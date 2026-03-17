newstream.cz

Benzinky po konfliktu v Íránu nezvyšují marže, uvádí ministerstvo

ČTK

První analýza údajů od prodejců pohonných hmot neukazuje, že by čerpací stanice po začátku konfliktu v Íránu radikálně měnily své marže. Uvedlo to ministerstvo financí, které údaje o maržích od pondělí monitoruje. Podrobnější data bude mít úřad ve čtvrtek.

Nafta v Česku od konce února, kdy vypukla válka na Blízkém východě, zdražila podle údajů společnosti CCS v průměru o 9,02 koruny na 42,12 koruny za litr. Průměrná cena dieselu byla na podobné úrovni naposledy v listopadu 2022. Nárůst ceny u nejprodávanějšího benzinu Natural 95 byl mírnější, nyní se u tuzemských čerpacích stanic prodává za průměrných 38 korun za litr, což je o 4,39 koruny více než na konci února. Stejně drahý byl benzin naposledy předloni v srpnu.

Ministerstvo v první analýze srovnávalo vývoj cen paliva s cenou na burze. Dál hodlá prověřit vývoj cen v celém distribučním řetězci. „Ministerstvo financí obdrželo podrobná data o totemových cenách od jednotlivých čerpacích stanic za dobu od 15. února 2026 do současnosti. Jedná se o data od 2530 čerpacích stanic a 558 provozovatelů,“ sdělilo ministerstvo.

Ceny pohonných hmot skokově rostou od 28. února, kdy Izrael a USA letecky zaútočily na Írán. Konflikt mimo jiné ochromil dopravu v Hormuzském průlivu, což vedlo k výraznému růstu cen ropy. Průlivem běžně prochází asi pětina světových dodávek ropy a zemního plynu.

Kontejnerová loď, ilustrační foto

Válka v Íránu může Čechům zdražit nákupy. E-shopy čeká propad, ale některé vydělají

Napětí na Blízkém východě se může rychle promítnout i do českých peněženek. Delší konflikt v Íránu by podle odhadů obchodníků mohl srazit tržby tuzemských e-shopů až o deset procent, zároveň ale vytvoří vítěze. Především mezi obchodníky s lokálním zbožím a rychlou logistikou.

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) v pondělí řekla, že na případná další opatření nad rámec kontroly marží je zatím brzy, a to i s ohledem na dynamický vývoj na světových trzích s ropou. Zdůraznila však, že do budoucna nemůže vyloučit žádné kroky.

Předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD) v pondělí uvedl, že pro vládní koalici je zásadní, aby paliva v Česku nezdražila nad úroveň v sousedních zemích. V takovém případě by podle něj bylo namístě zasáhnout. Za krajní opatření označil úřední stanovení stropu pro marže prodejců pohonných hmot.

Vláda odmítá návrh opoziční ODS na dočasné snížení spotřební daně na pohonné hmoty. Opatření by podle ní bylo nákladné pro státní rozpočet a zásadní přínos pro motoristy by nepřineslo. Navíc by vyžadovalo změnu zákona, takže by jeho přijetí trvalo dlouhou dobu.

Zbyněk Stanjura (ODS), ministr financí

Pro levnější naftu už nebude nutné jezdit k sousedům. Ve hře je trvalé snížení spotřební daně

Ceny benzinu 5. března 2022

Dalibor Martínek: Razie na pumpaře? Trapné fiasko vlády, které se dalo čekat

Česko loni dovezlo historicky rekordní množství oceli z Ruska

Česko loni dovezlo historicky rekordní množství oceli z Ruska
ČTK
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Česká republika loni prudce navýšila dovoz oceli z Ruska, na suverénní historický rekord. Dovezla takřka 830 tisíc tun této suroviny, meziročně o bezmála 76 procent více, vyplývá z dat ČSÚ. Hodnota tohoto dovozu dosáhla takřka 10 miliard korun. Česko tak nadále pomáhá financovat ruské válčení na Ukrajině, přestože od přímého odběru ruské ropy a zemního plynu se již odstřihlo.

Ocel představuje klíčovou surovinu při výrobě aut nebo ve stavebnictví. Česko ji přitom letos z Ruska dováží suverénně nejvíce, konkrétně 4,3krát více než z Německa, které v roce 2025 podle dat ČSÚ představovalo druhého největšího dovozce oceli do Česka. Česko z Německa loni dovezlo přes 191 tisíc tun oceli v hodnotě necelé půldruhé miliardy korun.

Česko také loni dovezlo z Ruska zhruba čtyřikrát více oceli než o deset let dříve, v roce 2015.

Ztráta konkurenceschopnosti českého ocelářství

Klíčovým důvodem dramaticky navýšeného dovozu z Ruska je ztráta konkurenceschopnosti českého ocelářství a postupné ukončování tradice českého ocelářství.

Třinecké železárny, jediná a poslední zbývající ocelárna v Česku varuje, že bude muset odejít do zahraničí. Klíčovými důvody jsou podle loňského vyjádření jejího šéfa Romana Heideho emisní povolenky, tedy poměrně drahé energie, a obecně tlak EU na dekarbonizaci.

Pokud by Třinecké železárny opustily Česko, přijde jeho území o průmyslovou prvovýrobu oceli po dlouhých více než 160 letech. Průmyslově se totiž ocel na území dnešního Česka vyrábí nepřetržitě od roku 1865, kdy se začalo s výrobou oceli v konvertorech ve Vítkovicích. Konvertor je metalurgické zařízení, které umožňuje velkovýrobu oceli ze surového železa.

Rafinerie ropy v chorvatské Rijece

Nová nafta pro Evropu poteče z Rijeky. Investice chemiček INA a MOL mění energetickou mapu regionu

Na pobřeží Kvarnerského zálivu se mezi nádržemi, potrubím a ocelovými věžemi dokončila jedna z největších průmyslových investic v moderním Chorvatsku. Modernizace rafinerie Rijeka za téměř 700 milionů eur má zvýšit efektivitu výroby, posílit energetickou bezpečnost střední Evropy, snížit závislost na ruské ropě a otevřít cestu k výrobě zeleného vodíku.

Ukončení výroby oceli v Česku by bylo zvláště absurdní v čase probíhající války „za humny“, tedy na Ukrajině, neboť ocel představuje základní surovinu i zbrojního průmyslu.

Konec českého ocelářství tak může vyhovovat ruským zájmům hned ze dvou důvodů. Nejen proto, že zajišťuje Rusku zdroj rostoucích příjmů, z nichž může financovat válku na Ukrajině. Nýbrž i proto, že skomírání právě i českého ocelářství znesnadňuje možnosti EU Rusko účinně odstrašovat. Je pochopitelně pikantní, že EU chce Rusko odstrašovat jeho vlastní ocelí.

Z těchto hledisek se emisní povolenky a celý Green Deal EU stávají hned dvojitým bezpečnostním ohrožením České republiky.

Válka na Ukrajině

Okupace je také válka, jen v jiné podobě, říká ukrajinská dokumentaristka ruských zločinů

Polsko do Íránu vojáky nepošle, vzkázal Tusk Trumpovi

Donald Tusk
ČTK
ČTK
ČTK

Polsko nepošle své vojáky do Íránu, protože válka, kterou proti této zemi vedou Spojené státy a Izrael, se přímo netýká jeho bezpečnosti, uvedl polský premiér Donald Tusk.

Reagoval tak na výzvu amerického prezidenta Donalda Trumpa, podle kterého by spojenci měli Spojeným státům pomoci zabezpečit Hormuzský průliv. Írán tuto námořní cestu důležitou pro dopravu ropy i zkapalněného zemního plynu v důsledku amerických a izraelských útoků zablokoval.

„Polsko má jiné úkoly“

Tusk dnes řekl, že Polsko má v rámci NATO jiné úkoly. „Pokud jde o moře, tak to, co máme k dispozici, musí sloužit pro bezpečnost Baltského moře,“ řekl Tusk. Polsko a další země kolem Baltského moře v posledních letech varují před rostoucím nebezpečím pro region ze strany Ruska.

Kalifornský guvernér Gavin Newsom

Trump se navezl do Newsoma: Má nízké IQ, neměl by kandidovat na prezidenta USA

Kalifornský guvernér Gavin Newsom by se neměl stát americkým prezidentem, protože má dyslexii, řekl podle stanice CNN v pondělí šéf Bílého domu Donald Trump. Republikánský prezident demokratického politika označil za člověka s nízkou inteligencí. Newsom, o němž se spekuluje jako o možném prezidentském kandidátovi ve volbách v roce 2028, otevřeně hovoří o svém boji s dyslexií, poruchou učení, která ovlivňuje schopnost čtení, psaní, hláskování a mluvení.

„Vláda neplánuje žádnou expedici ve směru na Írán,“ řekl také polský premiér a dodal, že spojenci jeho země včetně Američanů to dobře chápou.

Šéf polské diplomacie Radoslaw Sikorski v pondělí řekl, že účast polské armády na operaci v Hormuzském průlivu vylučuje také prezident Karol Nawrocki. Národněkonzervativní politik Nawrocki platí za velkého obdivovatele současného šéfa Bílého domu a vyslovuje se pro co nejužší vazby mezi Varšavou a Washingtonem.

Podobně jako Tusk na Trumpovu výzvu reagovali také zástupci Německa, Španělska a Itálie. Dali najevo, že v současnosti nemají v plánu poslat válečné lodě, aby pomohly odblokovat Hormuzský průliv.

