřební daň je částečně regulovaná na evropské úrovni. Podle pravidel EU u benzinu nemůže být nižší než 0,359 eura za litr (8,80 koruny za litr) a u nafty než 0,33 eura za litr (8,08 koruny za litr).

