Praha přitahuje luxus. Pařížská dotahuje na nejdražší ulice na světě

První ve střední Evropě a devatenáctá nejdražší ve světě je Pařížská ulice podle výše nájemného v maloobchodních prostorách.

V letošním žebříčku realitněporadenské společnosti Cushman & Wakefield Main Streets Across the World se Česká republika, konkrétně Pařížská ulice, umístila na 19. místě. Průzkum srovnává téměř padesátku zemí světa podle výše nájemného v maloobchodních prostorách.

Nejvyšší dosahované nájemné v Pařížské přitom k letošnímu třetímu kvartálu činilo 2 700 eur (více než 66 tisíc korun) za metr čtvereční ročně, tedy cca 225 eur (více než pět a půl tisíc korun) za metr čtvereční měsíčně. Ulice se tak mezi ostatními nejdražšími nákupními třídami světa umístila na 19. místě, v rámci Evropy na jedenáctém a v regionu CEE na první pozici.

Na dvacítku nejdražších ulice se můžete podívat do následující galerie:

Praha přitahuje luxus

„Pařížská ulice v Praze je dlouhodobě v rámci střední a východní Evropy primárním cílem luxusních značek, které do regionu vstupují. Každoročně jsme zde svědkem otevření prodejny některého ze světových luxusních brandů,“ dodává Jan Kotrbáček, partner a vedoucí týmu pronájmu maloobchodních prostor pro střední a východní Evropu, Cushman & Wakefield.

Praha je podle něj pro luxusní značky v rámci Evropy jednoznačně velice žádanou destinací.

Pařížská ulice v žebříčku figuruje již podruhé; i letos výší maloobchodního nájemného předstihla ulici Na Příkopě, která v něm Českou republiku zastupovala v předchozích ročnících. Česko se přitom opakovaně jako jediná země CEE objevuje v první dvacítce žebříčku.

Na špičce žebříčku letos nedošlo oproti předchozímu roku k výrazným změnám. Na prvním místě zůstává newyorská Upper 5th Avenue, kde nájemné v maloobchodních prostorách činí 20 384 eur (tedy téměř půl milionu korun) za metr čtvereční ročně, tedy skoro 1 700 eur (téměř 42 tisíc korun) za metr čtvereční měsíčně. Druhá milánská Via Montenapoleone je opakovaně nejdražší nákupní třídou Evropy.

Průzkum pracuje se základním nájemným v nejlepších městských lokalitách po celém světě, které jsou často spojeny s luxusním sektorem. Nájemné v nejlepších světových maloobchodních destinacích se nadále zotavovalo a v uplynulém roce vzrostlo v průměru o téměř pět procent v místní měně.

