Trump zvažuje omezení operací proti Íránu, odpovědnost za Hormuz chce přenést na spojence

Trump zvažuje omezení operací proti Íránu, odpovědnost za Hormuz chce přenést na spojence

Donald Trump
ČTK
nst
nst

Americký prezident Donald Trump uvedl, že Spojené státy se ve válce s Íránem přibližují splnění svých hlavních cílů a zvažují utlumení vojenských operací na Blízkém východě. Zajištění bezpečnosti v strategickém Hormuzském průlivu by podle něj měly převzít státy, které ho využívají, zatímco USA jsou připraveny zasáhnout jen na žádost. Výroky přicházejí navzdory pokračujícím bojům i posilování americké vojenské přítomnosti v regionu.

Spojené státy se ve válce proti Íránu blíží dosažení svých cílů a zvažují utlumení vojenských operací na Blízkém východě. Na své sociální síti Truth Social to dnes uvedl americký prezident Donald Trump. Zdůraznil zároveň, že bezpečnost v Hormuzském průlivu by měly primárně zajistit státy, které tuto klíčovou námořní trasu využívají, nikoli USA.

Trump vyjmenoval pět hlavních cílů americké strategie: oslabení íránských schopností útočit balistickými střelami, zničení obranného průmyslu, likvidaci námořnictva, letectva a protivzdušné obrany Íránu, ochranu spojenců v regionu včetně Izraele a zemí Perského zálivu a zajištění toho, aby se Írán nepřiblížil k získání jaderné zbraně.

Konflikt na Blízkém východě nabírá na obrátkách

Blízký východ bojuje: Izrael udeřil v Teheránu, Írán odpověděl raketami

Politika

Izrael zahájil novou vlnu úderů na íránské cíle včetně samotného Teheránu. Írán reagoval balistickými raketami, které mířily na izraelská města. Konflikt se po týdnech bojů dál vyostřuje a zasahuje i strategické oblasti v Perském zálivu.

nst

Přečíst článek

Zajištění bezpečné plavby Hormuzským průlivem označil Trump za „snadnou vojenskou operaci“ pro země, které tuto trasu využívají. Spojené státy jsou podle něj připraveny těmto zemím pomoci, pokud o to požádají, avšak po odstranění íránské hrozby by taková pomoc neměla být nutná. V uplynulých dnech Trump vyzýval evropské spojence v NATO i další státy, aby se na ochraně průlivu podílely, a kritizoval jejich zdrženlivý přístup.

Spojené státy a Izrael zahájily 28. února údery proti Íránu, které vyvolaly širší regionální konflikt. Teherán a jeho spojenci v odvetě podnikají útoky pomocí dronů, balistických střel a raket na Izrael, americké cíle na Blízkém východě i civilní infrastrukturu včetně ropných zařízení v okolních arabských zemích.

Blokáda průlivu žene ceny paliv vzhůru

Plyn zdražuje o desítky procent. Blízký východ znovu rozhoupal evropský trh

Politika

Napětí v Perském zálivu se během hodin promítlo do peněženek Evropanů. Po útocích na klíčovou plynárenskou infrastrukturu vystřelily ceny zemního plynu na burze až o třetinu výš. Trh reaguje nervózně – a obavy z další eskalace zůstávají.

nst

Přečíst článek

Napětí výrazně ovlivnilo i lodní dopravu v Hormuzském průlivu, kudy za běžných okolností prochází přibližně pětina světových dodávek ropy. Kvůli bezpečnostním hrozbám je provoz v oblasti omezený, což se promítá do růstu cen ropy a plynu na světových trzích.

Trumpova slova o možném omezení operací přicházejí v době, kdy boje v regionu pokračují a Spojené státy zároveň udržují výraznou vojenskou přítomnost v oblasti. Není proto zatím jasné, zda se jedná o bezprostřední plán, nebo spíše o politický signál směrem k domácímu publiku i spojencům.

Související

Zemřel Chuck Norris. Filmový tvrďák vybudoval byznys, který vydělával i bez kamer

Chuck Norris s manželkou
Profimedia.cz
Michal Nosek
nos

Herec Chuck Norris nebyl jen ikonou akčních filmů. Dokázal proměnit svou popularitu v dlouhodobě výdělečný brand a patřil k průkopníkům osobního marketingu dávno před érou influencerů.

Ve věku 86 let zemřel Chuck Norris, muž, jehož jméno se stalo synonymem neporazitelnosti. A později i obchodního úspěchu. Zatímco miliony diváků si ho pamatují jako hrdinu, který vždy zvítězí, ekonomický pohled na jeho kariéru ukazuje ještě zajímavější příběh, kdy se herec proměnil v globální značku.

Norris se neomezil na filmová studia. Už v době největší slávy začal systematicky budovat vlastní byznys. Od fitness programů a škol bojových umění po širokou škálu licencovaných produktů. Jeho jméno se stalo obchodní značkou, která fungovala nezávisle na jeho aktuální přítomnosti na obrazovce.

Warner Bros. Discovery

Boj o Warner Bros. končí. Obří nabídka Paramountu přesvědčila vedení firmy, Netflix uznal porážku

Zprávy z firem

Co původně začalo jako nepřátelské převzetí podporované nejvyššími politickými i byznysovými kruhy, se nakonec stalo vítěznou strategií a cesta k největšímu dealu v historii Hollywoodu je dokonaná. Studio Paramount Davida Ellisona koupil konkurenční studio Warner Bros. za částku 111 miliard dolarů. A Netflix se spokojí s miliardami dolarů kompenzace za zrušení původní smlouvy.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Zásadní obrat přišel s nástupem internetu. Fenomén „Chuck Norris facts“ proměnil herce v globální virální symbol a nečekaně mu otevřel druhou kariéru. To, co začalo jako internetový humor, se změnilo v marketingový nástroj s obrovským dosahem, navíc bez nákladných kampaní.

Právě schopnost využít popularitu napříč různými obory dělá z Norrisova příběhu inspirativní případ. Ukazuje, že silná osobní značka může generovat příjmy dlouhodobě a v různých segmentech. Od médií přes fitness až po merchandising.

Související

Warner Bros. Discovery

Velká hollywoodská bitva pokračuje. Netflix najednou v boji o Warnery tahá za kratší konec

Trhy

sta

Přečíst článek

Lukáš Kovanda: Nafta v Česku zdražila nejvíc v celé Evropské unii. Rozdíl oproti Slovensku přesáhl pět korun na litr

Benzin v Česku zlevňuje
iStock
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Motorová nafta v České republice v první polovině března výrazně zdražila v reakci na konflikt v Íránu, a to nejvíce ze všech zemí Evropské unie. Zatímco v Česku ceny prudce rostly, na Slovensku zůstaly téměř stabilní, což vedlo k mimořádnému rozdílu přes pět korun na litr. Data Evropské komise zároveň ukazují, že vývoj cen pohonných hmot se v jednotlivých zemích unie výrazně liší.

Motorová nafta v České republice zdražila v reakci na konflikt v Perském zálivu nejvýrazněji ze všech zemí Evropské unie. Vyplývá to z nejnovějších dat Evropské komise, podle nichž se ceny mezi 2. a 16. březnem 2026 zvýšily v přepočtu do eur o 26,2 procenta. V celé Evropské unii přitom činil průměrný nárůst 19,7 procenta.

Aktualizováno

Benzinky po konfliktu v Íránu nezvyšují marže, uvádí ministerstvo

Zprávy z firem

První analýza údajů od prodejců pohonných hmot neukazuje, že by čerpací stanice po začátku konfliktu v Íránu radikálně měnily své marže. Uvedlo to ministerstvo financí, které údaje o maržích od pondělí monitoruje. Podrobnější data bude mít úřad ve čtvrtek.

ČTK

Přečíst článek

Oproti tomu Slovensko zaznamenalo jeden z nejmírnějších růstů cen. Motorová nafta tam ve stejném období zdražila pouze o 4,2 procenta. Výsledkem je mimořádný cenový rozdíl mezi oběma zeměmi, který aktuálně přesahuje 0,2 eura na litr, tedy zhruba 5,20 koruny na litr podle aktuálního kurzu. Tak výrazný rozdíl byl v posledních více než deseti letech zaznamenán pouze jednou, a to v březnu 2022 po začátku ruské invaze na Ukrajinu.

Právě tento cenový nepoměr pomáhá vysvětlit, proč Slovensko zavedlo opatření proti takzvané palivové turistice, kdy řidiči z okolních zemí – včetně České republiky – jezdí tankovat levnější pohonné hmoty za hranice.

Ceny pohonných hmot výrazně rostou

Lukáš Kovanda: Paliva byla v roce 2012 „dražší“ než dnes. Přesto vláda daně nesnižovala

Názory

Přestože ceny pohonných hmot v Česku v posledních týdnech rostou a vyvolávají politické debaty, v reálném srovnání s rokem 2012 zůstávají výrazně dostupnější. Tehdy si lidé za průměrnou mzdu koupili zhruba polovinu paliva než dnes – a vláda přesto odmítla snížit spotřební daň s odkazem na stav veřejných financí.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Výrazné zdražení se v České republice netýká pouze nafty. Nadprůměrně rostly i ceny benzínu, které se zvýšily o 12,2 procenta, zatímco průměr Evropské unie činil 10,4 procenta. V tomto případě se Česká republika řadí na páté místo mezi zeměmi unie, za Švédsko, Španělsko, Rakousko a Polsko.

Nafta má přitom pro českou ekonomiku zásadní význam, protože tvoří přibližně 75 procent celkové spotřeby pohonných hmot. V rámci celé Evropské unie je její podíl zhruba dvoutřetinový.

Kromě České republiky zdražila nafta o více než čtvrtinu také ve Švédsku, Španělsku, Rakousku a Polsku, nikde však nárůst nedosáhl české úrovně. Data Evropské komise tak znovu otevírají otázku, zda jsou marže pohonných hmot v České republice přiměřené.

čerpací stanice (ilustrační foto)

Nafta skokově zdražila. Litr už stojí přes 40 korun

Money

Nafta na českých čerpacích stanicích během jediného dne zdražila o více než korunu a překročila hranici 40 korun za litr, informovala společnost CCS.

ČTK

Přečíst článek

Na opačném konci žebříčku stojí kromě Slovenska také Chorvatsko a Slovinsko, kde ceny pohonných hmot vzrostly jen do pěti procent. Na Maltě zůstaly ceny beze změny, protože je tam stát přímo reguluje.

Nejnovější data tak potvrzují, že ačkoli konflikt v Íránu zvyšuje cenu ropy na světových trzích, dopad na konečné ceny pohonných hmot se v jednotlivých zemích Evropské unie výrazně liší. Důvodem jsou nejen rozdílné daňové sazby, ale také odlišné přístupy vlád k regulaci cen a fungování trhu s palivy.

Související

Lukáš Kovanda: Levnější benzin byl v Česku naposledy před válkou na Ukrajině

Lukáš Kovanda: Levnější benzin než teď byl v Česku naposledy před válkou na Ukrajině

Názory

Lukáš Kovanda

Přečíst článek
Kolik Češi zaplatí v létě za benzin?

Lukáš Kovanda: Kolik Češi zaplatí v létě za benzin? To záleží na Izraeli a Íránu

Názory

Lukáš Kovanda

Přečíst článek
Ceny benzinu - ilustrační foto

Lukáš Kovanda: Vládní fiasko. Benzin atakuje rekordní ceny i přes snížení daní

Názory

Lukáš Kovanda

Přečíst článek
