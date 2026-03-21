Trump zvažuje omezení operací proti Íránu, odpovědnost za Hormuz chce přenést na spojence
Americký prezident Donald Trump uvedl, že Spojené státy se ve válce s Íránem přibližují splnění svých hlavních cílů a zvažují utlumení vojenských operací na Blízkém východě. Zajištění bezpečnosti v strategickém Hormuzském průlivu by podle něj měly převzít státy, které ho využívají, zatímco USA jsou připraveny zasáhnout jen na žádost. Výroky přicházejí navzdory pokračujícím bojům i posilování americké vojenské přítomnosti v regionu.
Trump vyjmenoval pět hlavních cílů americké strategie: oslabení íránských schopností útočit balistickými střelami, zničení obranného průmyslu, likvidaci námořnictva, letectva a protivzdušné obrany Íránu, ochranu spojenců v regionu včetně Izraele a zemí Perského zálivu a zajištění toho, aby se Írán nepřiblížil k získání jaderné zbraně.
Izrael zahájil novou vlnu úderů na íránské cíle včetně samotného Teheránu. Írán reagoval balistickými raketami, které mířily na izraelská města. Konflikt se po týdnech bojů dál vyostřuje a zasahuje i strategické oblasti v Perském zálivu.
Zajištění bezpečné plavby Hormuzským průlivem označil Trump za „snadnou vojenskou operaci“ pro země, které tuto trasu využívají. Spojené státy jsou podle něj připraveny těmto zemím pomoci, pokud o to požádají, avšak po odstranění íránské hrozby by taková pomoc neměla být nutná. V uplynulých dnech Trump vyzýval evropské spojence v NATO i další státy, aby se na ochraně průlivu podílely, a kritizoval jejich zdrženlivý přístup.
Spojené státy a Izrael zahájily 28. února údery proti Íránu, které vyvolaly širší regionální konflikt. Teherán a jeho spojenci v odvetě podnikají útoky pomocí dronů, balistických střel a raket na Izrael, americké cíle na Blízkém východě i civilní infrastrukturu včetně ropných zařízení v okolních arabských zemích.
Napětí v Perském zálivu se během hodin promítlo do peněženek Evropanů. Po útocích na klíčovou plynárenskou infrastrukturu vystřelily ceny zemního plynu na burze až o třetinu výš. Trh reaguje nervózně – a obavy z další eskalace zůstávají.
Napětí výrazně ovlivnilo i lodní dopravu v Hormuzském průlivu, kudy za běžných okolností prochází přibližně pětina světových dodávek ropy. Kvůli bezpečnostním hrozbám je provoz v oblasti omezený, což se promítá do růstu cen ropy a plynu na světových trzích.
Trumpova slova o možném omezení operací přicházejí v době, kdy boje v regionu pokračují a Spojené státy zároveň udržují výraznou vojenskou přítomnost v oblasti. Není proto zatím jasné, zda se jedná o bezprostřední plán, nebo spíše o politický signál směrem k domácímu publiku i spojencům.