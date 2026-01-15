POPAI Fórum 2025 ukázalo, že budoucnost obchodu stojí na kombinaci umělé inteligence a lidského kontaktu
Automatizace a umělá inteligence zásadně proměňují maloobchod. Zároveň ale roste význam zážitku, autenticity a mezilidských vztahů. Sedmnáctý ročník konference POPAI Fórum 2025 potvrdil, že technologický pokrok sám o sobě úspěch nezaručí. Klíčem je schopnost propojit efektivitu digitálních nástrojů s lidskostí – směrem k zákazníkům i zaměstnancům.
Praha koncem listopadu hostila odborníky z oblasti retailu, marketingu i technologií, kteří se shodli na jednom: budoucnost maloobchodu není bez lidí. Program konference nabídl případové studie, panelové diskuse i interaktivní formáty a vyvrcholil vyhlášením soutěží POPAI Student Awards, Hvězda 3D reklamy a hlavních POPAI Awards 2025.
„Nejdůležitějším ukazatelem výkonu v dekádě lidskosti je kvalita vztahů,“ uvedl Bert Martin Ohnemüller, zakladatel Neuromerchandising Group. Podle něj je retail vždy založen na interakci lidí – ať už v kamenných prodejnách, nebo v digitálním prostředí. Pandemie navíc ukázala limity čistě online komunikace a urychlila posun od zákaznické zkušenosti (CX) k zaměstnanecké zkušenosti (EX).
V roce 2025 na český trh vstoupilo 40 nových brandů. Největší pozornost přitáhl luxus, který zaznamenal historicky nejvyšší počet vstupů. A také gastronomie, jež dál mění podobu maloobchodních center.
Na rizika přeceňování technologií upozornil i Howard Saunders. Mnohé futuristické koncepty, jako plně bezobslužné obchody, podle něj narážejí na základní lidskou potřebu sociálního kontaktu. „Lidé se chtějí vracet do fyzického světa a sdílet zážitky,“ zaznělo v jeho vystoupení.
Prodejny se proto mění v zážitkové prostory, kde značky budují vztahy a vyprávějí své příběhy. Umělá inteligence zde slouží jako nástroj – umožňuje personalizaci, imerzivní instalace či efektivnější provoz – ale skutečným diferenciátorem zůstává autenticita a lidský přístup.
Dle Petra Máry se retail posouvá od transakcí k prožitkům. Rutinní činnosti převezmou algoritmy, zatímco zaměstnanci se promění v poradce a průvodce zákazníků. „Retail nezmizí, jen se zásadně promění a propojí fyzický a digitální svět,“ uvedl.
Další změnu přinese nástup osobních AI asistentů, jak upozornil Stuart Brazier. Ti budou zákazníkům pomáhat porovnávat nabídky a optimalizovat nákupy. O to důležitější bude role kamenných prodejen, okamžitá dostupnost zboží, možnost vyzkoušení a odborné poradenství.
Z kuchyní Perfect Canteen se během pár let stal jeden z nejzajímavějších gastronomických příběhů v Česku. A Filip Sajler posouvá laťku výš, s projektem Eat Smart buduje food-tech budoucnosti, který propojuje poctivé vaření, technologii a efektivní byznys. Sází na vývary bez aditiv, čerstvé hotovky, vlastní chytrou ledničku a hlavně filozofii, že kvalita je vždy na prvním místě.
