Amerika přešlapuje, Asie běží. Letošní zisky na akciích to dokazují

Amerika přešlapuje, Asie běží. Letošní zisky na akciích to dokazují
Zdeněk Pečený
Akciím rozvíjejících se trhů (EM) se v roce 2025 daří výrazně lépe než americkým i evropským indexům. Silný růst, tažený slabším americkým dolarem, levnějšími valuacemi a technologickým boomem v Asii, z nich dělá vítěze letošního roku. Pro investory to ale nemusí znamenat změnu éry – spíše připomenutí, že diverzifikace se vyplácí.

Indexu MSCI Emerging Markets v roce 2025 přidal v dolarovém vyjádření asi třicet procent, což je přibližně dvojnásobné zhodnocení oproti americkému S&P 500. V eurech je výkonnost mírně nižší, protože část zisků tvoří měnový efekt, stále však velmi atraktivní.

Hlavní ekonom Argos Capital Kryštof Míšek upozorňuje, že právě měny jsou letos klíčovým hybatelem. „Dolarový index výrazně oslabil, což významně podpořilo výkonnost akciových trhů rozvíjejících se ekonomik. Velká část zhruba sedmnácti procent zhodnocení MSCI EM je způsobena forexovým efektem. Bez vlivu měn by byl výnos pouze kolem plus sedmi,“ vysvětluje. Přesto i očištěná výkonnost zůstává solidní.

Amerika naráží na valuace i politiku

Americký trh naopak trpí přehřátými valuacemi a vyšší politickou nejistotou. „Už tak vysoké ocenění amerických akcií a nestabilita v tamní politice zvyšují volatilitu a mohou brzdit rozhodnutí investorů,“ říká Lukáš Raška, analytik Portu, který ale dodává, že nejde o trvalý obrat. „Jde spíše o přirozené střídání období, kdy jednotlivé části světa táhnou růst více než jiné.“

Podobně to vidí také Tomáš Cverna z XTB. Podle něj investoři po ochlazení příběhu americké umělé inteligence logicky hledají alternativy. „Emerging markets  byly v posledních letech zastíněné, ale když se podhoubí investičního megatrendu začalo zhoršovat, investoři začali hledat alternativu.“ Domnívá se však, že po politickém uklidnění se část kapitálu může do Spojených států vrátit.

AI boom se přesouvá do Asie

Zásadním rozdílem oproti minulým cyklům je ale fakt, že technologická vlna už není jen americká. „Asijský region se stal centrem masivních investic do AI infrastruktury, datových center, výpočetních čipů a softwarových platforem,“ uvádí Míšek. Zmiňuje společnosti jako TSMC, Samsung Electronics, SK Hynix, Alibaba či Baidu, které letos výrazně posilují díky poptávce po AI.

Kromě technologií těží EM i z růstu obranného průmyslu, který souvisí s geopolitickým napětím. „To se projevuje i na pražské burze, kde úspěšná emise Czechoslovak Group a IPO Škoda Doosan investorům přinesly dvouciferné zhodnocení,“ připomíná Míšek.

Diverzifikace vítězí

Navzdory silnému roku zůstávají v EM rizika, zejména deflační problémy Číny. Právě proto analytici radí nepodlehnout dojmu, že se trhy „překlápí“. Jak shrnuje Raška: „Dlouhodobě není žádný trh vítězem permanentně. Vyvážené portfolio je nejefektivnější cestou, jak se na podobné rotace připravit.“

Analytici se shodují, že pro investory je letošní rok hlavně připomínkou, že vsadit vše na Spojené státy může být stejně riskantní jako na rozvíjející se trhy. Rozumné rozložení kapitálu opět vystřelilo do popředí – a potvrzuje, že vítězem není region, ale diverzifikace sama.

Disclaimer: Tento článek není oficiální analýza trhů ani investiční doporučení, abyste koupili nebo prodali nějaké investiční instrumenty. Investování vždy nese i rizika, proto si před nákupem akcií udělejte vlastní analýzu a vždy se rozhodujte na základě vašeho vlastního úsudku a vašeho investičního stylu.

