Kde dneska ještě nakoupíte? Rohlík a Košík fungují nejdéle
Větší nákupy na poslední chvíli bude dnes potřeba stihnout včas. Supermarkety mohou mít na Štědrý den otevřeno nejdéle do 12:00, většina řetězců ale provoz ukončí už dřív a jedinou možností, kde sehnat poslední nutnosti, budou malé večerky. Rohlík a Košík dnes rozvážejí jen do 14:00.
Zákon o prodejní době v maloobchodě umožňuje obchodům s plochou nad 200 metrů čtverečních otevřít 24. prosince pouze do poledne. Na Boží hod vánoční (25.12.) a na svatého Štěpána (26.12.) musejí zůstat zavřené. Výjimku z úplného zákaz prodeje mají pouze lékárny, čerpací stanice a obchody na místech s vysokou koncentrací cestujících, například na letištích nebo nádražích.
Penny neotevře vůbec
V praxi většina velkých řetězců zákonné maximum nevyužije. Prodejny na Štědrý den často zavírají už před polednem. Řetězec Penny Market dnes neotevře vůbec.
Otevírací doba supermarketů na Štědrý den:
- Lidl – zavírá v 11:30
- Kaufland – zavírá v 11:30
- Tesco – většina prodejen zavře v 11:00 až 11:30 (liší se podle lokality)
- Albert – obvykle zavírá v 11:30
- Globus – zavírá v 12:00 (využívá zákonné maximum)
- Penny Market – zavřeno celý den
Online prodejci a večerky
On-line supermarkety Rohlík.cz a Košík.cz budou na Štědrý den rozvážet nákupy zhruba do 14:00. Na Boží hod vánoční jejich služby k dispozici nebudou, znovu se rozjedou až 26. prosince.
Menší obchody s prodejní plochou do 200 metrů čtverečních zákonnému omezení nepodléhají. Poslední záchranou pro nákup zapomenutých nutnostní tak mohou být malé večerky. Ale ani na ty nelze spoléhat. Jejich otevírací doba je čistě na rozhodnutí jejich provozovatelů.
Omezení prodeje se o vybraných svátcích nevztahuje jen na velké obchody. Zavřeno musejí mít bez ohledu na velikost také zastavárny, obchody s použitým zbožím a provozovny ke sběru a výkupu odpadů.
Za porušení zákona hrozí provozovatelům pokuta až jeden milion korun, při opakovaném přestupku až pět milionů.
České Vánoce jsou svátky hojnosti. Přitom téměř polovina domácností si na Vánoce připraví více jídla, než je schopna spotřebovat. Výsledek? Více než čtvrtina Čechů přiznává, že vánoční zbytky končí v koši.
Český vánoční paradox. Jedni vyhazují přebytky, druzí hledí na prázdné talíře
