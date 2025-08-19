Do hry s čipy vstupují Japonci. Do amerického Intelu napumpují miliardy
Japonský gigant SoftBank kupuje akcie amerického výrobce čipů Intel za dvě miliardy dolarů. Po oznámení akcie Intelu vyletěly o více než pět procent – je to začátek záchranné mise pro kdysi dominujícího hráče na trhu s polovodiči?
Japonský technologický konglomerát Softbank pomáhá Intelu. Kupuje akcie amerického výrobce čipů v problémech za dvě miliardy dolarů (bezmála 42 miliard korun). Japonská společnost o tom dnes informovala na svém webu.
Kupní cena 23 dolarů za akcii je mírně nižší než pondělní závěrečná cena. Akcie Intelu po oznámení vzrostly po skončení pondělního obchodování o více než pět procent.
Ještě v pondělním běžném obchodování přitom akcie Intelu ztratily 3,6 procenta své hodnoty. Příčinou mohla být dřívější zpráva agentury Bloomberg, podle níž americká vláda vyjednává o převzetí desetiprocentního podílu v Intelu.
Podle této zprávy by Intel vládě poskytl akcie jako protihodnotu za miliardové dotace, které firmě přislíbila vláda prezidenta Joea Bidena. Intel tehdy na základě amerického zákona na podporu čipového průmyslu získal přísliby za přibližně osm miliard dolarů. Spolu s vojenskými projekty by to bylo dohromady téměř 11 miliard dolarů, což odpovídá částce, kolik by mohlo stát deset procent Intelu na trhu.
Intel kdysi dominoval trhu s polovodiči, ale již několik let se potýká s problémy. Zejména v oblasti čipů pro umělou inteligenci zaujal vedoucí pozici specialista na grafické karty Nvidia. Intel je navíc pod silnějším tlakem i ve svém tradičním oboru, kterým jsou procesory pro osobní počítače a čipy pro datová centra.
Neuralink Elona Muska je nejdál v technologii, co má spojit člověka se strojem. V první fázi tedy pomocí čipů do mozku. Sam Altman, tvůrce ChatuGPT, to chce taky.
Čipy v mozku? Blížíme se. Už se o ně pere Musk s Altmanem
Money
Neuralink Elona Muska je nejdál v technologii, co má spojit člověka se strojem. V první fázi tedy pomocí čipů do mozku. Sam Altman, tvůrce ChatuGPT, to chce taky.
Podle zdrojů by takovýto krok podpořil snahy Intelu o rozšiřování výroby ve Spojených státech.
Trumpova administrativa jedná o možném převzetí výrobce čipů Intel, píše Bloomberg
Trhy
Podle zdrojů by takovýto krok podpořil snahy Intelu o rozšiřování výroby ve Spojených státech.
Společnost Neuralink chce do roku 2031 ročně implantovat své čipy 20 tisícům lidí a mít roční tržby nejméně miliardu dolarů (20,9 miliardy korun). O plánech neurotechnologické firmy podnikatele Elona Muska píše agentura Bloomberg s odvoláním na dokumenty pro investory.
Velké plány Muskova Neuralinku. Firma chce do roku 2031 ročně utržit miliardu dolarů
Zprávy z firem
Společnost Neuralink chce do roku 2031 ročně implantovat své čipy 20 tisícům lidí a mít roční tržby nejméně miliardu dolarů (20,9 miliardy korun). O plánech neurotechnologické firmy podnikatele Elona Muska píše agentura Bloomberg s odvoláním na dokumenty pro investory.