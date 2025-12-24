Kde dneska ještě nakoupíte? Rohlík a Košík fungují nejdéle

Nový magazín právě vychází!

Větší nákupy na poslední chvíli bude dnes potřeba stihnout včas. Supermarkety mohou mít na Štědrý den otevřeno nejdéle do 12:00, většina řetězců ale provoz ukončí už dřív a jedinou možností, kde sehnat poslední nutnosti, budou malé večerky. Rohlík a Košík dnes rozvážejí jen do 14:00.

Zákon o prodejní době v maloobchodě umožňuje obchodům s plochou nad 200 metrů čtverečních otevřít 24. prosince pouze do poledne. Na Boží hod vánoční (25.12.) a na svatého Štěpána (26.12.) musejí zůstat zavřené. Výjimku z úplného zákaz prodeje mají pouze lékárny, čerpací stanice a obchody na místech s vysokou koncentrací cestujících, například na letištích nebo nádražích.

Penny neotevře vůbec

V praxi většina velkých řetězců zákonné maximum nevyužije. Prodejny na Štědrý den často zavírají už před polednem. Řetězec Penny Market dnes neotevře vůbec.

Otevírací doba supermarketů na Štědrý den:

  • Lidl – zavírá v 11:30
  • Kaufland – zavírá v 11:30
  • Tesco – většina prodejen zavře v 11:00 až 11:30 (liší se podle lokality)
  • Albert – obvykle zavírá v 11:30
  • Globus – zavírá v 12:00 (využívá zákonné maximum)
  • Penny Market – zavřeno celý den

Online prodejci a večerky

On-line supermarkety Rohlík.cz a Košík.cz budou na Štědrý den rozvážet nákupy zhruba do 14:00. Na Boží hod vánoční jejich služby k dispozici nebudou, znovu se rozjedou až 26. prosince.

Menší obchody s prodejní plochou do 200 metrů čtverečních zákonnému omezení nepodléhají. Poslední záchranou pro nákup zapomenutých nutnostní tak mohou být malé večerky. Ale ani na ty nelze spoléhat. Jejich otevírací doba je čistě na rozhodnutí jejich provozovatelů.

Omezení prodeje se o vybraných svátcích nevztahuje jen na velké obchody. Zavřeno musejí mít bez ohledu na velikost také zastavárny, obchody s použitým zbožím a provozovny ke sběru a výkupu odpadů.

Za porušení zákona hrozí provozovatelům pokuta až jeden milion korun, při opakovaném přestupku až pět milionů.

Český vánoční paradox. Jedni vyhazují přebytky, druzí hledí na prázdné talíře

České Vánoce jsou svátky hojnosti. Přitom téměř polovina domácností si na Vánoce připraví více jídla, než je schopna spotřebovat. Výsledek? Více než čtvrtina Čechů přiznává, že vánoční zbytky končí v koši.

Lukáš Kovanda

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Kapři z kádí mizí z ulic. Prodejních míst je o stovky méně a zabíjení se stěhuje do zázemí

Prodej kaprů na ulicích se postupně omezuje
Profimedia.cz
Michal Nosek
Michal Nosek

Kádě s kapry jsou pořád jedním ze symbolů českých Vánoc, ale jejich mapa se zmenšuje. Po prudším úbytku v minulých letech se letos počet nahlášených prodejních míst drží kolem 2 500.

Tlak na prostředí prodeje ryb, přísnější kontrolní režim, opatrnost měst i část obchodních řetězců, které už živé ryby před prodejnami nechtějí, mění pravidla hry. A s nimi i to, co Češi na Štědrý večer kupují.

Ještě před pár lety bylo běžné narazit na stánky s živými rybami téměř na každém větším parkovišti nebo náměstí. Dnes je obrázek střízlivější. Státní veterinární správa (SVS) uvádí, že prodejci letos po celé republice předem nahlásili bezmála 2 500 prodejních míst, podobně jako loni. Zároveň ale data SVS ukazují, že oproti době, kdy se hlásilo bezmála 3 000 míst, už jde o citelný pokles.

Český vánoční paradox. Jedni vyhazují přebytky, druzí hledí na prázdné talíře

Názory

České Vánoce jsou svátky hojnosti. Přitom téměř polovina domácností si na Vánoce připraví více jídla, než je schopna spotřebovat. Výsledek? Více než čtvrtina Čechů přiznává, že vánoční zbytky končí v koši.

Lukáš Kovanda

Maloobchod: část řetězců bez kádí, jiní pokračují

Důležitý impulz změny je maloobchod. Některé řetězce se drží tradice a stánky u jejich prodejen dál fungují, jiné se od živých kádí distancují. Letos je možné koupit kapra například před Albertem, Globusem, Kauflandem nebo Penny Marketem. Naopak Billa, Lidl a Tesco pokračují v přístupu z minulých let a prodej živých kaprů na svých pozemcích neumožní

Typický je argument Lidlu, že zákaz je spojený s odpovědným přístupem, ale zároveň ne vždy může ovlivnit situaci tam, kde není vlastníkem přilehlých ploch – například u pronajímaných prodejen. V praxi to znamená, že někde kádě zmizely úplně, jinde se jen přesunuly „o pár metrů vedle“ – na městský pozemek nebo k jinému provozovateli.

Vánoce v síti Together

Majonéza, nebo ocet? Bramborový salát rozděluje Česko, Německo i Rakousko

Enjoy

Málokteré jídlo v Česku dokáže rozpoutat tak vášnivou debatu jako bramborový salát. S hráškem, nebo bez? S jogurtem, nebo jedině s poctivou majonézou? A co teprve uzenina, která je pro jedny nostalgickou vzpomínkou na dětství, pro jiné kulinářské rouhání.

Petra Nehasilová

Opatření a kontroly: povinné hlášení, welfare a hygiena

Méně stánků neznamená volnější režim. Právě naopak: SVS každoročně před Vánoci rozjíždí intenzivní kontroly a připomíná, že prodejní místo i termín musí prodejci dopředu nahlásit (standardně nejméně týden předem), aby bylo možné kontroly plánovat. „Kontroly se soustředí primárně na tři věci: na to, zda nejsou přeplněné kádě, zda mají kapři dostatek kyslíku a přitékající čerstvou vodu, a na hygienické zázemí pro porážku a kuchání,“ říká prodejce ryb Martin Čížek ze Slaného. SVS lidem, kteří volí nákup na ulici, doporučuje nechat si rybu odborně usmrtit přímo na místě a nepřevážet ji domů „na poslední chvíli“ v taškách nebo ji nedržet v domácích podmínkách. 

Trendy: méně živých ryb, víc pohodlí 

Do poklesu stánkového prodeje se propisuje i proměna poptávky. Rybáři i obchodníci častěji mluví o tom, že část zákazníků dává přednost pohodlí a chce rybu už připravenou, případně úplně jinou než kapra. „Ke zdražení kaprů letos nedochází, alespoň ne u producentů a rybářů. Ceny se pohybují povětšinou mezi 95 až 120 korunami za kilo,“ popisuje letošní sezonu Michal Kratochvíl, ředitel Rybářského sdružení. A doplňuje, že když cena u producentů drží, zájem se mírně ztenčuje – část domácností volí jinou rybu nebo úplně jiné maso. 

Podobně mluví i velcí hráči z praxe. „Cenu držíme už několik let na stabilní úrovni,“ uvedla za Rybářství Třeboň Karolína Petráňová. Zároveň přiznává, že v posledních letech je vidět mírný pokles zájmu o tradičního vánočního kapra, který rybáři přisuzují i demografii a proměně zvyklostí. „Největší prodeje bývaly vždy kolem 23. prosince, dnes lidé chodí i dřív a celkově tu práci nevidíme tak rušnou jako tomu bývalo,“ popisuje jeden z pražských prodejců na Vinohradech.

Vánoční šneci: zapomenutá česká tradice, která se vrací na talíře

Vánoční šneci: zapomenutá česká tradice, která se vrací na talíře

Enjoy

Než se štědrovečerní stůl v českých zemích zaplnil kaprem a bramborovým salátem, patřili k Vánocům i šneci. Dnes je vnímáme jako francouzskou delikatesu nebo gastronomickou kuriozitu, ve skutečnosti ale šlo o běžnou součást vánočního jídelníčku – zejména v době, kdy se Štědrý den striktně dodržoval jako postní.

Zdeněk Pečený

Podle Potravinářské komory roste zájem o jiné sladkovodní druhy, například candáta, pstruha, amura nebo sumce, které pro část domácností představují kompromis. Ryba zůstane na vánočním stole, ale bez kostí.

Proč mizí „zabíjení na ulici“

Vedle čistě obchodních důvodů sílí i tlak na to, jak se s rybami zachází. Odborníci upozorňují, že pro kapry je nejnáročnější opakované překládání, transport a manipulace; problémem může být i kvalita vody ve stánkovém prodeji. Tyto argumenty posilují snahu části trhu přesunout prodej do stabilnějšího zázemí (sádky, specializované prodejny) a nabídnout víc zpracovaných variant.

Tradice prodeje zatím definitivně nezmizela, ale ustupuje z nejviditelnějších míst. Kádě zůstávají, jen jich je méně a stále častěji se vedle nich prodává i to, co by před pár lety bylo vedlejší. Tedy kuchané ryby, porce, alternativní druhy a hotové rybí produkty.

Konec utrpení. Lidl prodává pouze kapří filety a ne živé kapry v kádích

Zprávy z firem

Společnost Lidl rozhodla, že ani v letošním roce neumožní prodej živých kaprů před svými prodejnami. Důvodem je snaha o zlepšení welfare zvířat a zároveň o udržitelnější přístup k obchodování s rybami. Na štědrovečerní tabuli nabídne Lidl svým zákazníkům kapří filety a podkovy, jejichž dodavatelé zaručují co nejhumánnější přístup vůči rybám.

Komerční spolupráce

kapr

Jak doplaval kapr na náš štědrovečerní stůl?

Enjoy

Co si dáte na Štědrý den k večeři? Smaženého kapra s bramborovým salátem? Pak patříte ke dvěma třetinám Čechů, kteří se drží této tradice. Ačkoli historie vánočního kapra nesahá zdaleka tak hluboko do minulosti, jako tradice rybníkářství a chovu kaprů u nás.

Darina Křivánková

kapři (ilustrační foto)

V Česku je kapr pilíř průmyslu, pro Američany či Australany velký škůdce

Money

V Česku jsou kapři pilířem rybářského průmyslu, jinde jsou vetřelcem ničícím rybolov a rybářskou turistiku. A tak se jich tam snaží zbavit – dokonce uvažují, že je infikují viry nebo proti nim vypustí geneticky modifikovanou konkurenci. Možná však nakonec s kapry naloží jako my – začnou je jíst.

Josef Tuček

Majonéza, nebo ocet? Bramborový salát rozděluje Česko, Německo i Rakousko

Vánoce v síti Together
Užito se svolením Together
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Málokteré jídlo v Česku dokáže rozpoutat tak vášnivou debatu jako bramborový salát. S hráškem, nebo bez? S jogurtem, nebo jedině s poctivou majonézou? A co teprve uzenina, která je pro jedny nostalgickou vzpomínkou na dětství, pro jiné kulinářské rouhání.

Původ bramborového salátu není úplně jasný. Některé zdroje ho spojují s Ruskem a moskevskou restaurací Ermitáž, jiné s německými a rakouskými vlivy. Jisté je, že dříve šlo spíš o jídlo ze zbytků.

V Česku se o něm poprvé zmínila Magdaléna Dobromila Rettigová už v roce 1826. Její recept byl bohatý na majonézu a různé zbytky masa, ale kořenová zelenina v něm ještě chyběla. Spojení smaženého kapra a bramborového salátu se v českých kuchařkách objevilo až v roce 1924 a od té doby se z něj stal neodmyslitelný symbol českých Vánoc.

Suroviny na 10 porcí: 1½ kg brambor, 150 g celeru, 150 g mrkve, 150 g nakládaných okurek + lák z nich, 100 g cibule, oloupané, 300 g majonézy, 50 g plnotučné hořčice, šťáva z 1 citronu, 3 vejce natvrdo, sůl a pepř Václav Kouba, výkonný šéfkuchař Lokálů, nedá dopustit na spojení brambor, kořenové zeleniny, kyselých okurek, vajec a majonézy. Lehkou kyselost dodá salátu nejen citron, ale také lák od okurek, který přispěje i k vláčnosti. O pikantní šmak se pak postará trocha hořčice. Důležitou roli má v bramborovém salátu z Kuchyně sladkokyselý nálev – kromě brambor a nakládaných okurek v něm totiž šéfkuchař Marek Janouch jemně povaří veškerou zeleninu. Díky kyselému prostředí se zelenina neuvaří úplně a zůstává příjemně na skus. 7 fotografií v galerii

A jak to vidí ti, kteří vaří na té nejvyšší úrovni? Oslovili jsme několik tuzemských šéfkuchařů a odpověď byla překvapivě jednotná: salám do bramborového salátu nepatří.

Základ je jednoduchý, ale ne ledajaký

Profesionálové se shodují, že kouzlo dokonalého bramborového salátu nestojí na extravaganci, ale na kvalitních surovinách a správném postupu. Základem jsou salátové brambory varného typu A, poctivá majonéza z dobrých vajec a vyvážená sladkokyselá chuť.

„Klíčová je majonéza a lák z okurek, který salát krásně dochutí,“ říká František Skopec, kreativní šéfkuchař Ambiente. Podle něj by v salátu neměly chybět vařené brambory, mrkev, kořenová petržel, případně celer, jemně nakrájená cibule, kyselé okurky a vejce. To vše ideálně nakrájené na stejně velké kostičky. Nejde jen o chuť, ale i o texturu a vzhled.

Papilio Jana Knedly získalo hned dvě michelinské hvězdy.

OBRAZEM: Česko září. Získalo rekordní počet ocenění i jednu dvouhvězdu

Enjoy

Česko má novou dvouhvězdu, šest čerstvých hvězd v regionech a nejrozsáhlejší výběr v historii. Michelin Guide 2025 přepisuje mapu tuzemské gastronomie.

Petra Nehasilová

V restauraci Kuchyň nedaleko Pražského hradu je bramborový salát stálicí, kterou si hosté dávají třeba k řízku z vepřové krkovice s brusinkami. Šéfkuchař Marek Janouch má svůj vlastní fígl. Zeleninu povaří přímo ve sladkokyselém nálevu. Díky kyselému prostředí se zelenina nerozvaří, zůstane lehce křupavá a chuť salátu je výraznější a svěžejší. Salát se dá jíst hned, ale klidně i druhý den.

Klasika, která se nemění

V Café Savoy se recept na bramborový salát nezměnil už dvacet let. Dodnes ho připravují podle původního zadání Oldřicha Sahajdáka, dnes šéfkuchaře michelinské La Degustation Bohême Bourgeoise. „Bez bramborového salátu bychom se neobešli a zatím se nikdo neodvážil změnit původní recept,“ říká František Skopec, který tu dříve působil jako šéfkuchař. I tady platí jednoduché pravidlo: brambory, kořenová zelenina, kyselé okurky, majonéza, hořčice, sůl, pepř a lák z okurek. Nic víc, nic míň.

Stejně striktní názor má i šéfkuchař Pavel Sapík. Uzeninu v salátu nepřipouští a doma na Štědrý den připravují hned několik verzí, klasický majonézový, odlehčený jogurtem nebo jednoduchý vídeňský salát. „Ke kaprovi máme sardelovou pastu s přepuštěným máslem, na stole nechybí cukroví. Nejraději máme vanilkové rohlíčky a linecké s rybízovou marmeládou. Já osobně mám slabost pro marokánky,“ dodává s úsměvem.

Gala Ben Moshe

Raketový úspěch Parzivalu. „Česká gastronomie inspiruje," říká michelinský šéfkuchař

Enjoy

Restaurace Parzival na Starém Městě, vedená michelinským šéfkuchařem Galem Ben Moshem, si vysloužila místo v Michelin Guide rekordně rychle, otevřela teprve před dvěma měsíci.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Kro Libeň

KRO vs. Ambiente? Pražská gastro scéna má nového velkého hráče, který staví na grilovaných kuřatech a kombuše

Enjoy

Z bistra na Jiřáku vznikla během pár let jedna z nejvýraznějších pražských gastro značek. Teď KRO otevírá v Libni prostor, který mění pravidla hry – nejen pro značku samotnou, ale i pro celou scénu. Nový provoz propojuje výrobu, gastronomii i retail a posouvá KRO směrem, který dlouhodobě razí jen několik velkých hráčů v čele s Ambiente.

Petra Nehasilová

FUZE

RECENZE: Poctivé jídlo, vlastní pivo a nejlepší Beef Wellington v Praze. To je FUZE

Enjoy

Zdeněk Pečený

Prezentace surovin v restauraci Field

Michelinské hvězdy nově září nad Brnem, Zlínem i Olomoucí. Hned dvě získal Jan Knedla

Enjoy

Petra Nehasilová

