Americký ministr Lutnick naštval Číňany. Ti teď nechtějí nakupovat čipy H20 od Nvidie
Čínští regulátoři se snaží přimět domácí technologické firmy, aby přestaly nakupovat pokročilé čipy H20 od amerického výrobce Nvidia. Důvodem jsou podle zprávy listu Financial Times výroky amerického ministra obchodu Howarda Lutnicka, který označil čipy určené pro čínský trh za druhořadé a hovořil o snaze udržet čínské vývojáře závislé na amerických technologiích.
Podle zdrojů FT se výroky setkaly s ostrou reakcí některých čínských lídrů, kteří je považují za urážlivé. V reakci na to zasáhly instituce jako Národní rozvojová a reformní komise (NDRC), ministerstvo průmyslu a informačních technologií (MIIT) a zejména úřad pro kyberprostor (CAC).
CAC vydal neformální pokyn společnostem ByteDance a Alibaba, aby pozastavily nové objednávky čipů H20. Předvolal si také předvolal vedení Nvidie kvůli údajným závažným bezpečnostním problémům.
Polovodič H20 je určený pro datová centra a umělou inteligenci. Slouží hlavně k trénování velkých modelů AI a k výpočetně náročným datovým úlohám. Je speciálně upravený pro čínský trh, aby neporušoval limity výkonu, které pro export do Číny stanovily Spojené státy.
Japonský gigant SoftBank kupuje akcie amerického výrobce čipů Intel za dvě miliardy dolarů. Po oznámení akcie Intelu vyletěly o více než pět procent – je to začátek záchranné mise pro kdysi dominujícího hráče na trhu s polovodiči?
Do hry s čipy vstupují Japonci. Do amerického Intelu napumpují miliardy
Trhy
Japonský gigant SoftBank kupuje akcie amerického výrobce čipů Intel za dvě miliardy dolarů. Po oznámení akcie Intelu vyletěly o více než pět procent – je to začátek záchranné mise pro kdysi dominujícího hráče na trhu s polovodiči?
Věda jako zbraň
Nvidia teprve v červenci obnovila výrobu čipů H20 u svého partnera TSMC na základě velkého zájmu čínských firem. Její šéf Jensen Huang při návštěvě Pekingu ujišťoval, že firma chce na tamním trhu zůstat konkurenceschopná. Nyní však podle zdrojů FT čínské společnosti omezují či odkládají objednávky a některé začínají přecházet na čipy domácích výrobců jako Huawei či Cambricon.
Část čínských politiků dokonce prosazuje úplný zákaz používání zahraničních čipů pro pro provoz systémů AI. Kvůli omezeným domácím kapacitám to ale není zatím realistické. Čínské ministerstvo zahraničí k situaci uvedlo, že „věda, technologie a obchod by neměly být politizovány, instrumentalizovány ani používány jako zbraň“.
Napětí kolem čipů Nvidia podtrhuje širší obchodní a technologické spory mezi Čínou a Spojenými státy. Washington omezuje vývoz nejvýkonnějších čipů a zvažuje další restrikce, zatímco Peking hledá cesty, jak urychlit soběstačnost ve výrobě polovodičů. „Lutnickův projev dává regulatorní koalici o důvod víc, proč tlačit firmy k využívání domácích čipů,“ cituje FT zdroj blízký čínským rozhodovacím orgánům.
Neuralink Elona Muska je nejdál v technologii, co má spojit člověka se strojem. V první fázi tedy pomocí čipů do mozku. Sam Altman, tvůrce ChatuGPT, to chce taky.
Čipy v mozku? Blížíme se. Už se o ně pere Musk s Altmanem
Money
Neuralink Elona Muska je nejdál v technologii, co má spojit člověka se strojem. V první fázi tedy pomocí čipů do mozku. Sam Altman, tvůrce ChatuGPT, to chce taky.
Lutnick v červenci označil obnovení prodeje čipů za součást jednání s Čínou o dodávkách vzácných zemin a připomněl, že H20 je čtvrtý nejlepší čip Nvidie. Podle něho je v zájmu Spojených států, aby čínské firmy používaly americkou technologii, i když nejvyspělejší produkty zůstávají pro export zakázány.
AMD a Nvidia v srpnu souhlasily, že budou Spojeným státům odvádět 15 procent tržeb z prodeje čipů H20 a MI308 do Číny. Nvidia dříve uvedla, že přísnější omezování vývozu ji stálo 5,5 miliardy dolarů. Tržby Nvidie v Číně v uplynulém finančním roce do konce ledna činily 17 miliard dolarů (356 miliard korun), což představuje 13 procent celkových tržeb společnosti.
JARNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Porazit všechny a stát se jedničkou. Na českém trhu se to podařilo spoustě hráčům. Co když se ale pokusí prosadit na evropském, asijském, americkém, nebo dokonce globálním trhu? Pak začínají podnikatelé i firmy narážet na celou řadu problémů. Přesto řada z nich uspěla.
Zakladatel Lasvitu Leon Jakimič, zakladatel Unicorn Attacks Vít Šubert, majitel Mattoni 1873 Alessandro Pasquale či zakladatel a CEO globální platformy FTMO Otakar Šuffner. To je část hvězd jarního vydání magazínu Newstream CLUB, jehož hlavním tématem je GLOBÁLNÍ ÚSPĚCH. Jak ho dosáhnout z Česka? A lze se prosadit na celosvětovém kolbišti v éře, kdy druhé místo téměř vždy znamená prohru?
Magazín se dále věnuje velkým finančním skupinám, které svět dobývají investicemi. Zvláštní kapitolou pak je Německo, které pro tuzemské podnikatele i finančníky velmi často představuje první velkou zkoušku nebo příslovečnou bránu do světa. A platí to i ve chvíli, kdy se německá ekonomika potýká s celou řadou strukturálních problémů.
Podíváme se na největší investice, které čeští hráči v posledních letech učinili a které představují historicky největší akvizice českého kapitálu v zahraničí.
A hudební promotér David Gaydečka čtenáře pozve do tajemného Doupěte, které je úplně novým typem hudebního klubu, v němž vystupují hvězdy, které zná celý svět.
Sedmé vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo se můžete těšit již v červnu.