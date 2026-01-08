Nový magazín právě vychází!

Čína mění kurz v čipové válce. Nvidii umožní návrat na trh

Nvidia
ČTK
ČTK
ČTK

Čína plánuje schválit omezený dovoz čipů H200 od Nvidie již v tomto čtvrtletí. Uvádějí to zdroje agentury Bloomberg. Americká firma by tak znovu získala přístup na důležitý trh.

Čínské úřady se podle zdrojů agentury chystají povolit místním společnostem nákup součástek od Nvidie pro vybrané komerční využití. Čip H200 však nebude z bezpečnostních důvodů smět používat armáda, citlivé vládní agentury, kritická infrastruktura a státní podniky. Podobná opatření přijala čínská vláda i ohledně zařízení od společnosti Apple a čipů od Micronu.

I přes chystaná omezení představuje plán Pekingu pro Nvidii velké vítězství, píše Bloomberg. Čína je totiž největším světovým trhem s polovodiči. Podle generálního ředitele firmy Jensena Huanga by jen odvětví čipů pro umělou inteligenci mohlo v nadcházejících letech vygenerovat 50 miliard dolarů (přes bilion korun).

Dalibor Dědek

Dalibor Dědek: Až jednou budou archeologové vykopávat naši vrstvu, pobaví se

Leaders

Přelom roku je tradičně časem rekapitulace. Byznysový portál newstream.cz proto nabízí výběr z rozhovorů z magazínu Newstream CLUB, které zatím nebyly online volně dostupné. Dalibor Dědek v rozhovoru vysvětluje, jak vnímá současný svět, jeho složitost, ale také to, že hodnoty jsou tím správným kompasem pro orientaci. „Mikrovlnná trouba má mít dva knoflíky. Jak dlouho a jak moc. Jestliže má něco navíc, je to špatně. Žijeme v něčem, čemu říkám digitální rokoko. Snažíme se dělat displeje ke všemu možnému,“ říká populární miliardář.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Čínská konkurence

Nvidii v Číně mezitím rostla konkurence. Dařilo se firmám, jako je Huawei a Cambricon, které v roce 2026 plánují prudce zvyšovat produkci.

Zájem o čipy H200 podle Bloombergu projevily čínské společnosti Alibaba a ByteDance. Obě firmy Nvidii sdělily, že by chtěly objednat více než 200 tisíc kusů.

Čip H200 je čip starší generace. Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa schválila jeho vývoz do Číny na začátku loňského prosince. Vývoz pokročilejších procesorů kabinet zakazuje s odůvodněním ochrany národní bezpečnosti.

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Je třeba si to říct na rovinu. ODS nikdy nebyla „zbytečně slušná“, mnohdy nebyla ani bazálně slušná. ODS je celá desetiletí symbolem pro brutální politiku ostrých loktů, a to včetně měst, obcí i regionů, kde se v jejích řadách elegantně snoubí politická moc s tou ekonomickou. Morálce, ideálům a „slušnosti“ se spíše už od Klause „modří“ posmívají ze svých slonovinových věží.

Ostatně i to slavné Spolu nevzniklo z nějaké filozofické myšlenky obecného dobra. Kdyby se to ODS nevyplatilo, nikdy by do takového projektu nešla. Nesmíme zapomínat, že právě spojení do širší koalice jim pomohlo do vlády a k funkci premiéra. Kdyby v roce 2021 kandidovala samostatně, skončila by v opozici. Žádná slušnost, ale kalkul.

Konzervativní revoluce? Spíš Waterloo

Je tedy otázkou, z čeho pramení sebevědomí čelných představitelů. Bez Spolu jsou jen středně velkou stranou s ani ne 20 procenty. Byť možná je ODS v českých podmínkách jednookou královnou, sama o sobě může reálně jen těžko pomýšlet na jiné vládnutí, než ve formě široké a patrně díky tomu bezzubé koalice. Sebevědomí a přeceňování vlastních šiků nepřipomíná konzervativní revoluci Thatcherové a Reagana, ale spíše Napoleona u Waterloo.

Nic nenaznačuje, že by se tato pozice měla v dohledné době změnit. Politici ODS se pasují do role zachránců pravice i Česka, ale preference strany stagnují. Stručně řečeno, málokdo o jejich záchranu stojí.

Vidíme to i v zahraničí. Liberální pravicové strany nejsou v kurzu. Podstatnou část voličstva jim uloupila krajní pravice. Například dánské Venstre nebo španělští či němečtí lidovci – kdysi hegemoni, dnes partaje bez ukotvení a životně závislé na svých partnerech.

Karel Pučelík: Mladí lidé pomalu mění politiku. Na pozoru se musí mít krajní pravice i tradiční strany

Názory

Média jsou plná zpráv o všeobecném vzestupu krajní pravice. Tento problém se ovšem možná vyřeší sám, protože mladí lidé a nastupující generace v těchto stranách spasitele povětšinou nevidí. Co však se svými radikalizovanými rodiči a prarodiči mají společné, je nechuť k neslané a nemastné politice tradičních stran. Politika se nemusí stát kořistí pravicového populismu, ale aby se zachránila, musí se dost zásadně změnit.

Karel Pučelík

Přečíst článek

Podobnému problému čelí ODS. Zdá se, že apelování na podnikatele dostatečný balík hlasů nepřinese. Ono přesvědčení, že kdo pracuje, ten se bude mít skvěle, pod tíhou empirie ztratilo svůj devadesátkový lesk. Kdo ostatně bude volit stranu pro podnikatele, když podstatná část občanů pracuje, aby horko těžko splatila nájem? Český „podnikatel“ je často zaměstnanec, kterému šéf odmítá dát smlouvu. Takhle stranu s masovou podporou vytvořit nelze. Kdo to nechápe, měl by skončit tam, kde je jeho místo – mimo parlament nebo v malém koutku Poslanecké sněmovny, určeném pro bizarní a nerelevantní straničky.

Různě po Evropě selhávají pravicově-liberální strany dnes a denně, a to nemusí bojovat s tak negativním historickým nánosem jako ODS. Pachuť korupce, papalášství a image regionálních politických řezníků, se jen tak nesmaže. Nemají nakonec pravdu ti, kteří tvrdí, že ODS není reformovatelná? Jestli by nebylo lepší začít znovu – a pokud možno lépe. Na troskách ODS vytvořit středopravé uskupení, které neskončí zastydlé v devadesátkách.

Americká správa Venezuely může trvat roky, naznačuje Trump

Americký prezident Donald Trump
ČTK
ČTK
ČTK

Americký prezident Donald Trump očekává, že Spojené státy budou Venezuelu spravovat a získávat ropu z jejích rozsáhlých zásob po řadu let. Šéf Bílého domu to prohlásil v rozhovoru s deníkem The New York Times. Prozatímní vláda Venezuely podle Trumpa poskytuje Spojeným státům vše, co považují za nutné.

Trump podle listu neuvedl přesný časový rámec politické nadvlády USA nad Venezuelou. „Řekl bych, že mnohem déle,“ odpověděl ale americký prezident na otázku, zda to bude trvat déle než rok. Pouze čas podle něj ukáže, jak dlouho bude jeho administrativa požadovat přímou kontrolu nad latinskoamerickou zemí.

Trump očekává, že USA budou Venezuelu spravovat po řadu let ČTK

„Přebudujeme ji velmi výnosným způsobem. Použijeme ropu a budeme ji odebírat. Snižujeme ceny ropy a budeme Venezuele dávat peníze, které zoufale potřebuje,“ popsal v The New York Times Trump plány na řízení Venezuely.

13 fotografií v galerii

Americký ministr energetiky Chris Wright ve středu oznámil, že USA budou prodávat venezuelskou ropu na mezinárodních trzích bez časového omezení. Výnosy budou uloženy na speciální účet pod americkou kontrolou, vysvětlil ministr.

„Dávají nám vše, co považujeme za nutné. Nezapomeňte, že nám tu ropu před lety vzali,“ prohlásil Trump v narážce na to, že Venezuela před lety znárodnila svůj ropný průmysl.

Američané 3. ledna bombardovali několik míst ve Venezuele a jejich speciální síly v prezidentském paláci zajaly prezidenta země Nicoláse Madura a jeho ženu. Pár nyní v USA čelí obviněním z pašování drog. Při americkém útoku podle Caracasu zemřelo 100 lidí. Prozatímní prezidentkou se pak stala dosavadní viceprezidentka Delcy Rodríguezová, od které Washington požaduje poslušnost. Trump jí pohrozil dalším vojenským zásahem, pokud s USA nebude spolupracovat.

Americký prezident Donald Trump

„Armáda snů“. Trump chystá masivní navýšení vojenského rozpočtu

Money

Vojenský rozpočet USA na rok 2027 by měl činit 1,5 bilionu dolarů (v přepočtu 31,19 bilionu korun), oznámil na své sociální síti Truth Social americký prezident Donald Trump. K závěru podle svého vyjádření dospěl po jednání se senátory, kongresmany a dalšími politickými představiteli. Podle agentury AP by šlo o masivní navýšení obranného rozpočtu USA. Rozpočet na letošní rok, který schválil Senát Spojených států, činí 901 miliard dolarů (18,7 bilionu korun).

ČTK

Přečíst článek

Trump neodpověděl na otázky The New York Times, proč ve vedení země podpořil Rodríguezovou místo šéfky opozice a nositelky Nobelovy ceny za mír Maríe Coriny Machadové. Rovněž odmítl sdělit, zda s prozatímní prezidentkou Venezuely hovořil. „Marco s ní ale mluví pořád. Řeknu vám, že jsme v neustálém kontaktu s ní a její administrativou,“ řekl Trump s odkazem na amerického ministra zahraničí Marka Rubia.

Přerušený rozhovor

Krátce poté, co se reportéři The New York Times s Trumpem sešli, prezident rozhovor přerušil, aby přijal telefonát od kolumbijského prezidenta Gustava Petra. Trump v posledních dnech Kolumbii hrozil, že by tam mohl podniknout podobnou vojenskou akci, jako ve Venezuele. Šéf Bílého domu Petra opakovaně obviňuje, že má továrny na kokain, který prý posílá do USA.

Trumpův telefonát s Petrem, který trval asi hodinu, podle The New York Times rozptýlil bezprostřední hrozbu vojenského útoku USA na Kolumbii. Trump podle deníku vyjádřil názor, že odstranění Madura z čela Venezuely zastrašilo ostatní latinskoamerické lídry a přimělo je, aby se Washingtonu podřídili.

