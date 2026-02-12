Nový magazín právě vychází!

Prosecco a květiny, ale hlavně romantika doma. Češi utratí za Valentýna dvě miliardy

Češi nakupují na Valentýna hlavně prosecco a květiny
Nižší miliardy korun utratí podle odhadů odborníků Češi za oslavy svatého Valentýna. Romantické večeře trochu ustupují, naopak roste trend oslavit svátek zamilovaných doma. Mění se tak to, za co Češi utrácejí.

Valentýn slaví v České republice přibližně čtvrtina populace, přičemž celkové výdaje za valentýnské dárky a zážitky každoročně dosahují až dvou miliard korun. Data Rohlik.cz ukazují, že Češi stále častěji volí oslavy doma – v podobě romantické večeře či drobných dárků. Největší poptávka se dlouhodobě soustředí na květiny, šumivá vína, sladkosti a prémiové potraviny, které umožňují vytvořit výjimečný valentýnský večer bez nutnosti návštěvy restaurace.

„V období kolem 14. února Rohlik.cz dlouhodobě eviduje výrazné nárůsty v kategoriích spojených s obdarováním. Nejrychleji rostou prodeje květin, vína a šumivých vín, čokolád a bonboniér, jahod nebo kvalitního masa. Samotné květiny mají na Valentýna více než trojnásobné prodeje oproti běžnému dni, přičemž největší zájem je o červené a růžové růže, tulipány a míchané kytice,“ říká Miroslava Vopatová, generální ředitelka Rohlik.cz.

Sladkosti loni během valentýnského období vzrostly o 15 procent, u bonboniér byl nárůst dokonce stoprocentní v daném týdnu. Šumivá a perlivá vína pak v týdnu kolem Valentýna rostou zhruba o 30 %, přičemž zákazníci nejčastěji sahají po proseccu, crémantu a champagne.

Romantická večeře doma jako nový standard

Stále silnější je trend domácí valentýnské večeře. Zákazníci si místo restaurací vybírají prémiové suroviny a připravují si zážitek doma. Nejčastěji nakupují kvalitní steaky, prémiové hovězí maso, šumivá vína, jahody a dezerty. Domácí varianta je pro ně cenově dostupnější, ale zároveň působí exkluzivně a osobně. Tento posun se promítá i do vyšší průměrné útraty – běžný nákup se mění v „zážitkový“, kdy lidé k potravinám přidávají květiny, víno nebo drobný dárek.

Dlouhodobá data Rohlik.cz potvrzují, že Valentýn má pro zákazníky stále silný význam a zájem o něj neklesá. Mění se však forma oslavy. Lidé méně plánují dlouho dopředu a častěji volí cílené, last-minute nákupy těsně před svátkem nebo přímo v den D. Valentýn se tak podobá dalším sezónním příležitostem, jako je Den matek nebo Den dětí – nejde o předzásobení, ale o konkrétní gesto v konkrétní chvíli.

Pro letošní rok Rohlík očekává velmi podobný průběh jako v minulém roce. Květiny zůstávají jedním z hlavních symbolů Valentýna a stabilní součástí valentýnských nákupů, přičemž zákazníci kombinují klasické řezané kytice s alternativami, které mají delší životnost a přidanou hodnotu. Zároveň se Rohlik.cz snaží zachovat dostupnost pro co nejširší okruh zákazníků – například zařazením akční nabídky Rossini Prosecco Frizzante za 79,90 korun, což je nejnižší cena, jakou kdy platforma nabídla.

„Valentýn tak zůstává svátkem pozornosti, radosti a malých gest – ať už v podobě kytice růží, sklenky prosecca nebo společné večeře doma,“ uzavírá Vopatová.

Stanislav Šulc: Motoristické dilema aneb Jak podpořit obří schodek a zůstat rozpočtově zodpovědný

Dlouhověkost se nerodí v laboratoři. Začíná v nákupním košíku, v dětství a v hlavě, říkají odborníci

Michal Nosek
Michal Nosek

Moderní medicína umí prodloužit život, ale kvalitu stáří ovlivňují jiné věci. Každodenní návyky, vztahy a prostředí, ve kterém žijeme. Lékaři a odborníci na zdraví v diskusi společnosti Care Connect a mediálního domu Newstream, kterou moderoval prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza říkají, že bez změny životního stylu nás žádná pilulka nezachrání a že o zdraví v sedmdesáti se rozhoduje už v dětství.

Když se hovoří o dlouhověkosti, veřejnost si často představí inovativní léky, genetiku a špičkovou péči. Realita je ale mnohem osobnější. O délce života ve zdraví rozhoduje především to, co jíme, jak se hýbeme a jak zvládáme stres.

Docent Martin Anders, přednosta Psychiatrické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy připomíná, že vztah k jídlu není jen otázkou vůle. „Vysokoenergetické nápoje a potrava vyvolávají velmi rychlé uvolňování dopaminu. Je to mechanický proces. Čím víckrát to opakujete, tím víc na tom ujíždíte.“ Mozek si rychlé odměny pamatuje a systematicky je vyžaduje znovu.

Nákupní košík jako zdravotní karta

Dopady jsou podle odborníků viditelné i bez vyšetření. Profesor Michal Vrablík, jeden z autorů Národního kardiovaskulárního plánu upozorňuje na jednoduché, ale výmluvné pozorování. „Koreluje obsah nákupního košíku s tím, jak ten člověk u toho košíku vypadá.“

Levné, vysoce zpracované potraviny a alkohol podle něj dominují tam, kde lidé volí podle ceny a zvyku, nikoli podle zdravotního dopadu. Předsudek, že zdravé jídlo je nutně drahé, považují experti spíše za výmluvu než realitu.

Proč nás průmyslové jídlo nepustí

Výživový specialista Vojtěch Urban vysvětluje, že problém není jen v kaloriích. „Zpracované potraviny potlačují pocit sytosti. Ten objem, do kterého nás pudí, je nesmírný,“ říká.

Zdravější potraviny obsahují více mikroživin, zasytí menším množstvím a stabilizují energii. Jenže lidé zvyklí na rychlý dopaminový efekt zvládají změnu těžko. Abstinenční příznaky se mohou objevit už při omezení kofeinu, natož cukru nebo energetických nápojů.

Zdraví se programuje v dětství

Neurovědkyně Kateřina Veverová z neurologické kliniky 2. LF UK k tématu připomíná, že tělo má vlastní paměť. „Když v mládí tělo naučíte sportovat a jíst zdravě, ten návyk si udrží do vysokého věku.“

Platí to pro metabolismus, svaly i buněčné procesy včetně autofagie, tedy samočištění buněk. Lidé, kteří začnou měnit životní styl až ve středním věku, často narážejí na limity. Tělo není zvyklé, výsledky přicházejí pomalu a motivace rychle mizí.

Rodina je nejsilnější vzor

Zásadní roli hraje rodinné prostředí. Anders upozorňuje, že děti z rodin, které spolu nejedí, mají vyšší výskyt poruch příjmu potravy. „Když nemáte vzor společného stravování, hůř se to spravuje.“

Urban přidává zkušenost z praxe. Když změní návyky rodič, mění je automaticky i děti. Společná jídla, pohyb nebo drobné rituály mají větší dopad než jakékoli poučky.

Léky prodlužují život, styl rozhoduje

Moderní medicína přesto hraje zásadní roli. Farmakoterapie umí snížit rizika a prodloužit život ve zdraví, například léčbou vysokého cholesterolu. Podle Vrablíka ale nejde o samospásné řešení. „Koncept, že se umedikalizujeme ke zdraví, nefunguje.“ Léky mohou rizika tlumit, nikoli nahradit životní styl.

Velké téma představuje prevence neurodegenerativních onemocnění. Léčba zůstává omezená, ale prevence funguje. Aktivní život dokáže nástup obtíží výrazně oddálit.

Veverová popisuje příklad devadesátiletého profesora, který stále sportuje, přednáší a funguje, přestože už má výrazné patologické změny v mozku. Rozhoduje takzvaná kognitivní rezerva budovaná vzděláním, pohybem a mentální aktivitou.

Zásadní faktor dlouhověkosti

Možná nejpřekvapivější závěr nepřišel z medicíny ani z výživy. Anders odkazuje na desítky let trvající harvardskou studii, podle níž jsou nejsilnějším prediktorem dlouhého života kvalitní mezilidské vztahy. Sociální vazby stimulují mozek, snižují stres a podporují fyzické zdraví.

Dlouhověkost tak nevzniká v laboratoři ani v lékárně. Začíná v rodině, v každodenních rozhodnutích a v prostředí, které považujeme za normální. Léky mohou život prodloužit. To, jak ho prožijeme, ale zůstává především na nás.

