POPAI Fórum 2025 ukázalo, že budoucnost obchodu stojí na kombinaci umělé inteligence a lidského kontaktu

POPAI Fórum 2025 ukázalo, že budoucnost obchodu stojí na kombinaci umělé inteligence a lidského kontaktu

POPAI Fórum 2025
Automatizace a umělá inteligence zásadně proměňují maloobchod. Zároveň ale roste význam zážitku, autenticity a mezilidských vztahů. Sedmnáctý ročník konference POPAI Fórum 2025 potvrdil, že technologický pokrok sám o sobě úspěch nezaručí. Klíčem je schopnost propojit efektivitu digitálních nástrojů s lidskostí – směrem k zákazníkům i zaměstnancům.

Praha koncem listopadu hostila odborníky z oblasti retailu, marketingu i technologií, kteří se shodli na jednom: budoucnost maloobchodu není bez lidí. Program konference nabídl případové studie, panelové diskuse i interaktivní formáty a vyvrcholil vyhlášením soutěží POPAI Student Awards, Hvězda 3D reklamy a hlavních POPAI Awards 2025.

Nejdůležitějším ukazatelem výkonu v dekádě lidskosti je kvalita vztahů,“ uvedl Bert Martin Ohnemüller, zakladatel Neuromerchandising Group. Podle něj je retail vždy založen na interakci lidí – ať už v kamenných prodejnách, nebo v digitálním prostředí. Pandemie navíc ukázala limity čistě online komunikace a urychlila posun od zákaznické zkušenosti (CX) k zaměstnanecké zkušenosti (EX).

Na rizika přeceňování technologií upozornil i Howard Saunders. Mnohé futuristické koncepty, jako plně bezobslužné obchody, podle něj narážejí na základní lidskou potřebu sociálního kontaktu. „Lidé se chtějí vracet do fyzického světa a sdílet zážitky,“ zaznělo v jeho vystoupení.

Prodejny se proto mění v zážitkové prostory, kde značky budují vztahy a vyprávějí své příběhy. Umělá inteligence zde slouží jako nástroj – umožňuje personalizaci, imerzivní instalace či efektivnější provoz – ale skutečným diferenciátorem zůstává autenticita a lidský přístup.

Dle Petra Máry se retail posouvá od transakcí k prožitkům. Rutinní činnosti převezmou algoritmy, zatímco zaměstnanci se promění v poradce a průvodce zákazníků. „Retail nezmizí, jen se zásadně promění a propojí fyzický a digitální svět,“ uvedl.

Další změnu přinese nástup osobních AI asistentů, jak upozornil Stuart Brazier. Ti budou zákazníkům pomáhat porovnávat nabídky a optimalizovat nákupy. O to důležitější bude role kamenných prodejen, okamžitá dostupnost zboží, možnost vyzkoušení a odborné poradenství.

Česká vyčůranost

Je to česká vyčůranost. A možná zadní vrátka pro vládu, která nyní připravuje rozpočet na letošní rok. Jeho schodek bude jistě astronomický, a vláda si tímto patrně bude chtít uvolnit ruce pro ostatní útraty. Zadlužování země by rostlo, ale nepromítlo by se do statisticky schodku státního rozpočtu. Kulišárna hodná Čechů. Jak říká šéf rozpočtové rady Mojmír Hampl, kreativita politiků v tom, co je a není zbrojení, nezná mezí.

Má to však jeden háček. Co je investice do zbrojení nakonec notifikuje NATO. Češi pošlou do jeho centrály svůj seznam investic, a NATO následně schválí, zda skutečně jde či naopak nejde o zbrojení. Cílem je skutečné zbrojení, výdaje na armádu. Ne české švejkování.

Pravidlo zní, že co armáda dané země potřebuje, je vyjmuto z nákladů státního rozpočtu, a neporuší se tím rozpočtová pravidla. Co by se stavělo i bez potřeb armády, dálnice například, do výjimky nepatří. Když armáda třeba žádá most s vyšší nosností, do zbrojení se počítá rozdíl v nákladech na obyčejný most a ten zpevněný. Češi si s tímto pravidlem hrají, jak se jim zlíbí.

Průměrně si členové NATO započítávají do výdajů na zbrojení asi pět procent logistických projektů. Což mohou být třeba letiště. Podle očekávání, ještě nejsou definitivní data, chce Česko za loňský rok zahrnout do zbrojení přes čtrnáct procent logistických projektů. Nejvíc ze všech zemí NATO.

Andrej Babiš

Babiš změní tón vůči Číně, zemanovská éra se nevrátí

Politika

Nová vláda Andreje Babiše (ANO) bude pojímat vztahy s Čínou pragmatičtěji než bývalý kabinet Petra Fialy (ODS), ve vztahu k Číně bude také rétoricky zdrženlivější, shodli se analytici, které ČTK oslovila. Nepovažují ale za pravděpodobné, že by Babišova vláda znamenala návrat k éře vztahů České republiky a Číny z funkčního období prezidenta Miloše Zemana, který usiloval o velmi úzké obchodní i politické vazby obou zemí.

ČTK

Přečíst článek

České vlády hrají hloupého

Problém ovšem je, že schválení výdajů přichází z NATO se značným zpožděním. České vlády, minulá i současná, hrají hloupého. Za zbrojení vydávají kde co. Až přijde z centrály aliance v příštím roce sdělení, že české výdaje nejsou zbrojením, budeme se tvářit překvapeně. Nicméně, peníze již budou utraceny, schodky veřejných peněz nakonec budou vyšší než ty nyní deklarované.

Podle Paktu stability a růstu nesmí schodek veřejných financí překročit tři procenta hrubého domácího produktu. O tom, zda se to v Česku povede současné vládě dodržet, už nyní panují mezi ekonomy pochybnosti. Do toho Češi švejkují se zbrojením. Švejka Stanjuru chce současná vláda ještě trumfnout.

Premiér ČR po jednání vlády

Stanislav Šulc: Český daňový zázrak aneb Zvládne Babiš to, co se nepovedlo Fialovi?

Názory

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Zábranský chce zachránit zámek Veleslavín. Praha ho má koupit od státu

Zámek Veleslavín
ČTK
ČTK
ČTK

Pražský radní Adam Zábranský (Piráti) navrhne vedení metropole, aby město od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových odkoupilo zámek Veleslavín v Praze 6. Zábranský dříve odkup odmítal kvůli vysoké ceně, ta ale po mnoha neúspěšných dražbách klesla z 580 milionů na 210 milionů korun, což už považuje za přijatelné. Nemovitost má podle něj zájem převzít Praha 6 a zajistit i nákladnou rekonstrukci.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se pokouší zámek prodat od předloňského listopadu. V žádné z deseti dosud uskutečněných aukcí nikdo neučinil příhoz, poslední se konala koncem loňského roku. Zábranský uvedl, že podle informací od Prahy 6 je úřad s ohledem na dosavadní potíže s prodejem ochoten městu památku prodat napřímo.

Město se státem v minulosti jednalo o bezplatném převodu zámku nebo jeho zařazení do některé z větších majetkových směn, ani jedno se však neuskutečnilo. Zábranský pak při prvních dražbách uvedl, že požadovaná cena je s ohledem na nutné investice do areálu příliš vysoká. „Teď se to dostalo na tu hranici, o které mluvím od začátku, že by mi to dávalo smysl,“ řekl nyní.

Revitalizace za více než miliardu

O odkupu městem podle něj bude potřeba přesvědčit především zástupce koalice Spolu, na čemž budou pracovat i jejich straničtí kolegové z vedení Prahy 6. Ta odkup areálu prosazuje dlouhodobě a podle Zábranského je ochotná zámek od města převzít a postupně jej se zapojením soukromého sektoru zrekonstruovat. Nyní jej má v bezplatné výpůjčce. Radní dodal, že celkové náklady na revitalizaci areálu podle odhadů přesáhnou miliardu korun.

Terasový dvojdům Krč

Na místě starého domu dnes stojí luxusní bytovka. Krčský svah změnil tvář

Reality

Na místě starého rodinného domu, který ztratil přístup i smysl, dnes stojí terasová bytovka. V pražské Krči vzniklo bydlení, které se nesnaží svah zkrotit, ale využít jeho potenciál.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Druhou možností by bylo, aby si zámek ponechalo město podobně jako jiné v minulosti převzaté nemovitosti, například karlínská kasárna nebo budovu bývalého žižkovského nákladového nádraží. Zábranskému nicméně dává smysl svěřit památku Praze 6, která o to má zájem, je to pro ni důležité téma a zároveň jde o silnou městskou část, která by dokázala sehnat peníze na rekonstrukci. „Jestli je městská část ochotná tohle na sebe vzít, tak bych je podpořil tím, že město zaplatí odkup,“ dodal radní.

Zámek Veleslavín s historickým parkem se rozkládá na třech hektarech a pochází přibližně z roku 1725. Byl postaven podle plánů Kiliána Ignáce Dientzenhofera pro císařovnu Amálii Brunšvickou. V první polovině 20. století sloužil jako neurologické sanatorium, které založili Leo Kosák a jeden z objevitelů Alzheimerovy choroby Oskar Fischer. Léčily se tam například Charlotta Garrigue Masaryková či Milena Jesenská.

