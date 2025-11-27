Amerika přešlapuje, Asie běží. Letošní zisky na akciích to dokazují
Akciím rozvíjejících se trhů (EM) se v roce 2025 daří výrazně lépe než americkým i evropským indexům. Silný růst, tažený slabším americkým dolarem, levnějšími valuacemi a technologickým boomem v Asii, z nich dělá vítěze letošního roku. Pro investory to ale nemusí znamenat změnu éry – spíše připomenutí, že diverzifikace se vyplácí.
Indexu MSCI Emerging Markets v roce 2025 přidal v dolarovém vyjádření asi třicet procent, což je přibližně dvojnásobné zhodnocení oproti americkému S&P 500. V eurech je výkonnost mírně nižší, protože část zisků tvoří měnový efekt, stále však velmi atraktivní.
Hlavní ekonom Argos Capital Kryštof Míšek upozorňuje, že právě měny jsou letos klíčovým hybatelem. „Dolarový index výrazně oslabil, což významně podpořilo výkonnost akciových trhů rozvíjejících se ekonomik. Velká část zhruba sedmnácti procent zhodnocení MSCI EM je způsobena forexovým efektem. Bez vlivu měn by byl výnos pouze kolem plus sedmi,“ vysvětluje. Přesto i očištěná výkonnost zůstává solidní.
Výnosy českých dolarových milionářů z akcií letos poprvé převýšily jejich příjmy z podnikání. Akcie vynesly nejvíce peněz polovině z nich, před pěti lety to bylo 31 procent. Příjmy z podnikání byly hlavní u 41 procent bohatých, proti 64 procentům v roce 2020. Vyplývá to z výsledků průzkumu J&T Banky mezi 318 Čechy, jejichž disponibilní majetek má hodnotu minimálně milion dolarů, tedy asi 21 milionů korun. V ČR je podle odhadů přes 30 tisíc dolarových milionářů.
Čeští dolaroví milionáři objevili sílu burzy. Akcie jim letos vydělaly nejvíc v historii
Money
Amerika naráží na valuace i politiku
Americký trh naopak trpí přehřátými valuacemi a vyšší politickou nejistotou. „Už tak vysoké ocenění amerických akcií a nestabilita v tamní politice zvyšují volatilitu a mohou brzdit rozhodnutí investorů,“ říká Lukáš Raška, analytik Portu, který ale dodává, že nejde o trvalý obrat. „Jde spíše o přirozené střídání období, kdy jednotlivé části světa táhnou růst více než jiné.“
Podobně to vidí také Tomáš Cverna z XTB. Podle něj investoři po ochlazení příběhu americké umělé inteligence logicky hledají alternativy. „Emerging markets byly v posledních letech zastíněné, ale když se podhoubí investičního megatrendu začalo zhoršovat, investoři začali hledat alternativu.“ Domnívá se však, že po politickém uklidnění se část kapitálu může do Spojených států vrátit.
Není vždycky posvícení, říká staré české pořekadlo. A platí to i o velmi bohatých lidech, jako je rodina amerického prezidenta Donalda Trumpa. Pád kryptoměn připravil rodinné podniky o miliardu dolarů.
Trumpovi zchudli. Rodinné podniky přišly o miliardu dolarů
Leaders
AI boom se přesouvá do Asie
Zásadním rozdílem oproti minulým cyklům je ale fakt, že technologická vlna už není jen americká. „Asijský region se stal centrem masivních investic do AI infrastruktury, datových center, výpočetních čipů a softwarových platforem,“ uvádí Míšek. Zmiňuje společnosti jako TSMC, Samsung Electronics, SK Hynix, Alibaba či Baidu, které letos výrazně posilují díky poptávce po AI.
Kromě technologií těží EM i z růstu obranného průmyslu, který souvisí s geopolitickým napětím. „To se projevuje i na pražské burze, kde úspěšná emise Czechoslovak Group a IPO Škoda Doosan investorům přinesly dvouciferné zhodnocení,“ připomíná Míšek.
Minulý týden dál pokračovala zvýšená volatilita na finančních trzích, kde se stále spekuluje o konci „boomu“ AI. Hospodářské výsledky klíčové technologické společnosti však investory poněkud uklidnily. Nechyběl ani zápis z posledního jednání Fedu. Index S&P 500 se obchodoval v širším rozpětí 6600–6800 bodů.
Týden tradera: AI je budoucnost, ale možná až příliš drahá
Trhy
Minulý týden dál pokračovala zvýšená volatilita na finančních trzích, kde se stále spekuluje o konci „boomu“ AI. Hospodářské výsledky klíčové technologické společnosti však investory poněkud uklidnily. Nechyběl ani zápis z posledního jednání Fedu. Index S&P 500 se obchodoval v širším rozpětí 6600–6800 bodů.
Diverzifikace vítězí
Navzdory silnému roku zůstávají v EM rizika, zejména deflační problémy Číny. Právě proto analytici radí nepodlehnout dojmu, že se trhy „překlápí“. Jak shrnuje Raška: „Dlouhodobě není žádný trh vítězem permanentně. Vyvážené portfolio je nejefektivnější cestou, jak se na podobné rotace připravit.“
Analytici se shodují, že pro investory je letošní rok hlavně připomínkou, že vsadit vše na Spojené státy může být stejně riskantní jako na rozvíjející se trhy. Rozumné rozložení kapitálu opět vystřelilo do popředí – a potvrzuje, že vítězem není region, ale diverzifikace sama.
Disclaimer: Tento článek není oficiální analýza trhů ani investiční doporučení, abyste koupili nebo prodali nějaké investiční instrumenty. Investování vždy nese i rizika, proto si před nákupem akcií udělejte vlastní analýzu a vždy se rozhodujte na základě vašeho vlastního úsudku a vašeho investičního stylu.