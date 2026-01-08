Čína mění kurz v čipové válce. Nvidii umožní návrat na trh
Čína plánuje schválit omezený dovoz čipů H200 od Nvidie již v tomto čtvrtletí. Uvádějí to zdroje agentury Bloomberg. Americká firma by tak znovu získala přístup na důležitý trh.
Čínské úřady se podle zdrojů agentury chystají povolit místním společnostem nákup součástek od Nvidie pro vybrané komerční využití. Čip H200 však nebude z bezpečnostních důvodů smět používat armáda, citlivé vládní agentury, kritická infrastruktura a státní podniky. Podobná opatření přijala čínská vláda i ohledně zařízení od společnosti Apple a čipů od Micronu.
I přes chystaná omezení představuje plán Pekingu pro Nvidii velké vítězství, píše Bloomberg. Čína je totiž největším světovým trhem s polovodiči. Podle generálního ředitele firmy Jensena Huanga by jen odvětví čipů pro umělou inteligenci mohlo v nadcházejících letech vygenerovat 50 miliard dolarů (přes bilion korun).
Dalibor Dědek: Až jednou budou archeologové vykopávat naši vrstvu, pobaví se
Čínská konkurence
Nvidii v Číně mezitím rostla konkurence. Dařilo se firmám, jako je Huawei a Cambricon, které v roce 2026 plánují prudce zvyšovat produkci.
Zájem o čipy H200 podle Bloombergu projevily čínské společnosti Alibaba a ByteDance. Obě firmy Nvidii sdělily, že by chtěly objednat více než 200 tisíc kusů.
Čip H200 je čip starší generace. Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa schválila jeho vývoz do Číny na začátku loňského prosince. Vývoz pokročilejších procesorů kabinet zakazuje s odůvodněním ochrany národní bezpečnosti.
