Nový akciový hit? Tampon. A je v tom i Musk

Sedm statečných, neboli Magnificient Seven, je minulostí. Nejlukrativnějších akcií světa je pět - TAMPON.

Hráči na kapitálových trzích mají rádi vtipné přezdívky u horkých tipů na akcie. Často ale nemají dlouhý život. Ty tam jsou BRICS, tedy akcie z kdysi lukrativních rozhovojových trhů Brazílie, Ruska, Indie, Číny a JAR - kdo neprodal ještě včas před začátkem obchodních válek, čínské krize i krvavého konfliktu na východě Evropy, takové investice asi dost lituje. Minulostí je i FAANG, hitovka technologických akcií během pandemie. A vyčerpala se už i Magnificent Seven, tedy sedmička nejcennějších akcií světa pojmenovaná po slavném westernu, česky Sedm statečných.

Je nový akronym, TAMPON, který sází na příznivé výhledy do budoucna pětice technologických gigantů. Zda se ujme, se teprve uvidí.

Podle Business Insideru technologický analytik Dan Ives v e-mailu, kde doporučil klientům nakupovat přední technologické a AI akcie, vytvořil nový akronym TAMPON pro tuto skupinu doporučovaných technologických titulů – konkrétně navrhl Teslu, Amazon, Microsoft, Palantir, Oracle a Nvidii.

Všechny tyhle akcie byly premianty posledních tří let. Nvidia je největší světový výrobce čipů a díky zrychlenému technologickému pokroku a sázce na AI má čím dál lukrativnější odbytiště, čipy jsou skoro ve všech výrobcích. Oracle a Microsoft nejvíce vydělávají na cloudových službách - což je mimochodem i velký zdroj příjmů jinak retailového Amazonu. Jeho Amazon Web Service se na čistém zisku skupiny podílí již téměř polovinou, poskytuje služby i americké vládě. Tesla v posledních měsících trochu ztratila dech, možná kvůli politickému angažmá Elona Muska, nicméně její sázka na humanoidní roboty a samořiditelnou dopravu může mít do budoucna obří potenciál. Palantir vlivného podnikatele Petera Thiela sbírá, analyzuje a prodává velká data pro zpravodajské a armádní účely, a prostředí velkých investic do obrany mu finančně velmi svědčí.

Tesla přišla o klíčového muže. „Kat“ Omead Afshar zachraňoval, co Elon Musk pokazil Zprávy z firem Výrobce elektromobilů Tesla má další problém. Podle informací The Financial Times ji opustil Omead Afshar, který stál v čele obchodních týmů v Severní Americe a Evropě a který byl podle řady odborníků hlavním strůjcem úspěchu Tesly v loňském roce. K odchodu přitom mělo dojít v těžkých časech, kdy Tesle klesá prodej na řadě klíčových trzích. sta Přečíst článek

Palantir vyhrává

V této šestici je vítězem posledního roku právě Palantir, jehož akcie zdražily o neskutečných 430 procent. Oracle vzrostl o 55 procent, Tesla o 54 procent, Nvidie přidala 26 procent, Amazon 13 procent a Microsoft devět. Akcie Oracle se dostaly na historická maxima, je to právě díky sázce na cloud.

Agentura Bloomberg uvedla, že firma tento týden uzavřela smlouvu se zatím nespecifikovaným zákazníkem na cloudové služby, která by podle očekávání mohla od fiskálního roku 2028 přinést více než 30 miliard dolarů ročně. V posledních letech Oracle získal silnější postavení na konkurenčním trhu poskytování výpočetního výkonu přes internet, mimo jiné tím, že cílí na zákazníky zaměřené na umělou inteligenci. Letos společnost oznámila společný podnik s názvem Stargate, jehož cílem je poskytovat OpenAI obrovské výpočetní kapacity.