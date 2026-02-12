Prosecco a květiny, ale hlavně romantika doma. Češi utratí za Valentýna dvě miliardy
Nižší miliardy korun utratí podle odhadů odborníků Češi za oslavy svatého Valentýna. Romantické večeře trochu ustupují, naopak roste trend oslavit svátek zamilovaných doma. Mění se tak to, za co Češi utrácejí.
Valentýn slaví v České republice přibližně čtvrtina populace, přičemž celkové výdaje za valentýnské dárky a zážitky každoročně dosahují až dvou miliard korun. Data Rohlik.cz ukazují, že Češi stále častěji volí oslavy doma – v podobě romantické večeře či drobných dárků. Největší poptávka se dlouhodobě soustředí na květiny, šumivá vína, sladkosti a prémiové potraviny, které umožňují vytvořit výjimečný valentýnský večer bez nutnosti návštěvy restaurace.
„V období kolem 14. února Rohlik.cz dlouhodobě eviduje výrazné nárůsty v kategoriích spojených s obdarováním. Nejrychleji rostou prodeje květin, vína a šumivých vín, čokolád a bonboniér, jahod nebo kvalitního masa. Samotné květiny mají na Valentýna více než trojnásobné prodeje oproti běžnému dni, přičemž největší zájem je o červené a růžové růže, tulipány a míchané kytice,“ říká Miroslava Vopatová, generální ředitelka Rohlik.cz.
Sladkosti loni během valentýnského období vzrostly o 15 procent, u bonboniér byl nárůst dokonce stoprocentní v daném týdnu. Šumivá a perlivá vína pak v týdnu kolem Valentýna rostou zhruba o 30 %, přičemž zákazníci nejčastěji sahají po proseccu, crémantu a champagne.
Romantická večeře doma jako nový standard
Stále silnější je trend domácí valentýnské večeře. Zákazníci si místo restaurací vybírají prémiové suroviny a připravují si zážitek doma. Nejčastěji nakupují kvalitní steaky, prémiové hovězí maso, šumivá vína, jahody a dezerty. Domácí varianta je pro ně cenově dostupnější, ale zároveň působí exkluzivně a osobně. Tento posun se promítá i do vyšší průměrné útraty – běžný nákup se mění v „zážitkový“, kdy lidé k potravinám přidávají květiny, víno nebo drobný dárek.
Dlouhodobá data Rohlik.cz potvrzují, že Valentýn má pro zákazníky stále silný význam a zájem o něj neklesá. Mění se však forma oslavy. Lidé méně plánují dlouho dopředu a častěji volí cílené, last-minute nákupy těsně před svátkem nebo přímo v den D. Valentýn se tak podobá dalším sezónním příležitostem, jako je Den matek nebo Den dětí – nejde o předzásobení, ale o konkrétní gesto v konkrétní chvíli.
Pro letošní rok Rohlík očekává velmi podobný průběh jako v minulém roce. Květiny zůstávají jedním z hlavních symbolů Valentýna a stabilní součástí valentýnských nákupů, přičemž zákazníci kombinují klasické řezané kytice s alternativami, které mají delší životnost a přidanou hodnotu. Zároveň se Rohlik.cz snaží zachovat dostupnost pro co nejširší okruh zákazníků – například zařazením akční nabídky Rossini Prosecco Frizzante za 79,90 korun, což je nejnižší cena, jakou kdy platforma nabídla.
„Valentýn tak zůstává svátkem pozornosti, radosti a malých gest – ať už v podobě kytice růží, sklenky prosecca nebo společné večeře doma,“ uzavírá Vopatová.
